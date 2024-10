Terça-feira, 15/10/2024 Arte: Tixa News Como é dançar a Ave Maria? Josette Goulart Trump passou 39 minutos em um comício, dançando. E Kamala está como? Empacada. É verdade esse bilhete. O que você acharia se o Lula ou o Bolsonaro parassem um comício no meio, mandassem tocar a Ave Maria e começassem a dançar e ficassem assim, dançando, por 39 minutos? Responda rápido. Pode usar uma só palavra. Foi exatamente o que fez Donald Trump ontem em um comício, darling. Ele estava respondendo umas perguntas e então uma pessoa passou mal, foi atendida pelos médicos, na sequência, outra. Ele parou, perguntou se mais alguém gostaria de desmaiar (foi uma piada, claro), pediu para tocar Ave Maria, mandou soltar sua playlist e começou a dançar. Olha como a vida é bela. Depois ele pediu Ave Maria pela segunda vez!!!!. Eu não consigo imaginar como é a dançar a Ave Maria! Trump instituiu a verdadeira hora da Ave Maria? Para os jovens perdidos: existia nas rádios brasileiras, não sei se existe ainda, a hora da Ave Maria, que acontecia todo dia às seis da tarde. A programação era interrompida para se rezar a Ave Maria. E tocava a música também. A Kamala disse no X-Twitter que Trump parecia confuso e que esperava que ele estivesse bem. Parte de uma das novas estratégias dela, é questionar a capacidade cognitiva de Trump. Digamos que não fica muito difícil com esse tipo de evento. Publicidade Arte: Tixa News Trump quer dinheiro Tem outras bizarrices acontecendo. Por exemplo, Trump marcou um jantar de arrecadação para o dia 27 de outubro (a menos de dez dias da eleição), prometendo aos fãs do MAGA (o movimento que ele lançou de Make America Great Again) uma noite especial pela bagatela de US$ 924.600 por pessoa. Isso mesmo, pague um milhão de doletas e jante comigo. Com você, Tixa? Quem dera, darling. Mas eu janto com você por um milhão. Só vem! O jantar será em Nova York e ficou todo mundo assim: a dez dias da eleição e a pessoa gasta tempo em Nova York onde ele sabe que vai perder? Aff Maria!!! Kamala na Fox A Kamala está tentando coisas novas. É o que se chama de campanha empacada, ou melhor, empatada. Ela vai dar até entrevista na FoxNews. O que aliás, deixou Trump possesso com a emissora. Outra coisa nova que Kamala tentou foi colocar o Trump na tela grande do seu comício ontem na Pensilvânia. Sim, darling, Trump estava no comício da Kamala. Uma série de vídeos curtos com Trump falando dos inimigos internos, pedindo para que militares fossem mobilizados no dia das eleições, falando em hora difícil. Kamala queria com isso retomar o discurso de que Trump é uma ameação à democracia. Arte: Tixa News Kamala está empacada A campanha empacada de Kamala pode ser ilustrada pelas pesquisas eleitorais. Quer ver? Uma semana antes do debate com Trump, há um mês, ela tinha 3 pontos à frente de Trump na média das pesquisas agregadas pelo New York Times.

Ela arrasou Trump no debate.

Trump espalhou que haitianos são comedores de pets.

Depois veio uma nova tentativa de assassinato de Trump.

O Banco Central baixou os juros, sinalizando que o governo Biden fez tudo certo para conter a inflação.

Israel atacou o Líbano.

Teve o debate dos vices.

Trump seguiu dizendo que os haitianos são comedores de gatinhos e que vai mandar todo mundo embora.

Trump ainda disse que os venezuelanos eram assassinos.

Teve um relatório de empregos forte.

O procurador geral que processa Trump pelo 6 de janeiro revelou novos detalhes da insurreição.

A Melania disse em livro que apoia o aborto.

O Bob Woodward lançou um livro dizendo que o Trump é superamigo do Putin.

Dois furacões passaram pelos Estados Unidos.

Os americanos descobriram que Kamala arrecadou US$ 1 bilhão em menos de três meses.

E depois de tudo isso, como está Kamala na média das pesquisas? Três pontos na frente de Trump. (E vale lembrar que pela margem de erro, eles estão tecnicamente empatados.) Já é Trump na Califórnia O site Político destaca hoje que a Califórnia está se preparando para um possível segundo governo Trump e daí chega à conclusão que talvez Trump já tenha vencido. Os governantes na Califórnia estão tentando proteger suas leis climáticas, fazendo acordos com a indústria para contornar processos e também pedindo para a agência de Proteção Ambiental que dê permissão para o estado conseguir implementar regulamentações antes da eleição. Mas Tixa, por que Trump talvez já tenha vencido? Porque não importa quem vença, a Suprema corte seguirá repleta de indicados de Trump que são hostis à regulamentação climática, darling. Uma nova administração Trump seria só uma ameaça adicional. De olho nas pesquisas KAMALA segue com 3. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 1,7 ponto à frente do Trump, igual ontem. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está 3 pontos à frente de Trump. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Eleições Americanas Já essa aqui é a newsletter da Tixa e que só fala das eleições americanas. Uma carta matinal que circula de segunda a sexta, entre nove e dez da manhã. Clique em LEIA MAIS para ver tudo o que já publicamos até agora! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento Compartilhar essa edição