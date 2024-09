Quinta-feira, 12/09/2024 Arte: Tixa News Chance de fraude: 99,97% Josette Goulart Ganha uma passagem só de ida para visitar o Capitólio no dia 6 de janeiro quem adivinhar o que vai acontecer se Trump perder as eleições. (O Elio Gaspari faz tantos sorteios dos melhores prêmios do mundo que quis copiar.) Sim, darling, a chance de Trump dizer que a eleição foi fraudada é de 99,97%. E como podemos saber disso? Porque ele está se preparando (e o Capitólio também). Trump, JD Vance (o vice dele), Musk Siberiano (popularmente conhecido como Elon Musk), Herritage Foundantion (o think thank do Projeto 2025) estão empenhados em garantir que as pessoas acreditem que uma horda de imigrantes ilegais estão se cadastrando para votar nas eleições. Trump está tão empenhado que ordenou aos republicanos do Congresso que condicionassem a votação do financiamento do governo à aprovação de um projeto de lei que obrigasse os eleitores a provarem sua cidadania ao se registrarem para votar. Se o financiamento não for aprovado o país literalmente para à partir do primeiro dia de outubro porque o governo fica sem orçamento nenhum. A questão é que já é lei que cidadãos não-americanos não podem votar. E o projeto só faria com que hordas de eleitores fossem excluídos do processo. (O presidente da Câmara chegou a botar o rolê para ser votado, mas curiosamente, ontem, depois do debate ele tirou o projeto de votação. Agora ninguém sabe o que será do dia 1 de outubro.) Publicidade Arte: Tixa News Mas tem mais Na semana passada, Trump pediu aos membros do maior sindicato policial do país que incentivassem os poliça a saírem fardados nas ruas, no dia da eleição, porque alguns eleitores ficariam assustados. Porque têm medo da polícia. Intimidação de eleitores. Sim, temos. "Fique atento à fraude eleitoral, porque vencemos sem fraude eleitoral", disse ele. "Eles têm medo de vocês, pessoal. Eles têm medo disso mais do que de qualquer outra coisa." E mais A Herritage Foundation soltou um vídeo em que eles filmaram alguns trabalhadores latinos que diziam que mesmo ilegais tinham se registrado para votar. Junto com o vídeo, escreveram que na Georgia 14% dos eleitores registrados eram ilegais (só para esclarecer, absolutamente nada confirma esta informação). Adivinha quem retuitou? Ele, Elon Musk. Pergunta se o vídeo se tornou viral? Quando a ameaça é real O pessoal da segurança do Capitólio está ligado no rolê e ontem declarou que o 6 de janeiro de 2025 é um evento nacional de segurança especial. E o que isso significa? Que muito dinheiro dos recursos federais, estaduais e locais serão usados nos próximos meses para aumentar as proteções de segurança e um plano de segurança abrangente será colocado em prática. Além disso, o Serviço Secreto supervisionará o plano de segurança. Arte: Tixa News Sobre os gatos Taylor Swift postou que é uma gata sem filhos (referência ao JD Vance que acha que as mulheres só devem existir para ter filhos) e que apoia Kamala. A repercussão foi imediata. O site de registro eleitoral que vinha recebendo no máximo 30 mil visitas por dia, recebeu em 15 horas, 338 mil visitas. Claro que nunca se sabe se isso vai virar voto. A outra reação veio do Musk que disse que ela não se preocupasse pois ele faria um filho nela. Ah, não, Musk, cê não mandou essa! Biden E o Biden que botou um boné do Trump? Ele visitava um quartel dos bombeiros e daí apareceu na foto sorrindo com o boné do herói dos gatos na cabeça. A Casa Branca correu dizer que foi um gesto para mostrar a importância da unidade bipartidária e blá, blá, blá. Eu acho que foi trolagem, Tixa! Vai vendo, BRASEW! De olho nas pesquisas AINDA SEM EFEITO DEBATE. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. E o que estamos vendo aqui é a Kamala perdendo tração. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 1,1 ponto à frente do Trump, igual ontem. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 2 pontos à frente de Trump. Igual ontem também. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Eleições Americanas Já essa aqui é a newsletter da Tixa e que só fala das eleições americanas. Circula de segunda a sexta, entre nove e dez da manhã. Se conhecer alguém que queira receber, clique em LEIA MAIS e bora indicar, BRASEW! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento Compartilhar essa edição