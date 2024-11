Segunda-feira, 04/11/2024 Arte: Tixa News A pesquisa que chocou os Estados Unidos Josette Goulart De repente, não mais que de repente, Iowa entra no mapa na véspera da eleição. E mais: Julia Roberts, Trump sombrio e Kamala sorridente. Era sábado já quase meia-noite quando recebi a notificação no meu e-mail: "Uma pesquisa chocante em Iowa." Parei tudo e corri abrir a mensagem. Basicamente ela me dizia que Ann Selzer, uma pesquisadora de um baita renome, reconhecida por contrariar todo mundo com suas pesquisas e invariavelmente estar certa, está dizendo que Kamala Harris lidera a corrida em Iowa por 3 pontos. Se você já é leitor assíduo da nossa cartinha matinal, sabe que nunca mencionamos Iowa antes nesta corrida eleitoral porque Iowa simplesmente não importava na fila do pão. Iowa é considerado um estado vermelho, ou seja, que vota nos candidatos republicanos. Ninguém tinha dúvida disso. Trump ganhou duas vezes lá e com muita vantagem. Em 2020, foram quase dez pontos a mais do que Biden. O resultado da pesquisa é um choque total porque ninguém esperava. Todo mundo só fala dos tais sete estados que decidem a eleição (e que fazem parte de uma listinha de estados conhecidos como campos de batalha, listinha esta da qual Iowa não faz parte nesta eleição). Para você ter uma ideia do babado. Em junho, Selzer dizia que Donald Trump liderava por 18 pontos (àquela altura, o candidato democrata ainda era o Biden). Em setembro, Kamala estava apenas 4 pontos atrás de Trump. E agora está na frente. Nate Silver, um importante analista de pesquisas (e que é a pessoa que assina a newsletter que piscou na minha tela no sábado), diz que é uma tremenda coragem de Ann Selzer divulgar esse resultado porque dentro das estatísticas a chance dela estar errada é simplesmente altíssima. Ou seja, se ela estiver certa será coroada como a rainha ever das pesquisas. Mas o que os analistas estão dizendo sobre a pesquisa de Selzer? É que talvez ela tenha capturado também um movimento pró-Kamala que esteja se espalhando em outros estados do Centro-Oeste americano. Iowa fica ao lado de Michigan e Wisconsin (estes estão na listinha dos estados campos de batalha que decidem a eleição). Sem contar que em uma eleição apertada, se Kamala de repente contar seis votinhos no colégio eleitoral que ela não esperava, as chances dela crescem. Detalhe: Ann Selzer só faz pesquisa em Iowa. Publicidade Arte: Tixa News Vamos ao campo de batalha New York Times/Siena divulgaram suas pesquisas sobre os estados campos de batalha neste domingo. Basicamente, elas mostraram que Kamala está à frente de Trump em Nevada (+3), Carolina do Norte (+2), Wisconsin (+2) e Geórgia (+1). É novidade Kamala mostrando sinais de vida na Carolina do Norte e Geórgia. Os dois estão empatados na Pensilvânia e Michigan (é também novidade que Trump esteja perdendo a liderança clara na Pensilvânia) e Trump está 4 pontos na frente no Arizona. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, notem que as diferenças são sempre bem apertadas e isso significa que dentro da margem de erro eles estão empatados. E também é preciso dizer que as pesquisas americanas estão errando os resultados desde 2016. É isso, darling, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã (sim, é amanhã!!!!! o dia final de votação). Mas na dúvida Trump está se preparando fortemente para alegar fraude eleitoral. Neste domingo, ele barbarizou. Disse que se arrepende de ter deixado a Casa Branca em 2020 porque era claro que ele tinha ganho a eleição. Ele ainda disse que agora eles terão centenas de advogados nas cabines de votação. Nas últimas semanas, apoiadores de Trump divulgaram pesquisas e mais pesquisas de qualidade duvidosa que mostram Trump na frente para dar aquela sensação de injustiça caso ele não ganhe. Eles também estão influenciando o mercado de apostas com bilionários apoiadores de Trump botando as fichas nele e dando a sensação de que ele está muito na frente. Trump também tem alegado que as máquinas de votação seriam hackeadas e que só poderiam confiar em cédulas de papel (em alguns estados americanos eles já usam urna eletrônica). Disse que estender horário de votação era o equivalente a ter fraude (seu próprio partido pede que a Pensilvânia tenha horário extra de votação). Os grupos de Telegram estão a todo vapor soltando teorias da conspiração e dizendo que se Trump não ganhar é porque foi roubado e eles precisam reagir. Arte: Tixa News A kamala Kamala está em um ataque forte de mídia com os chiques e famosos circulando pela sua campanha. Julia Roberts está fazendo um anúncio de TV em que diz para as mulheres que elas podem votar na Kamala sem os maridos ficarem sabendo (o que deixou Trump, obviamente, enlouquecido). No sábado, ela fez uma participação surpresa no Saturday Night Live (um dos programas de humor mais famosos dos Estados Unidos). Na semana passada, Jennifer Lopez ficou toda chorosa no palco dizendo porque as pessoas deviam votar na Kamala. Hoje, Lady Gaga, Oprah e Ricky Martin vão subir no palco de um comício da Kamala na Pensilvânia. É verdade esse bilhete Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Fique com a gente, que essa cobertura promete ir muito longe ainda!!!!! Mais uma verdade Esta é a edição de número 100 desta newsletter, que tem um sucesso absoluto de público e crítica. Chamem os amigos que ainda dá tempo. De olho nas pesquisas NA MARGEM. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Escolhemos duas delas. NA MARGEM. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Escolhemos duas delas. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Trump está 0,1 ponto à frente de Kamala. Chegou a ser 0,4 na semana passada. Já na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala permanece 1 ponto à frente de Trump. Por que os agregados dão resultados diferentes? Um dos motivos é que o RealClearPolitics pega um número maior de pesquisas para analisar, o que acaba agregando pesquisas com menor qualidade técnica também. De qualquer forma, a tendência dos dois agregadores sempre foi a mesma. E a tendência de agora é a da Kamala perdendo espaço. Arte: Tixa News Arte: Tixa News 