Sexta-feira, 10/10/2025 Arte: Marcelo Chello O novo embate do governo Trump com Xandão Josette Goulart - TixaNews Sexta-feira à noite e nóis tá como? Com notícia fresca, BRASEW. Mais um round na queda de braço entre o governo Trump e Xandão. No começo da noite, eis que o Departamento de Imigração americano soltou uma notinha em seu site dizendo que realizou uma revisão completa sobre a entrada do Filipe Martins, ex-assessor internacional do Bolsonaro, em 30 de dezembro de 2022. O governo americano chegou à conclusão de que Filipe não entrou nos EUA naquele dia. Vixi atrás de eita. O caso tem toda pinta de treta suprema. (E eu, se fosse você, já entrava aqui no zap da comunidade da Tixa.) O Xandão errou? Apesar de o Departamento fazer questão de lembrar que Xandão foi recentemente sancionado pelos EUA por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro, o governo americano diz reconhecer que os dados errôneos foram produzidos por eles mesmos. Segundo a nota, alguém incluiu dados imprecisos no sistema alfandegário, e o Xandão acabou citando um "registro errôneo" para justificar a prisão de Filipe. Oi? Sim, darling, o Departamento de Imigração americano está dizendo que alguém inseriu falsamente dados de entrada do Filipe Martins nos EUA. Agora eles dizem que vão investigar quem fez isso, que não admitem esse tipo de erro e patati patatá. E fecham a nota dizendo que condenam veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para apoiar a condenação ou prisão do Filipe ou de qualquer pessoa. Então tá, né? O Xandão que lute com essas informações. A propósito, por coincidência, Xandão havia destituído os advogados de Filipe Martins no processo do golpe, alegando que eles estavam tentando atrasar o processo ao não apresentar a defesa de Filipe no prazo. Hoje, Xandão voltou atrás e deu mais 24 horas para os advogados. Vai ver todos estavam esperando essa notinha do Departamento americano de Imigração. Publicidade E Nobel da Paz vai para a Venezuela O Nobel da Paz é sobre paz, e uma das primeiras declarações da vencedora do prêmio deste ano, Maria Corina, a principal opositora do regime ditador de Maduro na Venezuela, foi agradecer Trump por sua atuação no país. Viva a paz mundial. Estamos cheios de declarações hoje sobre o Nobel, que no fim não foi para o Trump. A Casa Branca parece que ficou meio indignadinha. "O Comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz", e na sequência o porta-voz disse que Trump vai continuar fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Um dos principais assessores internacionais do governo Lula, Celso Amorim, disse: "Só o tempo dirá. Se, após esse prêmio, os navios de guerra forem retirados, foi bom. Espero que ele não leve a atitudes mais radicais, nem facilite uma intervenção estrangeira." A Maria Corina se rasgou para Donald Trump: "Este imenso reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um ímpeto para concluir nossa tarefa: alcançar a liberdade. Hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. A Venezuela será livre!" O presidente do Comitê do Nobel disse:



"Por seu incansável trabalho de promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia." Até o Tarcísio se manifestou: "Que essa premiação sirva de exemplo para aqueles que vivem de narrativas, enquanto defendem esse regime execrável. E para que o Brasil se reencontre com o caminho da verdadeira liberdade." Trumpices Sem o Nobel da Paz nas mãos, Trump resolveu botar fogo na guerra tarifária e anunciou 100% de tarifa para a China e que vai controlar todo e qualquer software crítico. A justificativa agora é por conta do anúncio do governo chinês de que irá impor controles de exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica. Beto Louco ameaça Sabe o Beto Louco, aquele do PCC na Faria Lima que fugiu antes de a polícia pegá-lo? Agora está querendo voltar para o Brasil e ameaça fazer uma delação entregando um monte de políticos, segundo o site Metrópoles. E tem mais polícia hoje A Polícia Federal agora diz que vai abrir uma nova frente de investigação para apurar a relação de um lobista que atuava na venda de sentenças do Superior Tribunal de Justiça em favor da J&F, a empresa do Jojô Joesley Batista, e dona da JBS. Segundo o Estadão, o que pega é que a polícia encontrou diálogos e transações financeiras que indicam que o lobista foi contratado para atuar para a J&F e que sua esposa, que é advogada, figurou em vários processos da empresa. A JBS disse que todos os pagamentos foram feitos ao escritório e que todos os serviços têm comprovação de terem sido prestados. Mais um desdobramento

A PF também solicitou ao Supremo Zanin autorização para aprofundar a investigação sobre a venda de decisões, para saber o papel da filha de um ministro do STJ. A gente também nunca pode esquecer que Zanin também já foi advogado da J&F. Aliás, que advogado já não foi advogado deles, BRASEW? Etanol batizado E o caso do metanol anda assim: a polícia de São Paulo descobriu que falsificadores compravam etanol em postos de gasolina e que esse etanol estava batizado com metanol. Vai vendo, BRASEW. Nem falsificar produto em paz dá mais. Então vamos para o finde, que já cansei. Mas ATENÇÃO, você que recebe a newsletter no e-mail: o disparador vai mudar e você precisa se cadastrar aqui (tem a opção gratuita) para continuar recebendo a Tixa. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Publicidade Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello e Juliana Souza. Compartilhar essa edição



