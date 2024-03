Neste ano houve mudanças nos valores dos limites que tornam a declaração obrigatória, e o prazo para a entrega vai de 15 de março a 31 de maio. A Receita Federal aguarda o envio dos dados de cerca de 43 milhões de contribuintes. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023 precisa prestar contas, e nesse cálculo entram o pagamento de salário e aposentadoria, por exemplo. Já o limite para os rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte mudou de R$ 40 mil para R$ 200 mil, entre outras alterações. Veja quais. A declaração pré-preenchida e o download do Programa Gerador de Imposto de Renda estarão disponíveis na sexta, segundo a Receita. **************************** DOMINGO, 10 A semana está começando com a festa do Oscar em Los Angeles, e o UOL faz live com a cobertura minuto a minuto, a partir das 19h45, com Roberto Sadovski, Flavia Guerra, Fernanda Talarico e Luiza Brasil. Veja a lista dos indicados e os destaques em Splash. ******************* SEGUNDA, 11 O tenente-coronel Mauro Cid presta novo depoimento à Polícia Federal na sequência das revelações do general Freire Gomes. O ex-comandante do Exército disse à PF que o então presidente Jair Bolsonaro convocou em 2022 um reunião para discutir um golpe de Estado. Leia aqui. A primeira pesquisa Datafolha para prefeito de São Paulo será divulgada à 0h01 de segunda. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e os deputados Guilmerme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil) são pré-candidatos, entre outros nomes. ************************* TERÇA, 12 O presidente Lula anuncia a criação de 100 novos Institutos Federais até 2026, distribuídos por vários estados. A Câmara de São Paulo pode decidir em plenário, entre terça e quarta, se abre a CPI que mira o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua, e organizações atuantes na cracolândia da capital paulista; 28 dos 55 vereadores precisam aprovar a instauração das investigações. O IBGE divulga na terça o IPCA de fevereiro; em janeiro, o índice que mede a inflação oficial ficou em 0,42%, registrando altas de preços em sete dos nove grupos pesquisados, sobretudo em alimentação e bebidas. ************************ QUARTA, 13 O Ministério do Trabalho divulga as estatísticas sobre vagas com carteira assinada criadas em janeiro segundo o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Em dezembro, foram fechados cerca de 430 mil postos de trabalho, e o saldo em 2023 foi de 1,48 milhão de vagas. Após adiamento, a PEC das Drogas entra na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O STF julga na quarta se as mães que não gestaram os filhos também têm direito a licença-maternidade. ************************** QUINTA, 14 No filme Uma Vida: A história de Nicholas Winton, que chega aos cinemas, o ator Anthony Hopkins, vencedor de dois Oscar, interpreta um herói de carne e osso. Quando a Segunda Guerra estava eclodindo, o corretor da Bolsa britânica Nicholas Winton ajudou a resgatar de trem mais de 600 crianças, a maioria judias, antes que fossem enviadas da Tchecoslováquia aos campos de concentração nazistas. Ele faleceu em 2015, aos 105 anos. Veja o trailer. *************************** SEXTA, 15 A primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra Cida Gonçalves participam em Nova York do evento "Mulheres e Nosso Futuro Digital", na agenda da 68ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, organizado pela ONU. Sai na sexta a pesquisa mensal do IBGE sobre o comportamento do setor de serviços em janeiro. Em dezembro, a variação positiva foi de 0,3% em relação a novembro. Na rodada de estreia do Brasileirão Feminino 2024, com 16 times, jogam na sexta Santos x Real Brasília, às 15h; Ferroviária x Botafogo, às 16h, e Palmeiras x Flamengo, às 21h30; no sábado, tem Avaí Kindermann x Red Bull Bragantino e Fluminense x Atlético-MG, ambos às 15h, e Cruzeiro x São Paulo, às 16h. Acompanhe os placares na tabela. ********************* SÁBADO, 16 No Maracanã, Flamengo e Fluminense disputam uma vaga na final do Campeonato Carioca; o time de Tite venceu o Fluminense por 2 a 0 e está em vantagem para chegar à decisão enfrentando Vasco ou Nova Iguaçu. Leia aqui.