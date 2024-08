Quarta-feira, 07/08/2024 Arte: Tixa News Eles estão se divertindo. E agora, Trump? Josette Goulart Tim Walz parecia que tinha ganho na loteria quando subiu para fazer o primeiro discurso como candidato a vice da Kamala. Pensa numa pessoa feliz, de bem com a vida, contando piada, rindo, fazendo graça. Um amigão. Ou seja, quem ganhou na loteria parece que foi a própria Kamala. Ela já estava lá pronta para rir e dançar e daí escolheu alguém que está disposto a se divertir e tirar sarro de todo mundo. Trump, darling, you have a problem. A bagunça que ficou na campanha de Trump é tão grande que uma das primeiras reações de sua porta-voz foi dizer que Tim Walz é um problema porque permitiu que criminosos votem lá no estado de Minnesota (Walz é governador de Minnesota). Oi???? Hello, senhora porta-voz de Trump!!! As redes sociais não perdoaram lembrando que é graças a leis estaduais como esta de Minnesota que Trump poderá votar dia 5 de novembro. Como assim, Tixa? Esqueceu que Trump é um criminoso condenado pela Justiça americana? E que vai receber uma sentença sobre sua pena no próximo mês de setembro? Pois é, BRASEW. O discurso de Walz — "Obrigado por trazer a alegria de volta." Essa foi para Kamala, deixando claro que diversão vai ser o tema daqui pra frente. — "Donald Trump vê o mundo um pouco diferente de nós. Primeiro, ele não sabe nada sobre servir. Ele não tem tempo para isso porque está muito ocupado servindo a si mesmo. Trump enfraquece nossa economia para fortalecer sua própria economia." Sempre tem os próprios republicanos que pensam: errado não tá. — "Eles são assustadores e estranhos pra caramba." Aqui as palavra da vez: creep e weird. O único medo é que os apelidos comecem a pegar para todo mundo e não só para Trump e Vance e a galera comece a se sentir ofendida. — "E não se engane, os crimes violentos aumentaram sob Donald Trump — isso sem contar os crimes que ele cometeu." Sim, eles não vão deixar ninguém esquecer que Trump é um criminoso condenado pela Justiça. — "JD estudou em Yale, teve sua carreira financiada por bilionários do Vale do Silício e escreveu um best-seller destruindo aquela comunidade. Não é isso que a América média é. E eu tenho que te dizer, mal posso esperar para debater com o cara — isto é, se ele estiver disposto a sair do sofá e aparecer." Essa aqui foi para tirar sarro de um meme que circulou nas redes sociais dizendo o vice do Trump teve relações íntimas com o sofá. A imprensa americana faz questão de explicar que o meme é falso. Como eles checaram, por favor, não me pergunte. — "Dormiremos quando estivermos mortos." Sobre os 90 dias que faltam para as eleições. Publicidade Arte: Tixa News O discurso de Walz que ganhou a Kamala A imprensa americana diz que nos bastidores o que se contava é que Walz disse isso para Kamala quando foi ser entrevistado por ela para a vaga: "Se eu tiver que atravessar uma parede de tijolos, se eu tiver que fazer coisas difíceis, estou disposto a fazê-lo porque não estou buscando outra coisa." Os outros candidatos todos queriam ser vices para serem depois candidatos a presidente. O contra-ataque Vai ser a campanha da esperança contra o medo? O lema de Kamala e Walz não é mais aquele do Biden de que as pessoas precisavam votar nos democratas, se não a democracia ia acabar. Ou seja, do medo. Agora eles pedem votos porque são o futuro e dizem para que ninguém vote no Trump porque ele é uma pessoa bizarra. Já Trump e Vance parecem terem virado a chave para botar medo nas pessoas. Não votem na Kamala e Walz porque eles são esquerdistas demais, porque eles apoiam os criminosos, eles tiram criminosos da prisão, são fracos e incompetentes. Arte: Tixa News 13 coisas sobre Walz 1.Ele supervisionou um refeitório estudantil por 20 anos. Quem passou 20 anos cuidando de estudantes sabe como ninguém falar com os jovens. 2.Ele é treinador. O americano adora um treinador. Tanto que a Kamala já o está chamando de "treinador Walz." 3. Walz foi soldado por 20 anos. Ele foi o soldado alistado de mais alta patente a servir na Câmara. 4.Ele nasceu em uma cidade pequena, de 400 pessoas. Ou seja, é de uma área rural. 5.Ele sabe como defender e vender políticas progressistas para eleitores céticos da classe trabalhadora branca. Afinal, se elegeu deputado pela primeira vez fazendo isso. 6.Ele sobreviveu à vitória esmagadora republicana de 2010 e a vitória de Trump por 15 pontos sobre Hillary Clinton no sul de Minnesota. 7.Ele pode fazer funcionar o manual de Obama: reduzir as porcentagens em áreas republicanas com vitória esmagadora 8.Ele morou na China por um ano para atuar como professor e fala mandarim. Isso é ouro para os republicanos que podem inventar que ele é um comunista chinês disfarçado. 9.Seus filhos foram gerados por fertilização in vitro. 10.Mais da metade dos projetos de lei que Walz co-patrocinou entre 2015 e 2017 foram apresentados por não democratas. 11.Ele é um bom atirador e portador de armas, mas apoiou medidas para controle de armas. 12.Ele foi o orientador do corpo docente da primeira aliança gay-hétero da escola em 1999. 13. Legalizou a maconha recreativa. De olho nas pesquisas Kamala subindo mais. Aqui nesse cantinho a gente mostra como estão a média das pesquisas para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala havia ultrapassado ontem Trump pela primeira vez. Eram míseros 0,2 ponto. Agora já são 0,5 ponto. Pela média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está na frente pela primeira vez com 1 ponto a mais do que Trump. Arte: Tixa News Arte: Tixa News 