A Justiça Eleitoral começa a analisar as ações que pedem a cassação do mandato de Sergio Moro nesta segunda. As acusações contra ele são abuso de poder econômico nas eleições de 2022 e uso indevido dos meios de comunicação em ações de investigação judicial eleitoral. As ações foram apresentadas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela coligação Federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PCdoB, PV e PT. O julgamento ocorre no TRE-PR e deve se estender até o dia 8 de abril. A semana também será marcada pelo esporte, com o início da Taça Libertadores da América, da Copa Sul-Americana e das finais dos campeonatos estaduais de futebol. **************** SEGUNDA, 1º * Começa o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro no TRE do Paraná. A previsão é de que ele ocorra em três sessões (nos dias 1º, 2 e 8 de abril). * O reajuste anual de preços de remédios entra em vigor. O governo federal autorizou um reajuste de até 4,5% nos preços dos medicamentos para este ano. A alta dos preços leva em consideração a inflação no período medida pelo, que ficou em 4,5% em fevereiro no acumulado dos últimos 12 meses. **************** TERÇA, 2 * Lula inaugura, em Niterói, o IMPA Tech, primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e depois anuncia o início das obras de dragagem da Baía de Guanabara para o Porto de Niterói. * O novo governo de Portugal toma posse sem ter maioria no Parlamento. O presidente do país aprovou a formação de governo proposta pelo novo primeiro-ministro, Luis Montenegro, do Partido Social-Democrata, de centro-direita. Ele foi indicado pela coligação mais votada nas eleições, mas toma posse sem a maioria no Parlamento. * STF julga três pedidos de extradição de estrangeiros feitos pelos governos de Portugal, Bélgica e Itália. O caso mais conhecido é do belga Laurent Barthelemy, preso no Brasil pela acusação de montar um esquema de pirâmide com criptomoedas. * Brasileiros estreiam na Libertadores e na Sul-Americana. Pela Libertadores, o Flamengo enfrenta o Millonarios e o Grêmio, o The Strongest. Pela Sul-Americana, o Internacional pega o Belgrano, o Athletico-PR enfrenta o Sportivo Ameliano, e o Corinthians estreia contra o Racing-URU. **************** QUARTA, 3 * Plenário do STF julga recurso do INSS contra a decisão do STF que determinou uma regra menos vantajosa para os aposentados no processo da chamada "Revisão da vida toda". Entenda o que mudou. * O IBGE divulga dados da produção industrial de fevereiro. Em janeiro, a produção nacional recuou 1,6% em comparação com dezembro do ano passado. Na comparação com janeiro de 2023, a indústria cresceu 3,6%. * Pela Libertadores, Botafogo joga com o Junior Barranquilla, Palmeiras enfrenta o San Lorenzo e o Fluminense, o Alianza Lima. Na Sul-Americana, o Cuiabá joga com Lanús, Fortaleza com o Sportivo Trinidense e o Red Bull Bragantino enfrenta o Coquimbo. **************** QUINTA, 4 * Lula viaja para Pernambuco, onde inaugura a Estação Elevatória de Água Bruta Ipojuca e uma fábrica de medicamentos da Hemobrás em Arcoverde (PE). * STF tem na pauta do plenário um processo que pode proibir, na polícia e no Judiciário, que haja questionamentos sobre a vida sexual pregressa da vítima e seu modo de vida em caso de crimes contra a dignidade sexual. * Começa o julgamento do policial penal federal Jorge Guaranho, acusado de matar o petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu em 2022. * O TSE inicia o julgamento da cassação do senador Jorge Seif, de Santa Catarina, por suposto abuso de poder econômico na campanha para o Senado em 2022. * Os governos do Brasil e dos EUA divulgam dados sobre suas balanças comerciais. * Pela Libertadores, o Atlético-MG enfrenta o Caracas e o São Paulo estreia contra o Talleres. Na Sul-Americana, o Cruzeiro joga com o Universidad Católica-EQU **************** SEXTA, 5 * Último dia para candidatos trocarem partido para poder concorrer às eleições municipais em outubro. * Lula viaja ao Ceará e assina em Iguatu a implantação do ramal do Salgado, que faz parte do projeto da transposição das águas do rio São Francisco. Depois o presidente visita obras da ferrovia Transnordestina. * Na economia, o Brasil divulga o balanço orçamentário de fevereiro e os Estados Unidos divulgam a sua taxa de desemprego para o mês de março. **************** SÁBADO, 6 * Os campeonatos estaduais de futebol começam a definir os campeões. Pelo gaúcho, o Grêmio decide contra o Juventude, pelo pernambucano a final é entre Sport e Náutico, no cearense, o Ceará enfrenta o Fortaleza e no paranaense a decisão é entre Athletico e Maringá, **************** DOMINGO, 7 * Corrida do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 começa às 2h. * Nas finais dos estaduais, Palmeiras e Santos fazem o clássico no paulista, Cruzeiro e Atlético-MG definem o mineiro, Bahia e Vitória enfrentam-se no baiano e Flamengo e Nova Iguaçu jogam a final do carioca.