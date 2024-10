Quarta-feira, 09/10/2024 Arte: Tixa News Putin, lóve you, com acento! By Trump Josette Goulart Livro revela que Trump se encontra escondido com Putin e a própria Kamala revela que não é a mudança coisa nenhuma. Vladmir Putin disse outro dia que ele vai votar na Kamala, digo, que ele apoia a Kamala. Um total de duas pessoas acreditaram nele. Agora essas duas pessoas já estão em dúvida se acreditam, depois que trechos do novo livro de Bob Woodward foram revelados. O livro basicamente diz que Donald J Trump (J é de John) enviou testes de Covid para Putin quando ninguém no mundo tinha testes de Covid e que depois que saiu da presidência se encontrou umas sete vezes com o russo. A Kamala já correu para a TV para aproveitar a história e dizer: "Você se lembra como eram aqueles dias? Você se lembra de quantas pessoas não tinham testes e estavam tentando se apressar para obtê-los? Você se lembra de como era raro ter isso e lembra que centenas de pessoas morriam todos os dias?" É a Rússia mais uma vez adentrando as eleições americanas? Mas para os perdidos, deixa explicar quem é Bob Woodward. Ele é um dos jornalistas que revelou o escândalo do Watergate. O que ficou mais famoso, o outro, Carl Bernstein, quase ninguém lembra o nome dele. O livro do Bob se chama "War". Essa revelação foi feita com base em uma única pessoa que ele ouviu e aparentemente confiou totalmente nesta pessoa. Mas como ele tem uma boa reputação jornalística, a galera está reproduzindo o livro. O livro conta ainda que Joe Biden passou o ano xingando o Bibi Netanyahu, o senhor das guerras do Oriente Médio. "Que porra é essa, Bibi? Filho da p." Essas coisas todas apareceram. Mostrando na verdade que Biden não tem o controle de nada do que acontece no Oriente Médio e mesmo assim fica mandando armas para lá. Publicidade Arte: Tixa News Que entrevista é essa, Kamala? A Kamala Harris está toda trabalhada na blitz midiática esta semana, dando mil entrevistas. Mas eis que ontem, em uma das entrevistas, ela vai lá e diz que nada a diferenciava de Biden e que ela (que é vice-presidente) participou da maioria das decisões que tiveram impacto na gestão do atual presidente. Deixa eu explicar, darling, que talvez você não esteja entendendo. A candidata que está na rua com uma campanha querendo fazer as pessoas acreditarem que ela é a mudança, diz em uma entrevista que passou os últimos quatro anos dizendo amém para tudo o que foi feito. Socorro, BRASEW!!! O Trump deitou e rolou, né? A campanha dele já saiu dizendo: "Aí está, pessoal!! Se vocês a elegerem podem esperar mais quatro anos do mesmo: inflação. Crise de fronteira. Crime. Guerra. Caos. Divisão. Só o Trump é a mudança." Por que importa? As pesquisas mostram que mais americanos acreditam que o país está no caminho errado do que no caminho certo (por isso também que Kamala faz campanha dizendo que é a mudança). E ontem mesmo tinha sido divulgada uma pesquisa dizendo que 46% dos eleitores acreditam que Kamala representa a mudança contra 44% para Trump. Mas agora, depois dessa entrevista, só Deus sabe o que os americanos vão pensar. Arte: Tixa News Um novo Katrina? Darling, esse furacão Milton previsto para atingir a Flórida nesta noite não é brincadeira não. Ontem viralizou o vídeo de um dos meteorologistas mais antigos do sul da Flórida, simplesmente chorando enquanto falava do quão destruidor este furacão pode ser. Mais que o Helene, o furacão que atingiu o país semana passada, deixou mais de 200 mortos e é considerado o pior desde o Katrina. Além de ser destruidor de vidas, os furacões certamente trarão impactos para a eleição americana. Primeiro porque afeta a questão prática de destruir as casas das pessoas e elas simplesmente não vão mais votar. O Katrina tem essa estatística e olha que a eleição para prefeito foi só no ano seguinte. O Katrina atingiu especialmente as regiões mais pobres e áreas de moradores negros. Nos anos seguintes, a cidade de New Orleans viu políticos não negros assumirem níveis de poder não vistos há décadas. O Helene, por exemplo, atingiu dois estados decisivos: Geórgia e Carolina do Norte. A Flórida que hoje é trumpista (trump tem 13 pontos na frente das pesquisas) já foi um estado que elegeu democratas. Ainda tem o fator político de como o governo vai lidar com a situação. A percepção da população é superimportante. Já contei aqui que Trump está espalhando desinformação para fazer com que os eleitores acreditem que Biden e Kamala não estão fazendo nada (e ela agora diz que é praticamente o Biden). O Musk Siberiano, por exemplo, (sim, o Elon Musk) está ajudando a espalhar que a agência federal de gestão de emergências bloqueou doações para as vitimas do Helene e estaria pegando bens das pessoas. Vai vendo, BRASEW. Amanhã voltamos, rezando para que o Milton perca força. De olho nas pesquisas NA MARGEM . Aqui nesse cantinho a gente mostra um agregado de pesquisas que reflete qual a média para um candidato e outro. Pela média calculada pelo RealClearPolitics, Kamala está 2 pontos à frente do Trump, 0,1 a menos do que ontem e 0,2 a menos do que anteontem. Na média do New York Times, com base no projeto FiveThirtyEight da ABC, Kamala está com 3 pontos à frente de Trump, tudo igual a ontem. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Colaboração de arte: Osi Nascimento