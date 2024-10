Quarta-feira, 02/10/2024 Arte: Tixa News A surpresa de um debate... civilizado Josette Goulart Os veeps se enfrentaram e não fez a menor diferença para a eleição. O que vai pegar é essa guerra da vida real Chegamos naquele momento em que os americanos ficaram surpresos com a civilidade de um debate (isso porque eles não acompanham os nossos debates). A noite de Tim Walz, o vice da Kamala Harris, e de JD Vance, o vice de Donald Trump, foi, digamos, quase entediante. Walz esqueceu a sua verve que o tornou candidato a vice-presidente e JD Vance nem falou de gatos. Nas análises pós-debate ninguém nem sabia dizer direito quem venceu (apesar de muitos analistas dizerem que foi o Vance, mas há controvérsias). Pesquisa do site Politico inclusive mostrou um estrondoso empate 50 a 50. O que todos parecem concordar é que esse debate não muda ponteiro (como, aliás, parece que nenhum debate de veep muda). O fato é que na hora de votar ninguém pensa que o veep pode ser o presidente (o pessoal que votou na Dilma que o diga). Mas eis alguns pontos interessantes:



A guerra

JD Vance mostrou bem como Trump vai retratar essa guerra do Oriente Médio (que, aliás, está piorando bem). "Pergunte a si mesmo em casa. Quando foi a última vez que um presidente americano não teve um grande conflito?" Basicamente, como bem notou a análise do NY Times, Vance estava dizendo que o fato de Trump ser imprevisível conteve os inimigos da América mais do que a diplomacia de Biden.

PARÊNTESES IMPORTANTE. Aproveito o subtítulo da guerra, para mencionar que Biden já se posicionou fortemente ao lado de Israel e o temor é que a guerra evolua para um conflito em que os EUA acabe na linha de frente. Além disso, Kamala é a atual vice-presidente e ontem mesmo esteve na famosa "situation room" para definir a posição americana. Se a guerra persistir, isso significa também menos tempo de campanha para Kamala.

O 6 de janeiro

O melhor momento do debate (não para o Vance, mas para Walz) foi quando se falou do 6 de janeiro. O 6 de janeiro deles foi aquele momento da invasão do Capitólio, com muita violência, pessoas morreram e que foi incentivado por Trump, que discursou apoiando os protestos.

- "Ele perdeu a eleição de 2020?"
- "Tim, estou focado no futuro".

E aí Vance começou a falar de Covid e Censura. Vance não é besta, quem não lembra que Trump teve o momento "enforque o Pence", que era o vice de Trump na época e que se recusou a seguir as ordens de não assinar a diplomação de Biden. Aff. Inclusive Walz lembrou isso, que Pence não estava ali (como vice de Trump) naquele debate por ter feito o certo antes.

Biden não é mais presidente?

Vance simplesmente ignorou que o atual presidente é Joe Biden e só falava na "administração Kamala Harris". E aí a culpou pelos preços da gasolina, mortes por overdose e tudo o que está errado no mundo.

Amigo de atirador?

Tim Walz estava tão nervoso e atrapalhado que em certo momento disse que tinha "se tornado amigo de atiradores de escola".

As mentiras de Vance

Ele disse que há de 20 a 25 milhões de "imigrantes ilegais". (Só para constar, todos os imigrantes haitianos, que deu aquele bafafá todo dos gatos, estão legalmente nos Estados Unidos.)

Ele disse que o México é responsável pelo problema de armas ilegais no país.

Ele disse que Trump realmente tentou salvar o Obamacare (aqui a galera em casa até gargalhou).

Coisas interessantes que analistas disseram

Se o Tim Walz concorda com tudo o que o JD Vance fala porque não vota nele?

JD Vance fez o trumpismo soar educado, calmo e coerente. Resta saber se os eleitores de Trump querem essa calma toda.

O sorriso charmoso pelo qual Tim Walz é tão famoso era mais um olhar desesperado.

E tem novidade na pesquisa.

De olho nas pesquisas

PONTEIRO MEXEU E MEXEU BEM. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 2 pontos à frente do Trump, IGUAL ontem. Mas na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 4 pontos à frente de Trump. É a primeira vez que Kamala atinge esse patamar no agregado do Times. Até ontem a diferença máxima era de 3 pontos.

Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento