Terça-feira, 29/10/2024 Arte: Tixa News Fakes, fraude, racismo, misoginia, Rússia, Irã e China. Welcome to America Josette Goulart Faltando uma semana para a eleição americana, o mundo inteiro está por lá. Os avisos chegam pelas páginas dos jornais americanos: nunca teve tanta desinformação patrocinada por russos, iranianos e chineses em uma eleição. Tem até gente com saudade da Cambridge Analytics, quando o mundo era o seu Facebook. E quando só a Rússia entrava no jogo. Agora tem o Irã e a China. E o Elon Musk. E o X-Twitter. E o Telegram. E o YouTube. E o Reddit. E qualquer pequeno fórum de internet que tenha algum eleitor americano. O negócio ficou tão profissional que o Irã influencia diretamente as comunidades árabes e muçulmanas e a Rússia chegou a montar um canal no YouTube para propagar a mensagem dos conservadores. Segundo reportagem do New York Times, a Rússia apoia Donald Trump. O Irã apoia a Kamala Harris e a China só quer ver o circo pegar fogo. Com esse empate todo que as pesquisas mostram entre Kamala e Trump, eu diria que a China está ganhando o jogo porque o circo de fato está pegando fogo. Quer ver? Os MAGA O povo da MAGA (os extrema-direita do Make America Great Again) tem certeza absoluta que Trump vai ganhar de lavada. Which means?. eles não vão aceitar nenhum resultado que não seja a vitória. Pouco importa que as pesquisas mostrem que qualquer coisa pode acontecer, inclusive a Kamala ganhar. O Trump já tem até bode expiatório para o caso de perder a eleição. Ele tem dito que a culpa será do presidente do Comitê Nacional Republicano, um tal de Michael. Por que o Michael será culpado? Porque ele foi o encarregado de construir uma equipe de "integridade eleitoral" do partido. Os republicanos dizem que reuniram 200 mil fiscais e mesários em todo o país para garantir a tal integridade. Mas a integridade que Trump quer é a de que ele vença. As fakes As teorias de fraude eleitoral estão correndo solta, e nem precisa de chinês para isso. Os própios MAGA, Trump e Elon se encarregam de tudo. São teorias de que estrangeiros estão votando em massa, o que não é verdade porque a lei não permite. Ou de que mesários estão distribuindo marcadores que poderiam invalidar as cédulas. Sim, os americanos já estão votando, darling. Publicidade Arte: Tixa News Os dems Os democratas não sabem quando é dia e quando é noite. Um super fundo que financia a campanha de Kamala diz que ela está errada em ficar nessa tecla de Trump fascista. Aí, o povo da campanha fala em off com os jornais para dizer que eles acham que a estratégia está dando super certo (apesar de ninguém ter visto uma linha da pesquisa se mexer a favor da Kamala depois que ela adotou esse discurso). Kamala deve ir nessa linha hoje no seu "argumento final". Sim, darling, eles tratam a eleição americana como um julgamento. E hoje vai ser o comício master da Kamala lá no lugar que Trump incitou o povo do 6 de janeiro (na invasão no Capitólio). A burrice E tem ainda o efeito piada sem graça. O humorista que disse que Porto Rico é uma ilha de lixo, no principal comício de Trump, conseguiu botar fogo na Pensilvânia. Sim, a campanha de Trump topou botar um humorista conhecido por fazer piadinhas racistas na abertura do seu principal comício. Aqui na Tixa a gente diz que é burrice. Os republicanos dizem que foi arrogância. Só sei que os vídeos do comício de Trump se espalharam feito incêndio entre a comunidade porto-riquenha e os latinos da Pensilvânia. Todo mundo recebeu o vídeo e isso pode significar uma derrota para Trump no estado, já que a eleição está super apertada. E a Pensilvânia decide eleição. Trump vai fazer um comício hoje justamente na região onde moram os porto-riquenhos. Há promessas de protestos durante o comício. Arte: Tixa News Os vacilões Jeff Bezos deve estar hoje no segundo ou terceiro lugar entre os mais ricos. Vira e mexe está na frente do Elon Musk. Não sei se todo mundo sabe, mas além da Amazon, ele também é dono do Washington Post, um dos principais jornais americanos. E na sexta-feira, a dez dias das eleições, ele resolveu vetar o apoio que o jornal queria dar à Kamala Harris. Há décadas os jornais americanos se posicionam a favor de um ou outro candidato (diferentemente do que acontece no Brasil). Isso não significa que eles deixam de fazer jornalismo, apenas que deixam claro quem eles apoiam. Ele diz que apoiar ou não um candidato não faz ninguém votar ou deixar de votar no candidato e só transmite uma sensação de parcialidade. O Bezos está errado? Nem vou entrar nesta discussão porque tem uma coisa que ele está muito errado. No tempo. Por que não fez isso no ano passado quando não tinha eleição? Vai proibir o apoio à Kamala faltando uma semana para a eleição e quando as pesquisas mostram empate? Resultado: o Post perdeu 200 mil assinantes em 3 dias, BRASEW. Xiii, rezando para que ele não aumente minha mensalidade do streaming, Tixa. Preciso acabar minhas séries! Confia, darling. O confiante Trump está no modo sem medo de ser feliz. Ele está planejando fazer campanha no Novo México e na Vírginia, que são estados de tendência democrata. Isso seria sinal de que ele está superconfiante de que vai ganhar a eleição e, por isso, não precisa se esforçar nos tais estados indecisos. Como bem disse alguém: se é confiança ou arrogância, vamos descobrir com o resultado das urnas. De olho nas pesquisas MEIA VIRADA DESDE ONTEM. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Trump está 0,2 ponto à frente de Kamala. Eram 0,1 ontem, darling. E sim, nós comemos bola e informamos que Kamala estava na frente nesta pesquisa ontem. Mas, todavia, entretanto, contudo, na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala permanece 1 ponto à frente de Trump. O mesmo que ontem. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Eleições Americanas Já essa aqui é a newsletter da Tixa e que só fala das eleições americanas. Uma carta matinal que circula de segunda a sexta, entre nove e dez da manhã. Clique em LEIA MAIS para ver tudo o que já publicamos até agora! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento Compartilhar essa edição