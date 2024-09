Terça-feira, 17/09/2024 Arte: Tixa News Quem acredita nas fakes do Trump? Josette Goulart Por longas cinco semanas, Trump esperneou porque não conseguia de jeito nenhum dominar o noticiário. Ele chegou a sofrer um atentado, sair ensanguentado e mesmo assim, uma semana depois, o Biden roubou o noticiário desistindo da corrida. E aí, só se falava da Kamala. Pois bem, Trump agora está dominando o noticiário. E na estratégia Trump, ganha quem dominar o noticiário. Famoso falem mal, mas falem de mim. Acredita-se que por isso, ele gosta de produzir barbaridades. Ele voltou a dominar o noticiário quando foi visitar o cemitério de Arlington, território sagrado dos heróis de guerra. É proibido fazer campanha neste lugar, mas ele foi lá mesmo assim, e com uma equipe de foto e vídeo. Deu o que falar. Na semana passada, foi a história dos haitianos comedores de gatos e cachorros, ao bom e velho estilo "comunistas comedores de criancinhas". Nesta semana, mais um atentado contra sua vida. Na semana que vem, como bem explicou o vice JD Vance, eles criam uma nova história. (Vance disse em uma entrevista à CNN que se preciso for eles criam histórias para as pessoas prestarem atenção no que está acontecendo no mundo real, como no caso da imigração em Springfield.) E o que os seus seguidores acreditam nas fakes, não está no gibi. Publicidade Arte: Tixa News Ainda sobre os gatos e cachorros Preparados para os números? Eu sei, ninguém gosta de números, mas neste caso, os resultados encontrados por uma pesquisa YouGov sobre as fakes de Trump são reveladores. Vamos a eles: 1. Mais de 50% dos apoiadores de Trump acreditam na história de que os haitianos sequestram e comem bichos de estimação. Só para esclarecer: não é verdade. 2. 43% dos apoiadores de Trump dizem que acreditam que "em alguns estados é legal matar um bebê após o nascimento". Ele usa esse argumento para dizer porque quer um limite para o tempo do aborto. É falso, talkey? (Esse dado aqui é chocante) 3. 81% dos apoiadores de Trump dizem que acreditam que a Venezuela está "enviando deliberadamente pessoas de prisões e instituições mentais" para os Estados Unidos. 4. 77% dizem acreditar que os Estados Unidos deram mais ajuda à Ucrânia do que toda a Europa combinada. Não é verdade. 5. 70% dizem acreditar que milhões de imigrantes ilegais chegam todos os meses. Também falso. 6. 70% dizem acreditar que a inflação está na sua taxa mais alta de sempre Também não é verdade. A pesquisa mostra, por outro lado, que os eleitores independentes não acreditam tanto assim em Trump. Ao todo, 35% dizem que é definitivamente falso que os haitianos comem gatos e cachorros e só 7% dizem que é definitivamente verdadeiro. Mas repararam que tem uma lacuna de mais de 50% que possuem alguma dúvida! Corram para as montanhas. 12 horas O cara do rifle que ama a Ucrânia e que queria supostamente assassinar Donald Trump ficou 12 horas de tocaia no campo de golfe e só então foi descoberto pelo Serviço Secreto. Basicamente o serviço parece que anda secreto demais. Só depois desse tempo todo é que um agente descobriu o cara entre os arbustos e saiu atirando. Adiós, união nacional Que mané vamos nos unir contra a violência (foi a tentativa na primeira tentativa de assassinato). Agora Trump já pulou essa etapa, foi lá e atacou Biden e Kamala dizendo que eles têm culpa no cartório pela nova tentativa. "(o atirador) acreditou na retórica de Biden e Harris, e agiu de acordo com ela. A retórica deles está fazendo com que eu seja baleado, quando sou eu quem vai salvar o país, e eles são os que estão destruindo o país — tanto de dentro quanto de fora." Arte: Tixa News O dia seguinte Trump não perdeu tempo. No dia seguinte ao atentado, no caso, ontem, fez uma superlive para lançar sua empresa de criptomoedas. Sim, darling, Trump está empenhado em vender coisas. Já vendeu Bíblias, livros, pedaços de seu terno. "Cripto é uma dessas coisas que temos que fazer. Gostemos ou não, eu tenho que fazer isso." Tixa, mas como assim o candidato a presidente está fazendo propaganda do lançamento de uma empresa? Darling, essa eleição americana é uma festa. Mas é pior do que isso, se Trump for eleito ele tem poder sobre os órgãos que regulamentam as criptos. Vai vendo! Como a própria imprensa americana relata, é altamente incomum para um candidato presidencial embarcar em um novo negócio apenas algumas semanas antes do dia da eleição, e ainda mais raro promover agressivamente um empreendimento projetado para beneficiar a si mesmo e sua família. Aí, viu? Nenhuma notícia de Kamala. Para não dizer que não falei da Kamala, o uísque Madam com a foto dela anda vendendo mais do que nunca segundo o site Axios. De olho nas pesquisas AINDA À ESPERA DO EFEITO DEBATE. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 1,7 ponto à frente do Trump, 0,2 a mais do que na semana passada. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 3 pontos à frente de Trump. Um ponto a mais do que antes do debate. Mas até agora poucas pesquisas capturaram o efeito debate e os especialistas dizem que até o fim desta semana estará mais claro. Mas, porém, entretanto, contudo, agora também vai ter o efeito do novo atentado. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento