Colapso da diplomacia e catástrofe humanitária. Era outro mundo, apenas 10 dias atrás. Os atentados terroristas do grupo palestino Hamas contra Israel e a contraofensiva das forças militares israelenses à Faixa de Gaza produziram o conflito mais letal dos últimos 50 anos no Oriente Médio. Há relatos inacreditáveis de bebês sequestrados, massacres de centenas de civis e ordens desumanas para cortar água, combustíveis e ainda retirar à força os feridos e doentes de hospitais. Se Gaza for invadida, o confronto pode se ampliar para outros países, alerta o Irã.

No meio do caos e da escalada da violência, a Força Aérea Brasileira (FAB) agiu rápido e com cinco voos conseguiu resgatar 916 brasileiros a partir de Israel ao longo da semana. A viagem de volta mais recente pousou no Aeroporto do Galeão, no Rio, na madrugada deste domingo (15).

Longe do Oriente Médio, entre os vizinhos sul-americanos, o Equador elege o presidente hoje, em segundo turno, e a Argentina vai às urnas no próximo domingo (22). No Chile a disputa será outra, por medalhas no esporte, a partir de sexta (20). Os Jogos Pan-Americanos 2023 vão receber a maior delegação brasileira da história, com 1.020 pessoas, entre elas 623 atletas. A medalhista olímpica Rayssa Leal é a mais jovem, aos 15 anos. No time de grandes apostas estão os judocas Rafaela Silva e Daniel Cargnin (leia o perfil), os ginastas Arthur Nory, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa, a tenista Luísa Stefani e o nadador Guilherme Costa, entre outros.

Dólar em alta. O Banco Central divulga às segundas (16) o relatório Focus com projeções para os indicadores econômicos neste ano e nos próximos. Na semana passada, o mercado financeiro manteve em 2,92% a mediana para a alta do PIB brasileiro em 2023. O cenário para a taxa de câmbio teve alteração, passando de R$ 4,95 para R$ 5,00.

Investimentos na Ásia. Depois de tomar posse como presidente do grupo de chefes de Parlamento do G20 em Nova Déli, na Índia, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, está na China para agenda com políticos e empresários em Xangai e Pequim. Lira retorna ao Brasil no dia 22 de outubro.

Eliminatórias da Eurocopa. Às 15h45, jogam na segunda (16) Grécia x Holanda, Bélgica x Suécia e Bósnia-Herzegóvina x Portugal. Na terça (17), tem Inglaterra x Itália pelas eliminatórias.

Roda Viva. O entrevistado desta segunda (16) no programa da TV Cultura é o economista norte-americano Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia. Às 22h.

Setores com empregos. O IBGE divulga na terça (17) os resultados do setor de serviços de agosto, e na quarta (18) os números do comércio.

Contra a fome. 17 de outubro é Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza, data instituída pela Assembleia Geral da ONU em 1992.

Futuro das investigações. A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos golpistas de 8 de Janeiro faz a leitura do relatório final da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) a partir das 9h, na terça (17), com previsão de votação na quarta (18).

Taxação em paraísos fiscais. No começo de outubro, a votação do projeto de lei para taxação de offshores e fundos exclusivos foi adiada. Às 10h de terça (17), líderes na Câmara dos Deputados se reúnem para debater novamente o tema. O projeto é importante para aumentar a arrecadação de impostos do governo federal e a votação aguarda o retorno de viagem de Arthur Lira (PP-AL) ao exterior.

Candidato no Alvorada. Ministros do TSE retomam na terça (17), às 19h, o julgamento de ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, já tornado inelegível por abuso de poder. Também podem ser julgadas duas ações contra o presidente Lula.

Uruguai x Brasil, terça, às 21h. Desta vez em Montevidéu, a seleção brasileira volta a jogar pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil soma duas vitórias e um empate, este na semana passada, contra a Venezuela. Na terça (17), também jogam Peru x Argentina, às 23h. Acompanhe os placares na tabela. Faz tempo que a seleção uruguaia não vence o Brasil, escreve Mauro Cezar Pereira. Para o colunista, a "Celeste" e o técnico Marcelo Bielsa são fregueses.

Contra os prejuízos. O STF inicia às 14h de quarta (18) o julgamento que vai debater a obrigatoriedade do regime de separação de bens nos casamentos com pessoas maiores de 70 anos. Também está na pauta do dia o julgamento que pode rever a correção monetária dos valores do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Brasileirão. Superquarta para o campeonato, com seis jogos: Grêmio x Athletico, às 19h; às 20h tem Coritiba x Cuiabá e América-MG x Botafogo; fecham a noite, às 21h30, Vasco x Fortaleza, Goiás x São Paulo e Bahia x Internacional.

Programa social. Começam na quarta (18) e seguem até 31 de outubro os pagamentos do Bolsa Família. Veja o cronograma e os tipos de benefícios.

No caos da Cidade Maravilhosa. Com Seu Jorge e Débora Nascimento no elenco, a comédia How to be a Carioca estreia no streaming de Star+ na quarta (18). A direção é de Luciana Bezerra e Tatiana Fragoso. Veja o trailer aqui.

Expectativa. Na quinta (19) às 9h, o Banco Central divulga a prévia do PIB de agosto (IBC-Br). Em julho, a alta foi de 0,44%.

Brasileirão. Na quinta (19), jogam Palmeiras x Atlético-MG e Cruzeiro x Flamengo, às 19h; Santos x Red Bull Bragantino, às 20h, e Fluminense x Corinthians, às 21h30. Veja a classificação na tabela do campeonato.x

Mostra Internacional de Cinema. Cerca de 350 filmes nacionais e estrangeiros serão apresentados ao público na cidade de São Paulo entre 19 de outubro e 1º de novembro. Desta vez, na 47ª edição da Mostra, tem retrospectiva do cineasta Michelangelo Antonioni e homenagem ao dramaturgo Zé Celso Martinez Correa. Veja a lista de filmes e saiba como comprar os ingressos no Guia da Folha.

Di Caprio e um genocídio indígena. Chega aos cinemas na quinta (19) o filme Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, que tem no elenco Leonardo Di Caprio, ator e ativista das causas indígenas, Robert De Niro e Lily Gladstone. Ela interpreta uma heroína de povos originários da América. "Ao adaptar para o cinema um livro que prometia contar a história do nascimento do FBI, Scorsese preferiu focar a história de um povo indígena que foi, como tantos, sistematicamente enganado, violentado e dizimado", escreve a colunista Flavia Guerra em Splash.

Grande Prêmio dos EUA. Para a corrida às 16h de domingo (22), em Austin, no Texas, os treinos da Fórmula 1 começam às 14h30 de sexta (20). No sábado (21) tem classificatório para sprint a partir das 14h30 e corrida sprint às 19h. O holandês Max Verstappen já é tricampeão, segue a briga dos pilotos pelo segundo lugar e a McLaren não para de crescer, afirma a colunista Julianne Cerasoli.

Brasileirão. São três jogos às 18h30 no sábado (21), São Paulo x Grêmio, Bahia x Fortaleza, Cuiabá x Goiás, e mais um às 21h, Botafogo x Athletico. O Botafogo segue líder e Red Bull Bragantino está em segundo lugar.

Futebol francês e espanhol. Às 12h de sábado (21), tem PSG x Strasbourg; às 13h30, o Sevilla enfrenta o Real Madrid.

Campeonato inglês. Programação de sábado (21): 8h30, Liverpool x Everton; 11h, Manchester City x Brighton; 13h30, Chelsea x Arsenal; 16h, Sheffield United x Manchester United.

Nas Arábias. Al-Nassr x Damac é o jogo de sábado (21), às 12h.

Libertadores Feminina. A final do campeonato acontece no sábado (21), no estádio Pascual Guerrero. Entre os times brasileiros na competição, o Palmeiras avançou às semifinais depois de golear o paraguaio Olimpia por 6 a 0 no sábado (14). As meninas de Corinthians e Internacional têm jogos decisivos neste domingo (15) pelas quartas de final. Acompanhe a classificação na tabela.

Boa semana!