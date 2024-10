Quarta-feira, 23/10/2024 Arte: Tixa News A ficha corrida do Trump Josette Goulart Crimes, negócios falidos, abusos sexuais, amigos russos, ameaças à democracia. Nada disso parece tirar votos de Trump. Onde Kamala está errando? Vocês já se deram ao trabalho de dar uma olhadinha na ficha corrida do Donald Trump? O New York Times outro dia listou tudo. Vou transcrever aqui para vocês. Cassinos, hoteis, universidade, companhia aérea, televisão, time de futebol. Trump já teve todos esses negócios e eles faliram repetidamente. Ele já foi levado ao tribunal por enganar fornecedores, banqueiros e até sua família. Ele evitou ser recrutado na Guerra do Vietnã. Ele não pagou impostos por anos. Ele enganou estudantes. Foi acusado de fraude empresarial. Sua imobiliária foi fechada por crimes fiscais. Ele se gabou de agarrar partes íntimas das mulheres. Foi acusado de trair suas três esposas. Foi acusado de má conduta sexual por duas dúzias de mulheres. Foi condenado civilmente por estupro. É o único presidente da história americana que sofreu impeachment duas vezes na Câmara (depois foi absolvido no Senado). É o único presidente indiciado por acusações criminais e o único presidente a ser condenado por um crime grave. Ele usou seu nome como presidente para favorecer negócios da família durante seu mandato. Ele tentou se manter no poder com base em uma mentira descarada, a de fraude eleitoral. (A propósito, mentira tão descarada que o próprio Trump disse esta semana durante uma entrevista coletiva que nunca encontrou nenhuma prova de que a eleição de 2020 foi fraudada.) Acrescento ainda a declaração dada por seu ex-chefe de gabinete, John Kelly, em reportagem de hoje do New York Times dizendo que Trump se encaixa na definição de fascista. Tem ainda o livro do Bob Woodward contando o que general Mark Milley, que foi chefe do Estado Maior durante o governo Trump, disse sobre o ex-presidente: "Ele é a pessoa mais perigosa de todos os tempos. Eu tinha suspeitas quando falei com vocês sobre seu declínio mental e assim por diante, mas agora percebo que ele é um fascista total. Ele é a pessoa mais perigosa para este país. Um fascista até a medula!" Tem também outro trecho do livro do Bob que conta que Trump se encontrou escondido sete vezes com Vladmir Putin depois de deixar a presidência. (Trump não negou e outro dia ainda disse que se ele tivesse feito isso teria sido esperto da sua parte.) Tá bom desse tamanho? Em outros tempos um candidato que tivesse só um ou dois pontos desta listinha seria imediatamente limado pelos próprios eleitores. Mas Trump segue firme e de acordo com as pesquisas é um forte concorrente a se eleger em 5 de novembro. A galera do MAGA chega a usar camisetas com os dizeres: eu vou votar em um condenado. Como ninguém consegue entender porque a ficha corrida de Trump simplesmente não o afeta, alguns experts dizem que é porque ela é tão grande que ninguém consegue focar em nenhum ponto específico e daí dispersa. Publicidade Arte: Tixa News O erro de Kamala A Kamala Harris parou de crescer nas pesquisas e parou de dominar o noticiário também. Eis que ela, na semana passada, mudou a tática e se apegou à velha estratégia de dizer que Trump é uma ameaça à democracia. Botou o Trump nos seus comícios, inclusive. O pesquisador Dustin Guastella, que conduz pesquisas no Center for Working-Class Politics, escreveu um artigo no The Guardian dizendo que as pesquisas mostram que a mudança de mensagem da Kamala é um grande erro porque os eleitores querem ouvir sobre economia e mensagens populistas. O instituto fez uma pesquisa na Pensilvânia para saber justamente que tipo de mensagem empurraria os eleitores operários para o lado da Kamala. E adivinha? Eles não querem ouvir sobre ameaça à democracia. Ficou em último lugar. "Por que os eleitores não estão respondendo a mensagens como essas é uma incógnita, embora a fábula do menino que gritou lobo venha à mente. Trump já era presidente. E enquanto os democratas alertavam sobre o perigo que ele representava para a democracia, nós realmente tivemos uma eleição para nos livrar dele. Lembre-se, a moral da fábula não é que, no final, não havia um lobo. É que ninguém acreditou no menino." Arte: Tixa News Quem combinou com os russos? Andou circulando nas redes um vídeo difamando o Tim Walz, o vice da Kamala, com alegações falsas de abuso quando ele era professor. O vídeo está viralizando e ontem as autoridades de inteligência americana disseram que quem criou o conteúdo foram os russos porque eles querem influenciar o resultado das eleições a favor de Trump!!!!! E disseram ainda que os russos querem fomentar a violência durante e após a votação porque eles querem provar que a democracia não é um bom sistema político. Um ótimo dia para você também, darling! De olho nas pequisas KAMALA SUBIU. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 0,9 ponto à frente do Trump, MESMO de ontem. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está 2 pontos à frente de Trump. Ontem ela estava somente um ponto na frente. Arte:Tixa News Arte:Tixa News Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. 