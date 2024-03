A semana será marcada pela visita oficial do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Brasil. Ele chega na terça-feira para participar de evento da COP 30, no Pará, e segue para Rio, São Paulo e Brasília. A visita deverá ser "o capítulo principal de uma aliança política pensada por Macron e Lula como uma espécie de ponte entre os países ricos e o chamado Sul Global", segundo a Folha de S. Paulo. Macron e Lula devem assinar atos de cooperação entre os dois países durante almoço no Itamaraty na quinta, mas não há expectativa de avanço nas negociações sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, do qual o presidente francês é um opositor. **************** SEGUNDA, 25 Lula lança o programa Pé de Meia, que garante R$ 200 mensais a alunos do ensino médio para incentivar a conclusão dos estudos. Os ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres apresentam o 1º Relatório Nacional de Transparência Salarial. O documento traz um balanço dos dados nacionais sobre igualdade salarial e critérios de remuneração entre mulheres e homens que exercem trabalho de igual valor ou atuam na mesma função. Michelle Bolsonaro recebe título de cidadã paulistana. A cerimônia estava marcada para ocorrer no Theatro Municipal, mas a Justiça de São Paulo proibiu, por meio de uma liminar, o uso do teatro por ser um evento de ordem política. A solenidade deve ocorrer na Câmara Municipal. **************** TERÇA, 26 O presidente francês Emmanuel Macron chega ao Brasil e se encontra com Lula em Belém, no Pará. Os dois farão um passeio de barco pela baía de Guajará com parada na Ilha do Combu para encontro com lideranças indígenas. A comissão que analisa a PEC da isenção de impostos para igrejas se reúne para discutir e votar o parecer que amplia a imunidade tributária de entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. O Brasil enfrenta a Espanha no segundo amistoso internacional da seleção de futebol sob o comando do técnico Dorival Júnior. O jogo será às 17h30 (horário de Brasília) no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. IBGE divulga o IPCA-15 de março, índice que é visto como uma prévia da inflação. A expectativa no mercado financeiro é uma alta de entre 0,3% e 0,35%. O Banco Central divulga a ata da reunião do Copom que cortou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual na semana passada. A expectativa é de que o documento dê detalhes sobre uma eventual diminuição no ritmo de queda da taxa Selic. **************** QUARTA, 27 Lula e Macron visitam o Complexo Naval de Itaguaí (RJ) para o lançamento do Tonelero, o terceiro submarino construído no Brasil como parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, firmado em parceria com a França em 2008, no segundo mandato de Lula. O presidente francês viaja para São Paulo e cumpre uma agenda agitada. Macron participa do Fórum Econômico Brasil-França, da inauguração de um prédio do Instituto Pasteur na USP, de encontro com o ex-jogador Raí e de um jantar com personalidades da cultura brasileira nas proximidades da Avenida Paulista. Depois disso, está prevista uma caminhada pela Paulista com o vice-presidente Geraldo Alckmin e possível visita ao Masp. IBGE divulga Estatísticas do Registro Civil 2022. A pesquisa apresenta dados referentes aos nascidos vivos, casamentos e óbitos registrados e informados pelos Cartórios de Registro Civil e de divórcios. Santos e Red Bull Bragantino fazem a primeira semifinal do Campeonato Paulista às 20h30 na Neo Química Arena. **************** QUINTA, 28 Macron e Lula participam de reunião bilateral no Palácio do Planalto, em Brasília, para assinar atos de cooperação entre os dois países. À tarde, o presidente francês visita o Congresso Nacional e se reúne com os presidentes Arthur Lira, da Câmara, e Rodrigo Pacheco, do Senado. Banco Central divulga primeiro relatório trimestral de inflação. O documento mostra as diretrizes das políticas adotadas pelo Copom para controlar os preços. IBGE divulga a taxa de desemprego no Brasil com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Palmeiras e Novorizontino disputam a segunda semifinal do Campeonato Paulista no Allianz Parque, às 21h35. **************** SEXTA, 29 Na Sexta-feira Santa, o papa Francisco celebra missa na Basílica de São Pedro às 14h (horário de Brasília), e depois cerimônia pela Via Sacra no Coliseu, às 18h. **************** DOMINGO, 31 Data marca os 60 anos do golpe militar de 1964 no Brasil. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Os finalistas sairão dos confrontos Palmeiras x Novorizontino e Santos x Red Bull Bragantino. O local do jogo ainda será confirmado.