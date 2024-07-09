Quarta-feira, 03/09/2025 Arte: Marcelo Chello Xi, Putin e Kim Jong-un desfilando imortalidade Josette Goulart - TixaNews O julgamento de Bolsonaro e generais por tentativa de golpe de Estado é mega, super, blaster, hiper importante (mas começa pra valer quando Xandão proferir seu voto na semana que vem). Dito isso, já posso abrir esta newsletter por outro assunto. O que foram as imagens do Xi Jinping exibindo todo o poderio militar dos chineses em uma parada na famosérrima Praça da Paz Celestial? O que foi o Putin, presente à exibição, falando sobre imortalidade? E o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, ao lado dos dois, abraçando Putin fortemente? E a reação do Trump? Esse mundo está mucho loko, BRASEW. Quisera eu só falar do julgamento do Bolsonaro. A treta foi a seguinte. Os poderosos do Oriente se reuniram em Pequim para uma parada militar em comemoração pelo fim da Segunda Guerra Mundial. E como você comemora o fim de uma guerra mundial? Mostrando que está preparadíssimo para uma Terceira Guerra Mundial. Foi exatamente isso que aconteceu. Questionado sobre o que achou do rolê, Trump respondeu que eles queriam que ele, Trump, estivesse assistindo e complementou: e eu estava. Jesus, Maria, José. Trump queria estar no rolê. Outro dia mesmo, o Xi, o Putin e o Modi, da Índia, estavam fazendo rodinha de amigos, se abraçando e gargalhando. Mas bizarro mesmo foi o vazamento de uma conversa entre Putin e Xi, que falavam dos avanços da medicina. Putin falou que, quanto mais você vive, mais jovem fica e pode alcançar a imortalidade. (Alguém me empresta uma figurinha para esse momento?). Ao que Xi Jinping cientificamente respondeu que, ainda neste século, as pessoas vão viver até os 150 anos (haja reforma da Previdência). E, para complementar a bizarrice mundial, vem a notícia de que o Kim Jong-un recolheu até seu cocô (não ele, seus súditos, claro) para não deixar nenhum vestígio a ponto de que alguém possa saber algo sobre seu DNA. E pensar que a gente reclama do roteirista do Brasil. Mas o importante é que o Putin disse que está pronto para negociar com o Zelensky, o presidente da Ucrânia, para acabar com a guerra. Desde que o Zelensky vá até Moscou. Tixa do céu! E vocês achando que o problema do Trump é o julgamento do Bolsonaro. Publicidade Melancia madura Por falar em julgamento de Bolsonaro, teve uns generais abandonando o capitão. Valeu até usar a melancia para se defender. O advogado do Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, falou umas cinco vezes que seu cliente tentou demover Bolsonaro. A suprema Cármen Lúcia, sempre interferindo na hora certa, perguntou: Demover de quê? O advogado, sem titubear, disse: demover Bolsonaro de tomar qualquer medida de exceção. A defesa alegou que Paulo Sérgio foi, inclusive, chamado de melancia, verde por fora, vermelho por dentro (alusão a general comunista), na época. Há quem acredite que isso possa render uma absolvição para o general, pois surpreendeu todo mundo. Anulação geral O advogado Celso Vilardi, que defende Bolsonaro, fez o que sabe fazer de melhor: já deixou tudo pronto para pedir a anulação do julgamento no futuro. E nem dá para dizer que ele não tinha argumentos. Quer ver? Provas escondidas - Defesa não teve acesso integral ao material da PF Recortes seletivos - Acusação escolheu só os trechos que interessavam. Contraditório quebrado - Defesa não pôde perguntar a outros réus, já que o processo foi dividido. Delação furada - Mauro Cid mentiu, mudou a versão e, mesmo assim, a delação foi usada. Prazo impossível - Bilhões de documentos em apenas dez dias de instrução. E, ainda por cima, a polícia informou, quando a instrução já tinha acabado, que houve uma falha no envio dos documentos relativos ao general Mário Fernandes (do Punhal Verde-Amarelo). Oi? E, para deixar seu ponto ainda mais claro, Vilardi disse que, em 34 anos de carreira, foi a primeira vez que declarou não conhecer integralmente o processo. Mas por que Vilardi é rei do rolê? Ele foi o advogado da Camargo Corrêa que conseguiu a anulação da operação Castelo de Areia (que era a prévia da Lava Jato) por detalhes processuais, e depois foi advogado da Camargo Corrêa na Lava Jato (alguém lembra que a Camargo Corrêa estava na Lava Jato?). Vilardi vai acabar ministro supremo. E a anistia? Basicamente, o povo da Câmara que está dizendo que vai aprovar a anistia não combinou com os russos, no caso, Davi Alcolumbre, a estrelinha mais brilhante do Senado. Nossa estrela-mor do Congresso disse que vai apresentar seu próprio projeto de anistia e não vai ter isso de anistia para Bolsonaro. (Mas o Vilardi já preparou a anulação para quando o Supremo mudar a direção dos ventos.) E o União Progressista que desembarcou, só que não. O União Brasil e o PP anunciaram o desembarque do governo Lula. Mas daí vem a informação de que isso só não vale para Lira, o Arthurzito, que é chefe do PP, mas não quer perder a vaguinha na Caixa, e para o Alcolumbre, que é do União Brasil, mas corre por fora. E o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é do União Brasil, talvez até saia do partido temporariamente para ficar no governo. Resposta do BC O Congresso ameaçou o golpe no BC por causa da história do banco Master, e a diretoria do banco simplesmente foi lá e não autorizou a venda do banco para o BRB (o banco estatal de Brasília que ia salvar o Master). Publicidade E o Xandão acusado? Os bolsonaristas acharam sua própria Vaza Jato. Trata-se daquele ex-assessor do Xandão, o Eduardo Tagliaferro, que, no meio do julgamento de Bolsonaro, fez uma aparição virtual na Câmara. Apresentou documentos que indicam que ele adulterou a data de uma petição para justificar uma ação da Polícia Federal. Aff. Xandão fez a egípcia. E o Gilmar? O supremo Gilmar está na Itália e, de lá mesmo, fez um discurso para dizer que tudo indica que o Punhal Verde Amarelo teve a bênção de Bolsonaro. Para os perdidos: o Punhal Verde Amarelo é aquele documento encontrado pela polícia com planos para matar Xandão, Lula e Alckmin. O general Mário Fernandes (que foi da secretaria de Bolsonaro) fez o documento e confessa que escreveu mesmo, mas eram apenas pensamentos digitalizados e que, apesar de te-lo impresso lá no Planalto, nunca mostrou para ninguém. É isso, BRASEW, vou ali preparar minha imortalidade e amanhã eu volto. Sabe como é, já tenho o rabo que se regenera. E, se você quer receber a Tixa direto no zap, clica aqui que você já estará na comunidade. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. 