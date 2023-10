A semana começa péssima, com mortos e feridos sendo contados aos milhares no conflito entre israelenses e palestinos. Para representantes da ONU (Organização das Nações Unidas), a região está "à beira do abismo", escreve Jamil Chade, e a movimentação das diplomacias do mundo se intensifica.

A tristeza e o horror da guerra desviam a atenção da beleza de uma conquista inédita para o Brasil no esporte neste domingo (8), o pódio com a norte-americana Simone Biles e duas ginastas brasileiras na prova do solo, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva. Encerrado o Mundial da Antuérpia, as atenções se voltam para o futebol: na quinta (12), feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora Aparecida, a seleção brasileira comandada por Fernando Diniz recebe a Venezuela na Arena Cuiabá, no Mato Grosso. São as eliminatórias para a Copa-2026. Rafael Reis escreve sobre Matheus Cunha, o centroavante (quase) sem gols.

Antes do jogo e do feriado, na terça (10), o Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar mais ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele será julgado por usar de forma ilegal a estrutura da Presidência da República para transmitir lives em que se apresentava como candidato, e também por ter convocado entrevistas coletivas, no Palácio da Alvorada, em que governadores declararam apoiá-lo. Neste domingo (8), Bolsonaro esteve na praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), na marcha contra a descriminalização do aborto, e repetiu o discurso delirante de que os manifestantes golpistas que destruíram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro eram "patriotas" que "entraram numa armadilha".

"Não sei se vocês repararam. Foi só a gente deixar a Presidência, parece que as portas do inferno se abriram atrás de nós", disse Bolsonaro. Leia aqui.

*******************************

Novidades para renegociar dívidas. Começa na segunda (9) a nova etapa do Desenrola, com a utilização de uma plataforma digital para o programa de renegociação de dívidas do governo federal. Serão oferecidos grandes descontos, com prioridade para dívidas de até R$ 5 mil, entre outras. Veja quem pode participar e como criar uma conta gov.br nível prata ou ouro.

Fraude global. Na segunda (9), a CPI das Pirâmides Financeiras tem discussão e votação do relatório final. Ricardo Silva (PSD-SP), o relator, afirmou ao UOL News na sexta (6) que a empresa 123milhas não tinha viabilidade para o modelo de venda de passagens que praticava.

PAC recebe propostas. O período previsto no edital PAC Seleções para receber projetos de prefeitos e governadores que pleiteiam recursos do governo federal dá a largada na segunda (9). O edital foi lançado pelo presidente Lula em setembro, e nesta primeira etapa o programa prevê investimentos de R$ 65,2 bilhões para diversas áreas: habitação, transportes, saúde, cultura, esportes, infraestrutura e prevenção de enchentes. O prazo para inscrição termina em 10 de novembro.

Libertadores Feminina. São dois jogos na segunda (9), às 19h30: Corinthians x Always Ready e América de Cali x Internacional. Acompanhe os jogos deste domingo (8) na tabela. Na sexta (6), o Corinthians estreou com vitória.

**************************

Censo da educação. O MEC (Ministério da Educação) apresenta na terça (10), às 14h, os resultados do Censo da Educação Superior 2022. Levantamentos anteriores revelaram, por exemplo, que o número de universitários com 40 anos ou mais quase triplicou nas instituições brasileiras na última década, com motivação no mercado de trabalho.

Pausa nas votações. Arthur Lira, presidente da Câmara, viaja à Índia para um encontro dos chefes de Parlamento dos países do G20. Fica no país até o dia 15 e segue para a China, com retorno ao Brasil previsto para o dia 20. O colunista Josias de Souza escreve sobre o "salvo-conduto para não trabalhar" no período, autoconcedido pela Câmara dos Deputados. Segundo o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), a expectativa do governo federal é que a votação dos fundos offshore, dos super-ricos, saia até 24 de outubro. Leia aqui.

Reality show de drinques. Na competição Shaking the Bar, que estreia no canal Sony na terça (10), o empresário Facundo Guerra se transforma em apresentador. Nesta primeira temporada são 14 competidores e o prêmio será gigante, de R$ 500 mil. Os participantes precisam apresentar uma bebida conceitual e perfeita, e também um planejamento empreendedor, de divulgação do trabalho.

*****************************

Índice de preços. O IBGE divulga às 9h de quarta (11) a inflação oficial de setembro (IPCA). Em agosto, a inflação acelerou para 0,23%, e o IPCA passou a acumular alta de 4,61% em 12 meses.

Libertadores Feminina. Na quarta (11), o Palmeiras enfrenta o Atlético Nacional, às 17h, e na quinta (12) são mais dois jogos: Libertad Limpeño x Corinthians, às 17h, e Internacional x Boca Juniors, às 19h30. Veja a tabela atualizada do campeonato.

O criador encontra os jogadores. Aproveitando que muita gente consegue folga na escola e no trabalho, no feriado de quinta (12), o Brasil Game Show (BGS) acontece de 11 a 15 de outubro nos pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Trata-se da 14ª edição do maior evento de games da América Latina, que desta vez homenageia o criador do jogo Tetris, o russo Alexey Pajitnov. Ele participa da abertura e receberá um prêmio.

*******************************

Fernando Sabino, 100 anos. Em 2023, o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, coincide com o centenário de nascimento de um escritor importante, Fernando Sabino. Ele também trabalhou como jornalista, em Belo Horizonte (MG), onde nasceu, e no Rio de Janeiro, onde morou grande parte da vida. Sabino é autor de O Grande Mentecapto e O Encontro Marcado, romances, e também escrevia crônicas e contos. Leia mais sobre o escritor em Mundo Educação.

Eliminatórias da Eurocopa. Às 15h45 de quinta (12), jogam Espanha x Escócia; Chipre x Noruega; Croácia x Turquia.

Cinema no feriado. A semana com feriado no meio, em 12 de outubro, traz a estreia de Meu Nome É Gal, sobre a cantora Gal Costa, interpretada por Sophie Charlotte. No sábado, no programa Altas Horas, a atriz foi festejada ao cantar Divino Maravilhoso. Também estreiam, entre outros, Uma Fada Veio me Visitar, O Exorcista: O Devoto (veja o trailer) e A Queda da Casa de Usher, este na Netflix, na quinta (12). Recentemente chegou aos cinemas O Protetor: Capítulo Final, o quinto filme em que o ator Denzel Washington atua para Antoine Fuqua. O diretor foi entrevistado por Roberto Sadovski para Splash. "As cenas violentas estão te dizendo mais sobre Robert McCall do que sobre os vilões, eu o vejo como uma pessoa boa consumida por um dilema moral com a violência", afirma o diretor. Leia aqui.

*********************

Anel de fogo no Sol. No sábado (14), um eclipse anular do Sol será visível em todo o Brasil, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. O fenômeno astronômico acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, cobrindo a maior parte do disco solar e deixando um "anel de fogo" ao redor da borda. Tilt explica como e onde observar.

Eliminatórias da Eurocopa. São três jogos na sexta (13), às 15h45. Holanda x França; Áustria x Bélgica; Portugal x Eslováquia. E mais Itália x Malta no sábado (14), às 15h45.

Brasileirão. No sábado (14), às 21h, o Cuiabá enfrenta o Cruzeiro. O Botafogo segue à frente, e a segunda colocação no campeonato está bem embolada. Acompanhe os jogos na tabela.