Quinta-feira, 29/08/2024 Arte: Tixa News FoxNews bota o elefante na sala Josette Goulart Não me pergunte os motivos (porque não tenho a menor ideia dos motivos), mas os partidos americanos são representados por bichos. Os republicanos por um elefante. Os democratas por um burro (ou jumento para quem preferir). E comecei as mal traçadas linhas desta carta matinal por esta singela informação para explicar a sacada genial que tivemos: o elefante que a FoxNews botou na sala dos republicanos. Tixa, sua gênia!!! (Mas não é o bode que se bota na sala? Whatever, BRASEW!) O elefante, no caso, foi a pesquisa eleitoral da Fox divulgada ontem. Para quem é muito perdido, a Fox é uma emissora de televisão que é para o Trump o que a Jovem Pan foi para o Bolsonaro. Então quando uma pesquisa eleitoral da Fox diz que o Trump está perdendo, o elefante senta no sofá. A pesquisa foi feita em quatro estados do chamado "Cinturão do Sol": Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte. Todos eles são estados campos de batalha, que podem decidir a eleição americana. Os resultados mostram que Kamala está pela primeira vez à frente de Trump em três deles. Ela tem um ponto a mais no Arizona, e dois pontos na Geórgia e em Nevada. E Trump está à frente apenas na Carolina do Norte, por um ponto. Na margem de erro, obviamente, é um empate. Mas é preciso levar em conta que quando era o Biden na corrida, Trump ficava 5 ou 6 pontos à frente dele nesses estados. Reaction A campanha de Trump reagiu imediatamente. Eles chamaram as pesquisas de "atrozes". De fato, foram cruéis. Não podemos negar. O que chama a atenção Outros dados interessantes da pesquisa mostram que Trump perdeu 6 pontos entre os cristãos evangélicos brancos desde que concorreu em 2020, caindo de 83% para 77%. A melhora de Kamala é impulsionada pelos eleitores negros, onde ela recebe 79% de apoio, melhorando as margens de Biden que vinha perdendo esse eleitorado. Ela tem ainda 56% entre os hispânicos, 55% entre aqueles com menos de 30 anos e 51% entre os eleitores com 65 anos ou mais. Todos números melhores do que Biden vinha registrando, segundo essa mesma pesquisa. A Kamala, apesar de ser a atual vice-presidente do país, também está representando a "mudança". Ao serem questionados sobre quem vai "trazer a mudança necessária", 49% dizem que é a Kamala e 48% o Trump. Publicidade Arte: Tixa News Geórgia, você por aqui de novo? E a Geórgia já está pelo terceiro ou quarto dia seguidos aqui na nossa carta, darling. A pesquisa da Fox mostra que por lá, Kamala tem 2 pontos a mais do que Trump nas intenções de voto. Até outro dia, Trump ganhava por 6 pontos de Biden. Sentiu o drama? Vamos relembrar que Trump esteve na Geórgia há poucas semanas e xingou o governador republicano, que é superpop no rolê. Na semana passada, botou o rabinho entre as pernas e elogiou o governador Kemp. A pesquisa da Fox mostra bem porque Trump correu a pedir desculpas. Kamala está abrindo a sua temporada de viagens como a indicada oficial do partido justamente pela Geórgia. E não por lugares óbvios da Geórgia, mas pela área rural do estado, lugar em que os democratas há tempos não frequentam. O dinheiro também está jorrando em comerciais na Geórgia. Trump está torrando quase US$ 33 milhões para reservar tempo publicitário nas rádios da Geórgia para a reta final e a Kamala já gastou mais de US$ 42 milhões. Stephen Lawson, que é um veterano consultor republicano baseado na Geórgia, resumiu bem o rolê: "da distensão entre Trump e Kemp (o tal governador) à campanha de Kamala na Geórgia rural, passando pelos gastos massivos, tudo isso continua a enfatizar que o caminho para a Casa Branca passa pela Geórgia." Arte: Tixa News Notícia atrasada Tanta correria que esqueci de contar ontem que o procurador Jack Smith refez sua acusação contra o Trump no processo sobre a tentativa do ex-presidente de anular os resultados das eleições de 2020. O Supremo americano decidiu há pouco mais de um mês (mas que parece que foi há um século) que os presidentes têm imunidade total nos seus atos durante o exercício do cargo. Aí, os procuradores tiveram que correr para tirar algumas partes das acusações, como por exemplo, a tentativa de Trump de cooptar o Departamento de Justiça para anular as eleições dizendo que foi fraude. Isso poderia ser considerado um ato presidencial, e, portanto, imune. Trump respondeu como? Postando loucamente em sua rede social. Em 4 horas, ele fez umas 50 postagens, algumas até repassando material do QAnon, o movimento conspiratório americano. Em uma das postagens ele até faz um insulto sexual à Kamala e Hillary Clinton. Sim, aconteceu isso. Nem vale à pena reproduzir. Pipoca pronta E Kamala finalmente dará entrevistas. Será hoje, na CNN. Não, eu não te decepciono Aqui neste link você encontra a explicação dos motivos de os partidos terem um elefante e um burro (ou jumento) como mascotes. De olho nas pesquisas TUDO NA MESMA. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 1,7 ponto à frente do Trump . Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 3 pontos à frente de Trump (eram 2 pontos até semana passada). Arte: Tixa News Arte: Tixa News 