Terça-feira, 20/08/2024 Arte: Tixa News Eles amam o Biden...agora que ele foi embora Josette Goulart 52 anos na política terminaram com um discurso de 52 minutos. Não que alguém além de mim tenha feito essa conta (portanto, não significa nada, darling, até porque sempre alguém vai dizer que foram 51 minutos), mas o fato é que Joe Biden está indo embora cheio de amor. We love Joe estava por todo o salão da gigante Convenção Democrata, ontem, em Chicago. (Que terminou tarde para caramba e significa que estou morrendo de sono.) É mais fácil amar quem já está indo embora por livre e espontânea pressão. Tixa, que maldade. Foi golpe, darling. Mas vamos ao que interessa. Os melhores momentos do discurso de Biden. Com reacts. (A propósito, o teleprompter funcionou que é uma beleza, nem dá para acreditar que há um mês ele caiu por conta do seu desempenho em um debate.) 1. Os manifestantes pró-palestinos estavam lá e Biden disse "acabe com esta guerra". Sim, os manifestantes têm razão, segundo Biden. Agora? 2. "Putin pensou que tomaria Kiev em três dias. Três anos depois, a Ucrânia ainda é livre. Trump se curva a Putin; Kamala Harris nunca fará isso." 3. Ele defendeu os dreamers, os filhos de imigrantes ilegais. Trump quer deportar todo mundo. 4. "A criminalidade continuará a diminuir, quando colocarmos um promotor no Salão Oval em vez de um criminoso condenado." 5. "Eu amo o trabalho, mas amo meu país mais". É possível parar de trabalhar por amor ao país? Quero. 6. "E toda essa conversa sobre como estou bravo com todas aquelas pessoas que disseram que eu deveria renunciar, isso não é verdade. Eu amo meu país mais. E precisamos preservar nossa democracia em 2024." Ahã, claro, claro. Sem mágoas do Obama e da Pelosi. 7. Ele disse que escolher Kamala Harris como sua vice foi a escolha mais acertada da sua vida política. Fica a pergunta: por que ele só a deixou brilhar agora? 8. "América, América, eu dei o meu melhor para vocês. Cometi muitos erros na minha carreira. Mas eu dei o meu melhor para vocês por 50 anos." Tixa, você não escreveu 52? É que ele começou em 1972, darling, quando derrotou o senador republicano em exercício em Delaware e naquele ano o Nixon (sim, o Nixon, aquele famoso) ganhou de forma esmagadora do candidato democrata. Ele só arredondou. Mas eu já avisei que isso não tem a menor importância. O neopopulismo de Biden Dizem as más línguas do New York Times que Biden largou o neoliberalismo e deixa como legado o neopopulismo. — Em vez de acordos comerciais, quis construir a indústria americana. — Se juntou à linha de piquete de trabalhadores da indústria automobilística. — Nomeou reguladores favoráveis aos trabalhadores. — Deu ao Medicare o poder de negociar preços de medicamentos. Pontos do seu discurso que evidenciam o neopopulismo: "Reconstruimos a espinha dorsal da classe média." "Finalmente derrotamos a grande Pharma." "Wall Street não construiu a América, a classe média construiu a América." Alguém gritou: "Union Joe" (Union é sindicato) e ele espondeu: "Eu concordo. Estou orgulhoso." Nota: Tudo muito bonito, mas o neopopulismo de Biden não funcionou muito com os eleitores e as pesquisas o derrubaram. A herança para a Kamala é a inflação e a nova guerra fria na qual os Estados Unidos se meteu. Publicidade Arte: Tixa News Por que Biden caiu? Ele chamou o Trump para um debate antecipado (coisa que nunca antes na história), para o fim de junho. Ele apareceu no debate parecendo que ia morrer a qualquer momento. Mal falava coisa com coisa. No mesmo dia os democratas começaram a pedir sua saída. Mas Biden já vinha mal nas pesquisas contra o Trump. Antes mesmo do debate, Trump estava 3 pontos na frente e Biden perdendo até eleitores em Nova York, estado que é altamente democrata, além da Gen Z, dos negros e das mulheres. Biden insistiu em ficar na campanha e aí entraram em ação Nancy Pelosi (a toda poderosa democrata que foi presidente da Câmara dos deputados), o Obama, o George Clooney e o Mickey (sim, a herdeira da Disney disse que ia tirar o dinheiro da campanha). Mas Biden diz que ele decidiu desistir mesmo porque poderia prejudicar a formação do Congresso, já que senadores também vão ser eleitos em 5 de novembro. Biden anunciou sua saída e na sequencia apoiou a Kamala Harris. O partido inteiro abraçou a Kamala e agora ela está aí, sorrindo, na frente das pesquisas. Curiosidade. O Partido Democrata está realmente muito feliz que Biden tenha saído. Só 4% dos democratas se opuseram fortemente à desistência de Biden. Arte: Tixa News Detalhes do primeiro dia da convenção Kamala apareceu de surpresa para dizer que o Biden é o máximo.

Hillary Clinton fez um discurso emocionado dizendo que Kamala vai conseguir quebrar o vidro (e ser a primeira mulher presidente).

Um líder sindical da indústria automobilística usava uma camiseta chamando Trump de fura-greve. Trump elogiou o Musk naquela live infinita no X-Twitter por ele ter demitido trabalhadores em greve.

AOC elogiou a Kamala por anunciar medidas econômicas populistas. AOC é a Alexandra Ocasio-Cortez, democrata progressista da Câmara.

O protesto pró-palestinos tinha bastante gente, mas não tanto quanto o esperado.

A campanha de Kamala agiu para esfriar os ânimos e prometeu um painel de discussão sobre o preço da campanha militar de Israel contra o Hamas, em Gaza. Sobre o aborto Se você quer entender porque a permissão ao aborto começou a pesar no voto dos americanos, a convenção de ontem deu uma mostra. No horário nobre da convenção, que é transmitida pela TV, três mulheres subiram ao palco e deram seus depoimentos. — Uma delas, sobrevivente de estupro pelo padrasto que a engravidou quando ela tinha 12 anos. Ela disse que Trump chamou a colcha de retalhos de leis estaduais sobre o aborto "uma coisa linda". Depois de uma decisão do Supremo que derrubou o direito ao aborto em todo país, cada estado passou a decidir se permitia ou não o aborto. "O que há de tão lindo em uma criança ter que carregar o filho de seus pais?". — A outra mulher esperou três dias em trabalho prematuro de parto de 18 semanas, que quase lhe custou a vida. Os médicos a mandavam de volta para casa, considerando que ela não estava doente o suficiente para se qualificar para um aborto sob a exceção da lei para emergências com risco de vida. — E uma terceira mulher contou com foi mandada embora de salas de emergência apesar de ter sofrido um aborto espontâneo. São essas histórias que estão sensibilizando os americanos e, por isso, até o Trump tem suavizado seu discurso. Então é isso, esse foi só o primeiro dia de convenção, e foi sobre Joe. Agora sim a convenção vai começar a falar sobre Kamala. De olho nas pesquisas KAMALA SUBINDO. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 1,5 ponto à frente do Trump (era 1,4 ontem). Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com dois pontos à frente de Trump. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Eleições Americanas Já essa aqui é a newsletter da Tixa e que só fala das eleições americanas. Circula de segunda a sexta, entre nove e dez da manhã. Se conhecer alguém que queira receber, clique em LEIA MAIS e bora indicar, BRASEW! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento Compartilhar essa edição