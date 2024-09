No domingo saíram mais duas pesquisas nacionais, uma da NBC News e outra da CBS News. Nas duas, a Kamala aparece na frente. O problema, segundo análise interessante do site Politico, é que ela cresceu em média apenas 1 ponto desde o dia do debate. Repare no "apenas". Como todo mundo achou que ela arrasou o Trump no debate, é simplesmente muito pequeno o impacto nas pesquisas de intenção de voto. E agora ainda vem a pesquisa do Sun Belt dizendo que ela está perdendo por cinco pontos. Not Good, diria o Trump.

Eis o que Nate Cohen, o homem das pesquisas no NYTimes disse:

"Pelas medidas usuais, este é um pequeno salto pós-debate. Na verdade, é o menor salto para o vencedor de consenso percebido do primeiro debate presidencial até agora neste século. George W. Bush, John Kerry, Barack Obama, Mitt Romney, Hillary Clinton, Joe Biden e, sim, Donald J. Trump no início deste ano, todos atingiram o pico com ganhos de pelo menos dois pontos após seus debates."

Vale reforçar o que ele disse: Kamala teve o pior resultado de pesquisa para alguém que venceu seu primeiro debate neste século. Eu sei, darling, tu também já nem sabe mais quando começou este século.

O lado B das pesquisas

Mas sempre tem quem acha uma outra forma de analisar o rolê. Uma interessante análise do Washington Post, por exemplo, chama a atenção para o número de eleitores que dizem que Kamala vai ganhar, mesmo dizendo que votam em Trump. Uma pesquisa AP-Norc mostra que 38% dos eleitores dizem que Kamala vai ganhar e 28% acreditam na vitória de Trump. Na YouGov essa dfierença também é de dois digitos (42-32).

E por que isso importa? Porque essas respostas sugerem que o eleitor está considerando como seus conhecidos, vizinhos e afins, vão votar.

Congresso

Os republicanos da Câmara não estão querendo brincar. O chefe da Câmara, o republicano Mark Johnson (o Arthurzito da Câmara frigorífica deles), anunciou neste domingo uma alternativa para financiar o governo até dezembro e evitar que tenha uma paralisação no país até o dia da eleição. Trump tinha dado ordens para que o financiamento só fosse votado se estivesse atrelado a uma nova legislação que exigia prova de cidadania para votar em eleições federais.

Parte da retórica que Trump está construindo para caso perca a eleição. Ele vai dizer que imigrantes ilegais votaram e por isso ele perdeu. A questão é que a lei americana já proíbe imigrantes de voltarem.

Kamala se entrega aos bitcoins

Kamala está ligada que a disputa está difícil e agora está que nem o Trump: apoiando os bitcoins. Discurso para agradar eleitor homem jovem.