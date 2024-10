Sexta-feira, 04/10/2024 Arte: Tixa News Oi, sumidos! Josette Goulart Melania Trump aparece. Biden aparece. Obama aparece. Biden, é você? Melania, é você? Obama, você também? Quem costuma aparecer é fantasma, mas ontem o que apareceu de gente para assombrar campanhas? Ok, o Obama parece que vai aparecer para fazer campanha para a Kamala, viajando pelo país por 27 dias, então vamos deixá-lo de fora. A Melania Trump é aquela pessoa que a gente vê uma vez a cada seis meses. Eis que ela reapareceu com um livro de memórias. Mas a novidade mesmo ontem foi uma reportagem do The Guardian contando que ela defende apaixonadamente o aborto em seu livro. Ficou todo mundo meio assim: e agora? Isso é bom para o Trump? Isso é ruim para o Trump? As pesquisas mostram que a maioria dos republicanos vai votar a favor do aborto nos plebiscitos que acontecem em vários estados, junto com a eleição principal. Esses plebiscitos surgiram porque a Suprema corte, sob influência de juízes nominados por Trump, derrubaram o direito de décadas que as mulheres tinham de fazer aborto em todo o país. De lá para cá, são constantes as notícias de mulheres morrendo por conta de falta de atendimento, sendo negligenciadas por uma questão ideológica. Mesmo mulheres com abortos espontâneos não são atendidas. Por isso, virou uma questão eleitoral (mas bem diferente do que acontece aqui no Brasil, que se um candidato falar que apoia aborto, perde na hora). Por isso, Kamala apoia fortemente a questão e Trump também começou a apoiar, mas timidamente (meio um pé lá e outro cá, afinal tem muito republicano veementemente contra, ainda). Ele defende o aborto somente em casos de risco de morte ou estupro e até um certo prazo de gestação. Mas recentemente primeiro disse que votaria a favor e depois disse que votaria contra. Aquele momento em que você não sabe qual eleitor agradar. Só sei que como todo assunto é um bom assunto para inventar uma fakezinha, ele saiu dizendo que os democratas estavam matando bebês de 9 meses. Melania falar tão abertamente que é a favor do aborto poderia ser uma forma de conquistar todos os republicanos das pesquisas que dizem que vão votar a favor do aborto nos plebiscitos, ou seja, o voto das mulheres. Publicidade Arte: Tixa News É fake Mas por que ficou confuso se Melania apareceu para aliviar a barra do Trump ou o contrário? Porque ela defende no livro o aborto em qualquer tempo e reforça: "É importante notar que, historicamente, a maioria dos abortos realizados durante os últimos estágios da gravidez foram o resultado de anormalidades fetais graves que provavelmente teriam levado à morte ou natimorto da criança. Talvez até mesmo à morte da mãe. Esses casos eram extremamente raros e geralmente ocorriam após várias consultas entre a mulher e seu médico." Ou seja, a própria Melania dizendo que Trump está dizendo fakes quando diz que os democratas estão matando bebês. Arte: Tixa News Biden, hello, hello! O presidente Joe Biden fez todo mundo lembrar ontem porque não é ele que está concorrendo ao cargo. O mundo sem saber os rumos da guerra, se Bibi vai atacar o Irã, o que vai atacar no Irã, se a guerra vai ser total, e eis que o presidente americano para para falar com jornalistas, de improviso, no meio de um barulho de helicótpero e é questionado se Israel vai atacar as bases petrolíferas do Irã. Ao que ele responde que o assunto está em discussão. Oi? Na sequência, Biden meio que diz "acho que seria um pouco?." e arremata "mas não vai acontecer nada hoje (no caso ontem)". Ou seja, hoje, sexta, já podemos dar uma rezada porque já não sabemos mais. Nota. Faltam 30 dias para a eleição. Imagina se os Estados Unidos entram em uma guerra contra o Irã junto com Israel? Isso certamente vai afetar em cheio a candidatura da Kamala. Os eleitores vão apoiar essa guerra? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo Biden fez um golaço ontem para a Kamala e acabou com a greve dos portos. Pelo menos, por enquanto. Já o Trump O Trump não esquece de jeito nenhum os haitianos de Springfield. Depois de inventar que eles comem gatos e cachorros de estimação, agora ele garantiu que assim que for eleito vai acabar com o Status de Proteção Temporário que os 15 mil haitianos que estão em Ohio possuem e deportar todo mundo. Sim, darling, os haitianos estão legalmente nos Estados Unidos. De olho nas pesquisas TUDO IGUAL. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 2,2 pontos à frente do Trump. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 3 pontos à frente de Trump. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Eleições Americanas Já essa aqui é a newsletter da Tixa e que só fala das eleições americanas. Uma carta matinal que circula de segunda a sexta, entre nove e dez da manhã. Clique em LEIA MAIS para ver tudo o que já publicamos até agora! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento Compartilhar essa edição