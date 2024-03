Com transmissão ao vivo, começa às 14h de quarta a sessão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que julga o pedido de homologação de sentença da Itália. Robinho foi condenado em última instância à pena de nove anos de prisão por ter participado de estupro coletivo em boate de Milão, onde a vítima, uma jovem albanesa, comemorava aniversário em 22 de janeiro de 2013. Na época, ele jogava pelo Milan. A Justiça da Itália pede que o ex-jogador cumpra a pena no Brasil. Na sexta (15), em entrevista à rede Record, Robinho negou as acusações. "Eu não estou pedindo para me inocentarem sem provas, eu tenho as provas", disse. O relator da ação de homologação é o ministro Francisco Falcão. ************************************ SEGUNDA, 18 O presidente Lula convocou uma reunião com todos os ministros, no Palácio do Planalto, em que deve fazer cobranças sobre programas e obras divulgados anteriormente. Os governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado iniciam viagem a Israel. O convite foi feito pela organização Kehilat Or Israel, que tentou incluir na delegação outros governadores da oposição ao governo Lula, como Romeu Zema, de Minas Gerais, e Cláudio Castro, do Rio, mas eles não vão. Na véspera da reunião do Copom, o Banco Central divulga o primeiro IBC-Br do ano, de janeiro. O índice mede a atividade econômica e funciona como uma prévia do PIB. **************************** TERÇA, 19 O Banco Central faz terça e quarta a reunião dos diretores do Comitê de Política Monetária que define a taxa Selic, atualmente em 11,25% ao ano, em queda desde agosto de 2023. Publicada na primeira semana de fevereiro, a ata mais recente do Copom prevê cortes de 0,5 ponto percentual nas reuniões seguintes. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar o projeto de lei que acaba com a chamada "saidinha" temporária dos presos em datas comemorativas. Em São Paulo, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, foi exonerado para reassumir a vaga de deputado e relatar o projeto. Leia na Folha de S.Paulo. ********************** QUARTA, 20 Em Paris, a Fifa sorteia os grupos de futebol feminino que vão disputar os Jogos Olímpicos em julho e agosto. O Brasil está classificado, ocupando o 10º lugar no ranking da Fifa, e está no pote 3 do sorteio, junto de Colômbia e Austrália. O Fed, banco central dos EUA, e o Copom anunciam as taxas de juros ao final de dois dias de debates. A partir de quarta, estudantes do ensino médio da rede pública podem consultar se foram contemplados no Pé de Meia, programa do Ministério da Educação que vai criar uma poupança para alunos de baixa renda. A lista ainda está sendo atualizada por cidades e estados, e beneficiários do Bolsa Familia têm prioridade. ****************** QUINTA, 21 O IBGE divulga novos dados do Censo Demográfico 2022 sobre população e domicílios. Em fevereiro, o instituto revelou lugares onde ninguém mora e também as cidades (em geral, turísticas) que têm mais domicílios do que residentes, como Ilha Comprida (SP), Mangaratiba (RJ) e Arroio do Sal (RS). Leia aqui. O presidente Lula vai lançar o Plano Nacional Juventude Negra Viva, coordenado pelo Ministério da Igualdade Racial. Em 2023, uma caravana do governo federal ouviu cerca de 6 mil jovens em todas as capitais. As ações envolvem segurança pública, geração de empregos, educação e esportes, entre outros temas. ************************** SEXTA, 22 O IBGE divulga a PNAD Contínua no tema da educação, referente a 2023. Primeiro dos três dias do Festival Lollapalooza Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. São quatro palcos dividindo mais de 70 atrações, até domingo, e a roda-gigante volta ao evento. Titãs, Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA , Thirty Seconds to Mars e Sam Smith estarão por lá. Veja a lista das bandas e artistas e acompanhe a cobertura em Splash. ************************* SÁBADO, 23 As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem sindicatos e movimentos sociais, planejam uma mobilização em várias cidades que terá como mote o pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe de Estado. No estádio de Wembley, em Londres, a seleção brasileira tem amistoso contra a Inglaterra, às 16h. Leia aqui. As duas seleções se enfrentaram pela última vez há sete anos; às 17h, França x Alemanha fazem outro amistoso entre campeões do mundo. ******************** DOMINGO, 24 O Grande Prêmio de Fórmula 1 da Austrália, na pista de Melbourne, começa de madrugada, à 1h; os treinos classificatórios acontecem no sábado, às 2h. Acompanhe em Pole Position.