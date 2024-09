Sexta-feira, 06/09/2024 Arte: Tixa News As chaves de Kamala Josette Goulart Quem não gosta de uma boa previsão? De uma mãe Dinah, de um Walter Mercado do Ligue Djá, de uma Márcia Sensitiva. Ok, sempre tem alguém que é mal humorado na vida e não gosta disso. Mas como prometi ontem, vou contar como o "Nostradamus" da eleição americana faz suas previsões e porque ele acredita que quem vai ganhar é a Kamala. Antes de seguir, vou dar uma previsão do que você ainda vai ler nesta carta,: caso Trump corrompa o sistema do Nostradamus, ele vai botar o Elon Musk para gerir o Orçamento. Sim, eu sei que agora você vai ler até o fim. Voltemos ao Nostradamus. Ele não é exotérico (gente isso é com x ou s? O Volp, da Academia Brasileira de Letras, diz que pode os dois, é isso mesmo? Então vou usar x, porque tá na moda). O Nostradamus da eleição americana é o historiador Allan Lichtman. E, de fato, ele não usa nenhuma bola de cristal para fazer suas previsões. Ele desenvolveu um método de 13 chaves, lá em 1981, junto com seu amigo geofísico Vladimir Keilis-Borok. Desde então, ele só errou uma previsão usando as tais chaves: a vitória de George W. Bush sobre Al Gore. Mas ele tem a seu favor o fato de que rolou maior treta naquele ano e o caso teve que ir para o Supremo para confirmar que foi o Bush e não o Al Gore que venceu. Sim, ele acertou até mesmo quando Trump ganhou, no já longínquo 2016, em um momento em que ninguém dizia, nem as pesquisas, que Trump iria ganhar. Basicamente, o Nostradamus americano ignora pesquisas e analisa se o partido que está no poder vai permanecer no poder por meio das tais chaves. Se o número de chaves verdadeiras for maior do que a de falsas, ganha quem já está na Casa Branca. Eis as 13 chaves. Mandato do partido: Após as eleições de meio de mandato, o partido no poder detém mais assentos na Câmara dos Representantes dos EUA do que após as eleições de meio de mandato anteriores. Disputa: Não há disputa séria pela indicação do partido titular. Titularidade: O candidato do partido titular é o presidente em exercício Terceiros: Não há nenhuma campanha independente ou de terceiros significativa. Economia de curto prazo: A economia não está em recessão durante a campanha eleitoral. Economia de longo prazo: O crescimento econômico per capita real durante o mandato é igual ou superior ao crescimento médio durante os dois mandatos anteriores. Mudança de política: a administração em exercício efetua grandes mudanças na política nacional. Agitação social: Não há agitação social sustentada durante o mandato. Escândalo: A administração atual não está contaminada por grandes escândalos. Fracasso estrangeiro/militar: A administração em exercício não sofre nenhuma falha grave em assuntos estrangeiros ou militares. Sucesso estrangeiro/militar: A administração em exercício obtém um grande sucesso em assuntos estrangeiros ou militares. Carisma do titular: O candidato do partido titular é carismático ou um herói nacional. Carisma do desafiante: O candidato do partido desafiante não é carismático nem um herói nacional. Publicidade Arte: Tixa News Kamala na cabeça Lichtman encontrou 8 chaves verdadeiras até agora (as que estão em negrito), o que o leva a prever, sem titubear, que Kamala vai ganhar a eleição. Vamos às explicações das chaves verdadeiras. 1. Kamala não teve que enfrentar séria disputa no partido 2. Não tem um terceiro candidato concorrendo com pelo menos 10% dos votos concorrendo. 3. A economia de curto prazo está bem, segundo ele, mesmo com toda essa "vibecession" o fato é que não há uma recessão 4. O crescimento da economia foi maior do que nos mandatos anteriores. 5. Biden promoveu mudanças na política nacional. 6. Não tem nenhuma agitação social séria. 7. Nem um escândalo na Casa Branca que pegasse o Biden diretamente. 8. Trump, que é o candidato desafiante, não tem esse carisma todo que ele acha que tem. Arte: Tixa News O dono do mundo vai ser o dono do orçamento Se o Nostradamus errar dessa vez e Trump ganhar as eleições, os Estados Unidos terão um novo gestor do Orçamento: Elon Musk. Sim, eu já tinha dado o spoiler. Trump fez um discurso ontem e anunciou que vai criar uma Comissão da Eficiência da gestão com o objetivo de economizar trilhões de dólares do orçamento e que esta comissão será comandada por Elon Musk. Tixa, mas o Elon Musk não tem contratos com o governo? Sim, ele tem E o Elon Musk não tem um monte de benefícios fiscais para sua empresa de carros, a Tesla? Sim, ele tem. Mas eu te pergunto, darling: desde quando Trump tem problemas com conflitos de interesses? Liberdade Financeira Mundial Se Trump acredita no Nostradamus, eu não sei, só sei que ele está mesmo é aproveitando que está nos holofotes da corrida pela Casa Branca para lucrar. Já vendeu Bíblia, livro, NFT com direito a pedaço de terno. Agora os filhos dele querem lançar uma startup de criptomoedas. Isso mesmo. O que explica porque ele anda tão pró-cripto. A startup vai se chamar World Liberty Financial. Mas eles estão tendo que adiar o lançamento porque desde que o Trump começou a divulgar a startup nas suas redes sociais, os hackers começaram a melar o rolê. As contas no X-Twitter da copresidente do Comitê Nacional Republicano Lara Trump e Tiffany Trump foram comprometidas nesta semana. Andaram usando as contas das duas para postar links que levavam a um site falso do projeto de criptografia com detalhes falsos sobre ele. Vai vendo O povo das criptos já está vendo o negócio com desconfiança, dizendo que os filhos de Trump estão parecendo amadores e vão acabar prejudicando a imagem do setor. (Que já não é muito boa e vista justamente como um lugar para fraudes e ilusões.) YouTube derrubando contas E o Washington Post relata que o YouTube retirou do ar vários canais de política ligados à direita e que segundo o Departamento de Justiça estavam sendo financiados pelo governo russo. Um dos principais canais tirados do ar foi o Tenet Media que foi criado recentemente e já tinha 16 milhões de visualizações de seus vídeos. Outros 4 canais caíram. Acho curioso que a matéria do Post não fala em nenhum momento que foi por ordem judicial ou coisa assim. Vale lembrar que não existe um tribunal eleitoral por lá. De olho nas pesquisas QUEDINHA DA KAMALA. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 1,8 ponto à frente do Trump, mísero 0,1 ponto a menos do que ontem. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 3 pontos à frente de Trump. Aqui também nada se alterou. Arte: Tixa News Arte: Tixa News