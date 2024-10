Sexta-feira, 11/10/2024 Arte: Tixa News Fidel, é você? Josette Goulart Uma carta sobre o nada: Obama aparece e traz o Fidel Castro, Trump faz novas promessas, Biden manda Trump arrumar uma vida. A campanha americana é tão longa, tão longa, tão longa, tão longa, que uma hora chega naquele momento em que já não se tem a expectativa de um grande debate por vir, nenhum acontecimento importante agendado, não tem pesquisa todo dia, os hackers tiram uma folga, o assunto do furacão fica velho, o da guerra também, o do Musk Siberiano muito batido, então os candidatos e seus apoiadores estrelas se esforçam para produzir frases de efeito para ganhar as manchetes. (Sorte da Kamala que tem os apoiadores, porque ela não produziu nada hoje.) É mais ou menos sobre o que esta carta de hoje será: sobre o nada. Mas um nada qualificado, vamos deixar registrado. (E, claro, rezando para que nenhuma notícia bomba surja entre a publicação desta carta e o momento em que você a lê.) Obama, in person Comecemos pelo Barack Obama, que finalmente apareceu in person na campanha da Kamala. Obama sabe produzir uma frase de efeito, darling. Ele é o próprio efeito, vamos combinar. Eu disse que essa carta era sobre o nada, mas tem algo na fala de Obama que chamou demais a atenção. Ele disse que os homens negros estão inventando todo tipo de razões e desculpas para não votar na Kamala. "Porque parte disso me faz pensar — ns — parte disso me faz pensar que, bem, você simplesmente não está sentindo a ideia de ter uma mulher como presidente, e você está inventando outras alternativas e outras razões para isso." E seguiu: "As mulheres em nossas vidas têm nos apoiado esse tempo todo. Quando temos problemas e o sistema não está funcionando para nós, são elas que estão lá fora marchando e protestando. E agora, você está pensando em ficar de fora ou apoiar alguém que tem um histórico de denegrir você, porque você acha que isso é um sinal de força, porque é isso que é ser um homem? Colocar as mulheres para baixo? Isso não é aceitável." Eu apostaria alto de que as pesquisas internas do partido é que estão mostrando que homens não querem votar em mulheres. Nossa, que surpresa!!!! Esta sempre foi uma questão da candidatura de Kamala. Os americanos estão preparados para uma mulher presidente? Sobre minha aposta: é claro que eu apostaria alto porque o próprio Obama falou no discurso que os relatórios internos dizem isso. Dã! Mas Obama também aproveitou o ensejo para dar aquelas cutucadas básicas. Mas a melhor de todas inspirou o título desta carta matinal. Obama chamou Trump de Fidel Castro. O que é isso, camarada Obama????? Sabe como é, Trump faz discursos de duas horas, desabafa e fala teorias da conspiração malucas, salada de palavras. A resposta da campanha de Trump: "Se alguém se importasse com o que Obama diz, Hillary Clinton teria sido presidente". Ui! Antes de considerar essa nova proposta de Trump, já chegou-se à conclusão que se ele cumprir tudo o que está prometendo, cerca de 15 trilhões de dólares (trilhões mesmo) seriam incorporados à dívida americana ao longo de uma década. A Kamala é um pouco mais contida e ela adicionaria só 8 trilhões de dólares. Arte: Tixa News Get a life, man! Joe Biden de vez em quando é todo meninão, como ontem ao mandar o Trump ir fazer alguma coisa da vida em vez de ficar espalhando mentiras sobre a ajuda do governo federal às vítimas dos furacões. "Sr. Presidente Trump — ex-presidente Trump — arrume uma vida, cara. Ajude essas pessoas." Basicamente Trump tem espalhado por aí, com a ajuda do Musk Siberiano, que a agência federal que cuida das vítimas dos desastres naturais não vai cuidar das vítimas dos desastres naturais porque vai cuidar dos imigrantes (sim, essa eterna obssessão). Acorda, Pedrinho Os Democratas estão com um probleminha nesta eleição. Eles correm o sério risco de perder o controle do Senado. Os democratas tem hoje 51 cadeiras contra 49, mas os estados de Montana e Vírgina Ocidenal já dão sinais de que vão virar republicanos. De olho nas pesquisas KAMALA caindo mas na mesma. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 1,8 pontos à frente do Trump, 0,2 a menos que ontem. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 3 pontos à frente de Trump, o mesmo que ontem. 