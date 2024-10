Segunda-feira, 07/10/2024 Arte: Tixa News Há um ano era 7 de Outubro Josette Goulart Bibi virou o senhor das guerras. E agora Kamala? E ainda tem mais um furacão vindo por aí. Bibi Netanyahu usou o 7 de outubro de 2023 para virar o senhor das guerras. O Hamas promoveu um ataque terrorista sem precedentes em Israel, matando centenas de pessoas em uma festa. Claro que o líder de Israel respondeu. Claro que os Estados Unidos mandaram tudo o que podiam de armas para ajudar na retaliação. Porque, né? Era um ataque terrorista. O problema é que já faz um ano e o Bibi destruiu Gaza inteira, está acabando com os palestinos e depois que destruiu tudo resolveu escalar a guerra. Virou um problema para Biden que passou seis meses tentando um acordo de paz. Um problema maior ainda para a Kamala que está tentando se eleger (como agradar eleitores muçulmanos, palestinos e judeus ao mesmo tempo?). Os democratas também estão divididos. Na convenção, com a ameaça de manifestantes pró-palestinos tirarem o brilho da união do partido, Kamala fez um discurso exigindo a paz. Mas também declarou que vai continuar mandando armas para Israel. (Só que na época o Bibi ainda não tinha atacado o Líbano.) Pergunta que não quer calar: Quando a gente vê, atualmente, aquele monte de mísseis explodindo como fogos de artifício sobre TelAviv sem machucar ninguém por conta do sistema de defesa, é impossível não se perguntar por que mesmo a defesa de Israel falhou tanto naquele 7 de outubro. Quem é Bibi? O líder de Israel já se elegeu primeiro-ministro diversas vezes, mas ultimamente seu poder andava ameaçado e ele se uniu mais do que nunca a extrema-direita para conseguir fazer mudanças no sistema judiciário para que ele não fosse processado por corrupção. Ele também encheu seu governo de pessoas da extrema-direita. Bibi também é super amigo de Trump. Quando era presidente, Trump chegou a mudar a sede da embaixada americana de TelAviv para Jerusalém para agradar Bibi. Os países não reconhecem Jerusalém como capital de Israel justamente por conta da briga com os palestinos. Publicidade Arte: Tixa News Por falar em Trump Neste fim de semana, o ex-presidente fez um verdadeiro culto religioso no local onde levou um tiro no dia 13 de julho. Foi em Butler, na Pensilvânia. O comício reuniu milhares de pessoas e o Elon Musk apareceu, todo serelepe. Alguém cantou até a Ave Maria. Aff Maria! Mais um furacão Na edição extra de sábado, listamos o que já aconteceu na eleição até aqui. E deixamos no ar o que mais poderia acontecer em 30 dias. Então, parece que pelo menos pode acontecer mais um furacão. Depois do Helene, que devastou seis estados americanos e foi considerado um dos mais trágicos deste século, agora os Estados Unidos estão sob o alerta do furacão Milton. E as previsões dizem que ele pode ser mais devastador do que a Helene. Socorro! Mais um desastre natural para a administração Biden e Kamala lidarem. Arte: Tixa News Como isso afeta a eleição? Vamos olhar o que aconteceu com Helene. Trump foi à Geórgia um dia depois, e disse que Biden não estava fazendo nada e nem atendeu o governador do estado (o que era mentira). A CNN fez uma reportagem com o sugestivo título: "Seis dias de mentiras de Trump sobre a resposta ao furacão Helene". É assim que o furacão afeta a campanha. Trump tem dito que o governo federal está ignorando as vítimas da tempestade, especialmente em áreas republicanas, ele diz que o governo está distribuindo apenas US$ 750 em ajuda (este é o pagamento inicial para compra de mantimentos, mas o governo está distribuindo subsídios disponíveis para reconstrução de casas até um total de US$ 42.500, o limite máximo definido pelo Congresso). Ele também alegou — falsamente — que a Agência Federal de Gestão de Emergências está sem dinheiro para ajudar porque o governo gastou todo o seu dinheiro na Ucrânia e em imigrantes sem documentos. Blitz da Mídia Kamala e Tim Walz finalmente resolveram dar entrevistas. Walz foi até na Fox Newes neste domingo. De olho nas pesquisas NADA MUDOU. Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 2,2 pontos à frente do Trump. Igualzinho semana passada. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 2 pontos à frente de Trump. Na semana passada, ela chegou a bater nos 4 pontos por um dia, caiu de novo para os 3 e agora permanece nos 2 pontos à frente. Arte: Tixa News Arte: Tixa News Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Eleições Americanas Já essa aqui é a newsletter da Tixa e que só fala das eleições americanas. Uma carta matinal que circula de segunda a sexta, entre nove e dez da manhã. Clique em LEIA MAIS para ver tudo o que já publicamos até agora! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento Compartilhar essa edição