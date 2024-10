Trump continua sendo o senhor do Apocalipse. Neste fim de semana, ele disse que seria preciso botar o Exército na rua porque segundo ele existe uma ameaça de os "lunáticos radicais de esquerda" estarem preparando ações. Ele os chamou de "o Inimigo interno". Ele disse ainda que dia 5 de novembro é o "dia da libertação."

"Acho que o maior problema é o inimigo de dentro. Temos algumas pessoas muito más. Temos algumas pessoas doentes, lunáticos radicais de esquerda. Isso deve ser facilmente resolvido, se necessário, pela Guarda Nacional ou, se realmente necessário, pelos militares, porque eles não podem deixar isso acontecer."

Enquanto isso, o seu vice, DJ, digo JD Vance, deu uma longa entrevista ao New York Times e foi perguntado cinco vezes sobre se Trump perdeu a eleição de 2020 e não respondeu. Por que isso importa, Tixa? Porque a análise é a de que quando Trump ou seu vice simplesmente seguem insinuando que a eleição de 2020 foi fraudada, é porque eles vão dizer de novo que a eleição é fraudada caso percam nos votos.

A republicana Liz Cheney, que declarou voto e está fazendo campanha para a Kamala, disse nesse domingo que ela não acha que o presidente da Câmara vá certificar a eleição de 2024 se Kamala vencer. Aff. O presidente é Mike Johnson, um republicano.

Liz era deputada no famoso 6 de janeiro.

"As alegações de fraude que Donald Trump estava fazendo [em 2020]... ele sabia que eram falsas. Ele foi informado disso, não apenas em discussões comigo, mas também pelo advogado republicano da Câmara. Acho muito importante que os republicanos não sejam maioria na Câmara em janeiro de 2025."

O caos

Uma reportagem do Washington Post mostrou que, no sábado, um funcionário do Serviço Florestal dos EUA, que está apoiando os esforços de recuperação junto com a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), enviou uma mensagem a várias agências federais alertando que a FEMA estava aconselhando todos os socorristas no Condado de Rutherford, na Carolina do Norte, a "recuar e evacuar imediatamente". E por quê? Porque caminhões de milícia armada foram encontrados pela região dizendo que estavam caçando a FEMA.

Para quem está perdido, essa região da Carolina do Norte foi fortemente afetada pelo furacão Helene e essa tal FEMA é a agência que cuida do pessoal que foi atingido. Até ajuda financeira é coordenada por esta agência. Então pensa no caos se o pessoal da agência do governo simplesmente vai embora?

E é sempre bom lembrar que a Carolina do Norte é um dos tais estados campo de batalha, que vai decidir a eleição.

Mas tem mais sobre o Helene hoje. A imprensa americana está dizendo que a tal FEMA errou feio ao não colocar a região da Carolina do Norte como alto nível de risco de inundações. Quando tem o nível de risco elevado, as casas são obrigadas a fazer seguro. Como não tinha, muita gente vai ter dificuldade em reconstruir suas casas.

Isso tudo respinga em quem? Quem? No governo Biden e, portanto, na Kamala.