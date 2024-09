Sexta-feira, 20/09/2024 Arte: Tixa News Nazi negro e outras coisas estranhas Josette Goulart São tantas coisas estranhas hoje que nem sei por onde começar: se pelo nazista do site pornô, se pelos judeus que serão culpados pela derrota do Trump ou se pela nossa newsletter que chegou a alguns leitores ainda no rascunho antes das nove da manhã porque o estagiário madrugou. Vou começar pelo começo: descobri hoje, dois meses depois de começar esta newsletter, que vai ter eleição para governador na Carolina do Norte junto com a eleição presidencial. Eu já sabia que alguns estados escolhem seus senadores na mesma eleição, outros votam em plebiscitos sobre regras de aborto. Mas governador? foi novidade. Isso dado, vem a notícia de que o candidato republicano a governador da Carolina do Norte, Mark Robinson, foi encontrado em um fórum de um site pornô chamado Nude Africa dizendo que ele é um "nazi negro" e que "a escravidão não é ruim". Tixa do céu!!!!! Por que raios alguém vai para um fórum de site pornô se autodeclarar nazista? E tem mais coisas estranhas. A porta-voz da campanha do Trump foi comentar as notícias sobre o rolê pornô e saiu dizendo que Trump vai ganhar na Carolina do Norte, que o estado é parte vital do plano para ganhar a eleição e?. "Não tiraremos os olhos da bola." Só a minha quinta série foi acionada? Site pornô, olho na bola. Eu não sei, acho que o Ricardilho, o nosso colunista do trocadilho aqui na TixaNews, ficou com uma inveja danada da porta-voz. E por que isso é ruim para o Trump? A Carolina do Norte é um daqueles estados campo de batalha (decisivos na eleição) e o único que Trump ganhou em 2020. E Trump subiu no palanque do tal Robinson neste ano (apesar de o pessoal da campanha já ter avisado que o cara era treta) e chegou a compará-lo a Martin Luther King. Sim, o nazista negro foi chamado de Martin Luther King por Trump, em março deste ano (sentiu o tamanho do estrago?). Um "Martin Luther King com esteroides". E Trump ainda disse isso sobre o homem do pornô nazista: "Ele é uma estrela e precisa ser estimado como um bom vinho." Nem tenho figurinha para isso tudo. E ainda o site Politico revelou que o tal Robinson foi encontrado em um outro site, um para se arrumar casos extraconjugais. E ele ainda foi pego dizendo que gostva de pornografia trans. E ele é pastor. Adivinha o que fez a campanha da Kamala? Já soltou os vídeos do Trump no palco com o Robinson. Claro. Outro lado O Robinson soltou um vídeo antes que a CNN publicasse a história dizendo que era tudo mentira e se tratava apenas de um "lixo lascivo de tablóide". Publicidade Arte: Tixa News Os judeus E aí, no mesmo dia que surge a história do "nazi negro", o Trump vai fazer um comício em Washington e diz: "se eu não vencer esta eleição, o povo judeu terá muito a ver com uma derrota." Tenho dó dos judeus que neste momento não sabem mais o que pensar. Trump tem dito isso de que os judeus serão culpados pelo mal na Humanidade porque segundo ele Israel será erradicado do planeta se a Kamala ganhar. No ano passado, jantou com Nick Fuentes, um antissemita declarado e supremacista branco influente, logo após começar sua campanha de 2024. Neste mês, andou para baixo e para cima com a extremista Laura Loomer, conhecida também por comentários antissemitas. E sem contar o episódio de Charlottesville há anos atrás quando ele disse que havia pessoas boas entre os supremacistas brancos. Por falar em perder? O Conselho Eleitoral do Estado da Geórgia quer forçar todos os condados a contar manualmente os votos neste ano. Eles vão tomar essa decisão hoje. Essa exigência faria com que a divulgação dos resultados pudesse atrasar por semanas e até meses. Vai vendo, BRASEW. Por que isso seria um problema? Porque em uma eleição apertada poderia significar que os Estados Unidos ficassem sem a definição do novo presidente todo esse tempo. Imagina a confusão que seria? Esse conselho da Georgia foi dominado por republicanos e eles já alteraram outras regras como a que permite que os condados atrasem a certificação se só desconfiarem que teve algum tipo de fraude. Os democratas já entraram na Justiça contra esse ponto. Arte: Tixa News Oprah Enquanto isso tudo acontecia no lado republicano, a Kamala se aproveitava de um comício virtual comandado por ninguém mais e ninguém menos do que Oprah Winfrey. Sim, darling, e ainda cheio de artistas no palco como Meryl Streep, Jennifer Aniston. As gatas todas. Oprah fez um programete cheio de histórias para emocionar, o povo chorou, Kamala falou. Mas lá pelas tantas a Oprah disse que ficou surpresa de saber que a Kamala tem uma arma. "Se alguém invadir minha casa, eles vão levar um tiro." Logo percebeu e disse: "Eu provavelmente não deveria ter dito isso. Mas minha equipe vai lidar com isso mais tarde." SOBRE A NEWS BICHADA QUE VOCÊ RECEBEU. É sério, o estagiário clicou antes do tempo no ícone "publicar" e parte da nossa base de leitores recebeu a news antes do tempo. Fiquem tranquilos. Já demos um aumento para o estagiário e isso não se repetirá. De olho nas pesquisas ESTABILIDADE. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 1,9 pontos à frente do Trump. 0,1 a menos que ontem. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 2 pontos à frente de Trump. Mesmo de ontem. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Eleições Americanas Já essa aqui é a newsletter da Tixa e que só fala das eleições americanas. Circula de segunda a sexta, entre nove e dez da manhã. Se conhecer alguém que queira receber, clique em LEIA MAIS e bora indicar, BRASEW! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento Compartilhar essa edição