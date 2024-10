Quinta-feira, 10/10/2024 Arte: Tixa News O assunto esquecido da eleição Josette Goulart Dois furacões passaram destruindo alguns estados americanos a menos de 30 dias da eleição, mas não escutamos os candidatos falando de mudança climática. Helene e Milton vieram lembrar que tem um probleminha no mundo que não vai desaparecer mesmo que everybody finja que não exista: as mudanças climáticas. Há três meses cobrindo todos os dias, com detalhes, os rumos desta eleição americana, posso dizer que este é sem dúvida o assunto mais esquecido desta campanha. Mas o Milton não esqueceu de ninguém e bateu ontem na Flórida. Duas semanas depois que o furacão Helene já tinha arrasado seis estados americanos. Foi preciso que um meteorologista chorasse, ao falar do furor do Milton, para que o assunto viesse à tona nesses dias. Quando o veterano John Morales foi falar sobre os motivos de ter chorado ele disse que estava angustiado sobre o número crescente e a gravidade de eventos climáticos extremos e frustrado com a falha da sociedade em mitigar a poluição que está aquecendo o planeta, apesar da certeza científica de que está causando um clima cada vez mais violento. E os candidatos? cri-cri, cri-cri, cri-cri. O Trump se ateve a soltar desinformação sobre a ajuda do governo aos atingidos e a Kamala, a Kamala está preocupada em como vai fazer para gastar o US$ 1 bilhão que arrecadou para a campanha. Publicidade Arte: Tixa News Sim, US$ 1 bilhão São mais de 5 bilhões de reais, darling. Esta foi a grana que a Kamala arrecadou em menos de 3 meses. Por isso a campanha está toda trababalhada em coreografia de drones, pulseiras que acendem nos comícios. Quem quer dinheiro? O problema para Kamala é que ela tem tanto dinheiro, mas o ponteiro não está se movimentando muito e os dois seguem empatados tecnicamente nas pesquisas. Os jornais noticiam que Trump arrecadou US$ 853 milhões em todo o ano de 2024 até agora. A campanha de Kamala está preocupada que os bilionários pró-Trump despejem uma grana absurda na campanha dele na reta final. Elon Musk, por exemplo, parece bem disposto a torrar dinheiro. Arte: Tixa News Estados Unidos da Pensilvânia Se tem um lugar que está recebendo boa parte desse dinheiro, é a Pensilvânia. A sensação é de que a campanha só acontece lá. Elon Musk vai fazer comício com Trump? Vai para a Pensilvânia. Obama vai hoje fazer comício? Vai para a Pensilvânia. Dinheiro para propaganda na TV? Vai para Pensilvânia (mais de US$ 350 milhões das duas campanhas). A Pensilvânia é aquele estado decisivo porque é um indeciso. Tem ano que a maioria vota para os democratas, tem ano que a maioria vota para os republicanos. E quase sempre o resultado é bem apertado. Como é um estado que tem muito voto no colégio eleitoral (são 19 no total), ele acaba sendo um estado que define mesmo a eleição. O site Axios traz hoje uma reportagem mostrando que os principais políticos e agentes democratas estão dizendo que os estados vitais de Wisconsin, Michigan e Pensilvânia estão ficando mais difíceis para Kamala e para os candidatos ao Senado (sim, tem eleição para o Senado também). Os gatos de Ohio Todo mundo sabe que é mentira que os haitianos de Springfield sejam comedores de pets. O prefeito da cidade, que é republicano, já disse que é mentira. O governador de Ohio (onde fica Springfield), que é republicano, já disse que é mentira. As pesquisas agora mostram que a maioria dos eleitores de Ohio não acredita que eles sejam comedores de pets. Mas, mesmo assim, Trump tem uma vantagem de seis pontos sobre Kamala no estado. Moral da história: os americanos sabem das mentiras de Trump, mas ele faz o ponto dele na questão da imigração quando fala os absurdos. Seja que os imigrantes são comedores de pets, seja que eles invadem prédios, seja que eles são assassinos em massa. De olho nas pequisas NADA MUDOU. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 2 pontos à frente do Trump, IGUAL ontem. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 3 pontos à frente de Trump, tudo igual a ontem também. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento