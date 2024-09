Quarta-feira, 11/09/2024 Arte: Tixa News Como irritar o Trump Josette Goulart Kamala tem uma arma e Trump come pets, digo, diz que os imigrantes comem os pets das pessoas. Perdeu o debate? A gente te conta as barbaridades, darling, porque de onde saiu isso daí tem muito mais. Mas antes, cinco pontos importantes: 1. Os democratas devem ter assistido o debate aliviados. O que não era nada difícil acontecer dado que no último confronto Biden quase caiu duro e agora ele não está mais concorrendo. Kamala conseguiu se apresentar, falar de seus planos e atacar Trump. 2. Kamala achou o ponto fraco de Trump. Depois que ela disse que as pessoas começam a sair de seus comícios mais cedo por exaustão e tédio, Trump ficou irritado e assim ficou até o fim. Parece que o Obama tinha razão, Trump realmente tem fixação pelo tamanho das multidões. 3. Trump só conseguiu se recuperar quando começou a atacar?. Joe Biden. Sim, darling, como eu disse ali em cima, Biden não está mais na corrida. Inclusive, Kamala disse isso no debate antes que algum eleitor desavisado não tivesse notado. Em algum momento ele chegou a dizer que Biden só ficava na praia e sugeriu que Kamala o tirasse da cama. Oi? 4. Kamala foi irritando o Trump seguidamente falando da multidão entediada, de que ele é um criminoso, de que é um nepo baby, de que era responsável pelo 6 de janeiro, de que os ditadores do mundo querem que ele ganhe porque ele é manipulável, de que foi demitido por 81 milhões de pessoas. Ainda perguntou se ele poderia estar confuso (Trump é que dizia sempre que Biden tinha problemas) e também questionou sua estabilidade emocional ao dizer que ele não era capaz de processar sua perda em 2020. 5. Trump adotou a estratégia do medo. Ele disse que o mundo terá a Terceira Guerra Mundial se ele não for eleito. 6. O debate foi realizado na Pensilvânia, estado decisivo e que vive do fracking (exploração de gás nas pedras a grandes profundidades). Kamala sempre foi contra, mas agora está dizendo que é a favor (Trump botou dúvida sobre isso várias vezes). Mas no debate, ela falou só rapidamente sobre isso e já deu um duplo carpado voltando para os ataques a Trump. Ops, eram pra ser só 5 pontos. Então, já que já errei, vamos ao ponto 7. 7. Trump não olhou para Kamala.



Resumo: Kamala ganhou o debate. Trump e os republicanos inclusive já até estão justificando que perderam o debate por culpa dos apresentadores que só fizeram perguntas fáceis para Kamala e ficaram checando em tempo real o que Trump dizia (basicamente porque Kamala só disse uma fake e Trump umas 30. Sério, alguém contou). Mas algumas matérias na imprensa americana já falam que eleitores indecisos continuaram infelizes sem saber quais os planos de governo e achando que é mais do mesmo. Nate Silver, um importante pesquisador, fez uma das melhores análises: "Harris (Kamala, darling) conseguiu o debate que queria. Se ela não for capaz de mover a agulha nas pesquisas pelo menos um pouco, talvez isso signifique que o país simplesmente não está comprando o que ela está vendendo." Aguardemos as pesquisas. Digno de Nota e manchete: Ah, a Taylor Swift anunciou que está apoiando Kamala. Digamos que isso também pode ajudar a mover agulhas. Os republicanos têm sérios problemas com esse rolê da Taylor Swift ser anti-Trump. Publicidade Arte: Tixa News Pets, fujam Mas vamos aos melhores (seriam piores?) momentos. Descobri, e fiquei chocada, que Kamala tem uma arma. Trump jogou ao vento que Kamala ia tirar as armas das pessoas. Um tempo depois ela fez questão de responder que ela e Tim Walz são portadores de armas e não vamos tirar armas de ninguém.

Trump respondeu o que pensa sobre o Obamacare dizendo que "tem conceitos de um plano". Para que um candidato a presidente teria um plano afinal, né?

Ficamos sabendo que 800 mil poloneses moram na Pensilvânia. Kamala pediu para Trump dizer aos poloneses como ele abordaria as ambições de Putin sobre outros territórios para além da Ucrânia.

Trump não quis responder se ele espera que a Ucrânia ganhe a guerra. Ele só disse que vai acabar com a guerra em 2 minutos falando com Zelensky e Putin.

Kamala botou a mão no queixo e ergueu as sobrancelhas depois que Trump disse que o pai dela era marxista. Kamala fez muitas caras e bocas. Trump nem olhou para ela.

Checagem de fato mais bizarra ever de todos os tempos, foi a apresentadora da ABC checando a fala de Trump sobre o aborto depois que o bebê nasce. "Não há estado neste país onde seja legal matar um bebê depois que ele nasce", disse ela

O momento que os pets devem sair correndo: "Em Springfield, eles estão comendo os cachorros, as pessoas que chegaram. Eles estão comendo os gatos. Eles estão comendo — eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá."

Trump sobre o 6 de Janeiro: "Eu não tive nada a ver com isso, exceto que eles me pediram para fazer um discurso." Claro, claro.

O ataque bizarro que no fim era verdade: Trump disse que Kamala quer fazer operações transgêneros em estrangeiros ilegais que estão na prisão. Reportagem da CNN de 2019 mostra que Kamala disse mesmo que apoiava o fornecimento de cirurgia para mudança de sexo em imigrantes detidos. Arte: Tixa News Além da Taylor, Melania também reapareceu Você sabe quem é Melania Trump? A esposa de Trump, darling. Mas tudo bem, os americanos também já tinham esquecido dela. Eis que ela resolveu aparecer na campanha. Mas adivinha pra quê? Pra arrecadar dinheiro para ela mesma. Trump tem postado um vídeo em que ela aparece diante de um cenário sombrio, vestida toda de preto, e com jeito de conspiração fala sobre a tentativa de assassinato de seu marido. "O silêncio em torno disso parece pesado". O que ela quer? Vender seu livro de memórias que vai ser lançado no início de outubro. De olho nas pesquisas AINDA SEM EFEITO DEBATE. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. E o que estamos vendo aqui é a Kamala perdendo tração. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 1,1 ponto à frente do Trump, 0,7 ponto a menos do que na semana passada. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 2 pontos à frente de Trump. Aqui também uma queda, já que na semana passada a diferença era de 3 pontos. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Eleições Americanas Já essa aqui é a newsletter da Tixa e que só fala das eleições americanas. Circula de segunda a sexta, entre nove e dez da manhã. Se conhecer alguém que queira receber, clique em LEIA MAIS e bora indicar, BRASEW! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento Compartilhar essa edição