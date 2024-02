A Trilha de Finanças do G20 propõe discutir o papel das políticas públicas no combate às desigualdades. Os debates vão reunir ministros e chefes de bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, União Europeia e União Africana. Além de Haddad, o Brasil será representado por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Dos EUA, vem a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e da Alemanha, o ministro Christian Lindner. O evento ocorre na quarta e quinta, no Pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, em São Paulo. ************************************

TERÇA, 27 O IBGE divulga o IPCA-15, a prévia da inflação, de fevereiro. Em janeiro, a inflação fechou em 0,42%, abaixo dos 0,52% de dezembro, mas ligeiramente acima da expectativa do mercado. No Senado, a Comissão de Educação vota a criação do Marco Legal de Jogos Eletrônicos. Empossado na semana passada, o ministro Flávio Dino começa a julgar na 1ª Turma do STF, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. O plenário do TSE começa a discutir as resoluções para as eleições de 2024. ***********************

QUARTA, 28 A Fundação Getúlio Vargas divulga o IGP-M de fevereiro. Em janeiro, o índice registrou desaceleração em relação a dezembro. O presidente Lula participa do encerramento da 46ª Cúpula do Mercado Comum e Comunidade no Caribe, em Georgetown, na Guiana. A seleção brasileira feminina enfrenta o Panamá pela Copa Ouro. A partida está marcada para a madrugada de quarta, às 0h15. O Brasil lidera o grupo B com duas vitórias. ***************************

QUINTA, 29 Fluminense e LDU disputam a final da Recopa Sul-Americana no Maracanã, às 21h30. O time carioca perdeu por 1 a 0 em Quito e precisa de dois gols de diferença para levar a taça. Estreia nos cinemas a segunda parte de Duna, ficção científica do diretor canadense Denis Villeneuve, com Thimothée Chalamet, Zendaya, Javier Barden e Rebecca Ferguson. Entre as estreias da semana também estão dois indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro: Dias Perfeitos, novo longa de Wim Wenders, e o italiano Eu, Capitão. ***********************

SEXTA, 1 O IBGE divulga o crescimento do PIB em 2024. As projeções do mercado financeiro apontam para um resultado positivo de entre 2,9% e 3,1%. Lula participa da abertura da 8ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da Celac, a Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos. O evento ocorre em Kingston, na ilha de São Vicente e Granadinas. Sepultura dá início à turnê de despedida Celebrating Life Through Death, com uma apresentação em Belo Horizonte no Arena Hall. O giro de adeus da banda deve durar 18 meses. Há shows anunciados em 20 países. No Brasil, a banda vai passar também por Juiz de Fora, Brasília, Uberlândia, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e São Paulo. ****************************

SÁBADO, 2 A temporada de 2024 da Fórmula 1 tem início com o Grande Prêmio do Bahrein, às 12h.