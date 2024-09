Sexta-feira, 27/09/2024 Arte: Tixa News Chegou a vez do Texas e da Flórida Josette Goulart Hoje é dia de falarmos sobre o Senado Não, não será uma carta matinal sobre furacões (apesar de o Helene estar abalando a Flórida neste momento), mas sobre a corrida do Senado. Tão importante quanto ganhar a presidência, Trump e Kamala precisam ganhar o Senado. Sabe como é, lá não tem orçamento secreto. Tixa do céu, que cutucada, hein? Mas por que escolhi justamente hoje para falar deste assunto? Porque parece que bateu um certo desespero nos democratas e ele anunciaram ontem que vão fazer investimentos "multimilionários" em propaganda eleitoral no Texas e na Flórida para tentar eleger os candidatos a senadores nesses dois estados. Texas e Flórida não são lugares que Kamala Harris vá ganhar a eleição, darling. Mesmo não sabendo nada de eleição americana, alguém imaginaria o Texas não elegendo Donald Trump? Mas eis que os candidatos democratas ao Senado estão com alguma chance de ganhar e por isso o dinheiro vai dar uma brotadinha por lá. Qual a treta? A treta é a seguinte: Os democratas hoje dominam o Senado americano com 51 cadeiras contra 49 dos republicanos. Mas no dia 5 de novembro, 34 senadores serão eleitos, desse total de 100 cadeiras. O problema é que os republicanos precisam virar apenas duas cadeiras para ter maioria e os democratas já perceberam que o senador de Montana pode não se reeleger. Por óbvio, o senador é democrata. Para vocês terem uma ideia de como a história de Montana é complicada, o tal senador, Jon Tester, sequer bota a Kamala nas suas placas de campanha. O Tester já se elege senador há uns 18 anos, mas Montana, que já foi azul agora é essencialmente vermelha (lembrando sempre que lá nos Estados Unidos quem é vermelho é o Trump. Ele não era laranja, Tixa? Darling, você entendeu). A mudança começou na eleição de Obama, quando ele perdeu Montana por 3 pontos. Para se ter uma ideia de como o estado foi ficando mais vermelho, em 2020, Biden perdeu em Montana por uma diferença de 16 pontos. E agora isso está se refletindo na campanha do Tester. As pesquisas mostram que ele está atrás do candidato republicano. Publicidade Arte: Tixa News As pesquisas (sempre) O site de dados políticos 538 divulgou nesta semana sua média de pesquisas para o Senado e eles descobriram que surpreendentemente Flórida, Texas e Nebraska os senadores republicanos que estão tentando se reeleger lideram a corrida por menos de 5 pontos dos candidatos democratas. É uma surpresa porque a galera lá é vermelha. No Texas, Ted Cruz (ele é um republicano famosinho e é o homem da foto) só está 3 pontos na frente do candidato democrata. Voltando para a corrida presidencial?



Domínio do medo

Trump segue com sua estratégia de espalhar o medo. Ele bota medo nas pessoas sobre como Kamala vai conduzir a economia e o medo da Terceira Guerra Mundial se ele não for eleito.

Para mostrar que ele será o salvador do mundo, ontem ele disse que vai fazer um acordo nuclear com o Irã (depois de dizer que os iranianos é que estão tentando matá-lo) e decidiu se encontrar hoje com Zelensky. (Ele não ia se encontrar, mas agora que a Kamala tirou foto com o presidente da Ucrânia, ele também disse que vai falar com o gajo.)

Aquecimento nuclear

Em mais uma das suas coletivas, Trump provocou: "Você percebeu que eles nunca mais mencionam nada sobre meio ambiente?"

Sim, Trump, percebemos. Aff.

Na sequência, Trump disse que o aquecimento com o qual temos que nos preocupar é com o aquecimento nuclear.

Prefeito de Nova York

Eis que pela primeira vez ever, um prefeito de Nova York é, durante o mandato, indiciado por acusações de suborno, fraude eletrônica e busca de doações ilegais de campanha de fontes estrangeiras.

O nome dele é Eric Adams.

Como o tal Eric é democrata, a conclusão que se chega é que Trump não poderá mais dizer que o Departamento de Justiça só persegue os republicanos.

Greve

Os trabalhadores portuários estão ameaçando uma greve nos portos ao longo das costas Leste e do Golfo. Isso significa que às vésperas das eleições a economia pode dar uma parada.

Adivinha quem sai prejudicada com isso? Yes, darling, é a Kamala. Imagina de repente os preços subindo.

De olho nas pesquisas

CAIU E SUBIU. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro.

Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 2 pontos à frente do Trump, uma quedinha de 0,1 ponto.

Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 3 pontos à frente de Trump. Um ponto a mais do que ontem. Eita que é um vai e vém essa pesquisa do Times.