Terça-feira, 22/10/2024 Arte: Tixa News Os robôs humanos estão enganando Elon Musk Josette Goulart Musk Siberiano entrou tão de cabeça na campanha de Trump que precisa tomar cuidado para não atingir o fundo da piscina. Todo dia eu acordo pensando o que mais pode acontecer nesta eleição americana. Se você lê a TixaNews sabe que nos últimos 4 meses já aconteceu de um tudo. Mas eis que me chega a pitoresca notícia vinda do jornal The Guardian de que o homem mais rico do mundo, o homem mais tecnológico do mundo, o homem que vai conquistar o espaço, o homem que vai morar em Marte, o homem que domina os robôs, o nosso Musk Siberiano, também conhecido como Elon Musk, está sendo enganado pelos robôs da vida real. Sim, BRASEW, Elon Musk está sendo enganado pelos robôs humanos. Deixa eu te contar. Nas campanhas presidenciais americanas, os candidatos contratam milhares de pessoas e reúnem milhares de voluntários para ligarem para os eleitores ou baterem na porta das casas das pessoas pedindo votos. É uma parte muito importante da campanha para conseguir votos dos indecisos, por isso, é um serviço especialmente direcionado para aqueles estados campos de batalha que tanto falamos por aqui, já que são os que vão decidir as eleições. (Nas eleições municipais brasileiras, principalmente em cidades do interior, é muito comum esse tipo de campanha e o eleitor pode não votar no candidato se ele não bateu à sua porta par pedir seu voto.) Pois bem, uma das formas de contratar esses serviços é por meio dos PACs, que são comitês de ação política com financiamento de doadores de campanha. O Sr. Musk tem um destes comitês que é o America PAC, onde ele despejou US$ 75 milhões. A campanha de Trump decidiu há um tempo terceirizar o serviço da batida de porta em porta para o America PAC de Elon Musk. Mas o que o Guardian revela agora é que nos estados decisivos do Arizona e Nevada, a campanha de Trump pode não estar conseguindo chegar a milhares de eleitores porque cerca de um quarto das visitas porta a porta do PAC do Musk estão sendo fraudadas. Como assim, Tixa? As pessoas contratadas dizem que bateram nas portas, mas não bateram, darling. São os robôs humanos enganando o Elon Musk. Publicidade Arte: Tixa News O Musk na campanha Musk entrou tão fortemente de cabeça na campanha de Trump que precisa tomar cuidado para não bater no fundo da piscina. Eis aqui um resumo de como ele anda fazendo esta campanha. Musk apareceu pulando em um comício de Trump na Pensilvânia.

Musk está usando seus algoritmos do X-Twitter para fazer campanha para o Trump. Ele divulga informações falsas livremente, é acusado de usar seus robôs para impedir que campanhas contra Trump ou seu vice ganhem tração, fez até um comício dentro da rede social.

Musk está ajudando a espalhar o medo de que a eleição seja fraudada caso Trump não ganhe. Arrumou até uma treta com Michigan dizendo que o estado está mantendo listas de eleitores inativos de um tamanho gigantesco que podem gerar fraude. (Michigan está fazendo as listas dentro das regras estabelecidas.)

Musk espalha informações de que milhões de imigrantes ilegais vão votar. Como diz o outro, sim, claro, os imigrantes ilegais realmente vão correr o risco de ir votar e serem deportados imediatamente.

Musk está indo para a rua, literalmente, e fazendo discursos dizendo que se Trump não for eleito esta será a última eleição. Ele prometeu inclusive que ele mesmo vai bater nas portas das casas na Pensilvânia.

Musk está distribuindo dinheiro. Começou oferecendo US$ 47 para quem indicasse eleitores para assinar seu manifesto de apoio à liberdade de expressão e de porte de armas. Depois aumentou para US$ 100 e agora está sorteando diariamente US$ 1 milhão para quem assinou a tal petição, mas que vote nos tais estados indecisos. Até agora, os ganhadores foram trumpistas de carteirinha. Ainda há dúvidas se essa ação dará mais votos para Trump. (A propósito, uma turma de republicanos, sim, republicanos, pediu para o Departamento de Justiça investigar se é legal comprar votos, digo, distribuir dinheiro para eleitores assim dessa forma.) Arte: Tixa News Por que Musk embarcou nessa? Musk pode estar querendo atenção. Musk pode estar querendo resolver umas 20 pendengas que ele tem com os órgãos da administração federal americana (e como Biden não resolveu, ele espera que Trump resolva). Musk quer vender seus robôs e carros e levar a extrema direita toda para viver em Marte. (Sim, darling, ele sonha em viver em Marte, mas a parte de que ele quer levar a extrema direita toda foi só uma ilação irresponsável de minha parte.) A eleição já está acontecendo Você certamente já leu ou ouviu em algum lugar que nas eleições americanas você pode votar antecipadamente pessoalmente ou até enviar seu voto pelo correio. Faltam 15 dias para o dia das eleições e até agora 15 milhões de pessoas já votaram antecipadamente. E a campanha no McDonald's? Trump foi fritar batata-frita em uma loja fechada do McDonald's para poder tirar fotos e fazer vídeos virais nas redes para dizer como ele é um bilionário pop que frita batatas e adora o público. Foi tudo, obviamente, controlado. Até os eleitores atendidos foram escolhidos a dedo. Mas do lado de fora, o eleitorado tanto de Donald Trump quanto de Kamala Harris compareceram em peso. E trago aqui um trechinho de uma reportagem do New York Times que mostra bem o que virou essa batalha: "O estacionamento pulsava com ódio, medo e desconfiança do vizinho pelo vizinho. Tornou-se um microcosmo da eleição deste ano, cruel e absurdo. Houve gritos sobre o Projeto 2025 e o motim de 6 de janeiro. Jovens transgêneros e vacinas. Tarifas e aborto. Fascismo e comunismo. Os apoiadores do Sr. Trump usavam camisetas que diziam "Estou votando no criminoso condenado". O outro lado gritava: "Prendam-no". Uma pessoa usava um macacão laranja de prisão e uma máscara do rosto do Sr. Trump." De olho nas pesquisas TUDO IGUAL. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 0,9 ponto à frente do Trump, MESMO de ontem. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está apenas 1 ponto à frente de Trump. Também igual a ontem. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento