As eleições americanas acabaram, mas a Tixa faz o remember mais divertido que você vai ler por aí. Como foi o Ronald McDonald Trump que ganhou.. não vai ter golpe, não vai ter viking invadindo o Capitólio, não tem mais fraude nas eleições. Vai ter uma transição pacífica e educada e chatérrima, como Joe Biden fez questão de deixar bem claro ontem. E por isso não faz mais sentido escrever uma cartinha matinal cujo título é: eleições americanas. Todos os dias, há quatro meses, vocês abrem esta carta para dar umas risadas, se informar (e chorar que eu sei. e xingar que eu sei. e me amar que eu sei também). E caso não saibam, vocês são dezenas de milhares de leitores (muitas, mas muitas dezenas de milhares). Sim, a Tixa é um sucesso absoluto, BRASEW (não consigo nem me conter). O Musk Siberiano que se cuide que tem uma lagartixa Baroa da Mídia por aqui ameaçando seu recém conquistado reino. E você não precisa ter crise de abstinência, é só entrar no nosso grupinho de zap por este link aqui porque vai que o Arthurzito da Câmara frigorífica queira dar um golpe e contrate uns vikings, né? Tixa, que mané referência de vikings é essa? Ué, não era um viking aquele cara com chapéu de pele e chifres, peitoral de fora, que invadiu o Capitólio? Faz de conta que sim, darling. Remember Não posso ir embora das eleições americanas sem fazer um remember do que foram esses últimos quatro meses. Pega um café e vamos lá: Biden quase caiu morto no primeiro debate (pior que parecia que ia morrer a qualquer momento mesmo, darling).

Trump quase caiu morto em um atentado (no fim, era só um raspãozinho na orelha).

O tiro abalou o cérebro e ele deixou de ser Trump por? 5 minutos. Depois voltou ao normal.

Nancy Pelosi deu um golpe no Biden.

Biden desistiu no dia do sorvete. Ele ama sorvetes. Foi tomar sorvete pra esfriar a cabeça.

Kamala chegou toda trabalhada no vim me divertir. Escolheu o Tim Walz. E espero que tenha se divertido, porque foi o que restou para ela.

Obama devia ter lançado a Michelle. E agora acho que devia lançar um show de stand up. Eu iria.

Trump atualizou o conceito de comunista comedor de criancinhas. Agora temos os haitianos comedores de pets.

JD Vance foi de odeio o Trump a vice-presidente MAGA do Trump.

A pesquisa de Iowa dizendo que Kamala poderia ganhar por 3 pontos do Trump era tão fake quanto o bronzeado do Trump. Ele ganhou por 13 pontos em Iowa. A tal Ann Selzer pode se aposentar.

Trump aproveitou a campanha para ganhar milhões de doletas vendendo bíblias, bitcoins, pedaços de terno, jantares, livros, cartões virtuais e físicos com fotos suas? e sabe Deus o que mais.

Elon Musk mostrou a barriga no palco do Trump.

Teve hacker iraniano. Teve hacker russo. Teve hacker chinês.

Putin declarou apoio na Kamala e votou no Trump. Ah, é mesmo, ele não vota.

Trump ficou 40 minutos dançando no palco de um comício, até que alguém mandou ele descer.

Trump chamou a Kamala de comunista.

Obama chamou o Trump de Fidel Castro. Lembrando que clicando aqui você consegue ler todas as cartinhas publicadas, darling. One more thing A eleição americana acabou, a newsletter das eleições americanas acabou, mas a Tixa continua noticiando a política brasileira, desse jeitinho leve, irônico e bem humorado. E com nossos personagens, como o Xerife Geral da República, o Rodrigo mais alto do Senado, o Arthurzito da Câmara frigorífica, o gostosão geral da República (que está indo embora), aquele que nunca antes, nosso ex que nunca mais. Porque se é para chorar, vamos chorar de rir. Vem nos visitar. E ao mesmo tempo se informar.