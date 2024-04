O presidente Lula vai à Colômbia na terça-feira (16) para discutir com Gustavo Petro, entre outras coisas, as eleições na Venezuela e a crise diplomática entre Equador e México. Os presidentes dos dois países se encontram na quarta (17) e devem assinar acordos bilaterais para cooperação no combate ao tráfico de pessoas, cooperação cultural e policial e desenvolvimento agrário. Para o domingo (21), Bolsonaro convocou uma manifestação na Praia de Copacabana e disse que é uma continuação do ato realizado em São Paulo no dia 25 de fevereiro. A semana também terá o lançamento do Voa Brasil, programa do governo federal que pretende vender passagens áreas por até R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes do Prouni que não viajaram nos últimos 12 meses, e a definição dos semifinalistas da Liga dos Campeões. *************** SEGUNDA, 15 Começa no Rio de Janeiro Web Summit 2024. O evento vai até o dia 18 e reúne startups de tecnologia e investidores do mundo todo para discutir as novidades do setor. O evento deve injetar R$ 33 milhões por dia na economia da cidade. O governo envia ao Congresso projetos de lei complementares da reforma tributária. Fernando Haddad disse que encaminhará dois projetos que devem dar conta de todo o arcabouço que regulamenta a emenda constitucional. Em Nova York, ocorre a audiência de processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump por pagamentos não declarados a atriz pornô. Trump é acusado de falsificar registros de sua empresa para ocultar US$ 130 mil pagos a Stormy Daniels pouco antes das eleições presidenciais de 2016. **************** TERÇA, 16 Nísia Trindade presta esclarecimentos ao Senado. A ministra da Saúde vai falar à Comissão de Assuntos Sociais sobre o aumento dos casos de dengue no país, a desnutrição e óbitos entre os yanomamis e sobre o Programa Nacional de Imunizações, além de prestar outros esclarecimentos sobre seu trabalho à frente da pasta. Comissão de Relações Exteriores da Câmara realiza audiência pública sobre denúncias de eventual censura ao X, o antigo Twitter. O plenário do Senado deve discutir a PEC das Drogas. O texto propõe considerar crime a posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes e drogas Nos Estados Unidos, o FMI divulga previsões para a economia global. A Liga dos Campeões define os primeiros semifinalistas nos jogos de volta entre Borussia Dortmund X Atlético de Madri e Barcelona X PSG. **************** QUARTA, 17 Governo federal lança o Voa Brasil. O programa prevê bilhetes aéreos por até R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes do Prouni que não viajaram nos últimos 12 meses. Senado vota PL que isenta de IR a quem ganha até dois salários mínimos. A expectativa é de que a oposição apresente emendas para modificar a iniciativa do governo e aumentar mais a faixa de isenção. O STF analisa a criação de cadastros estaduais de pessoas suspeitas, indiciadas ou já condenadas por pedofilia e violência contra a mulher e ação que contesta o uso abusivo de ações judiciais de danos materiais e morais para impedir a atuação livre de jornalistas A Liga dos Campeões define os outros semifinalistas nos jogos: Bayern de Munique X Arsenal e Manchester City X Real Madrid. **************** QUINTA, 18 Congresso discute vetos de Lula a projetos encaminhados pelas duas Casas. Na semana passada, o presidente vetou parcialmente o projeto que acabava com as saídas temporárias de presos, mantendo o benefício para detentos do regime semiaberto para visitar familiares em datas comemorativas. A Justiça de Alagoas decide se a Globo pode romper o contrato com a TV de Collor. A emissora quer substituir a TV Gazeta, que é sua afiliada no estado desde 1975, pelo Grupo Asa Branca de Comunicação, que já é parceiro em Pernambuco. **************** SEXTA, 19 No plenário virtual do STF os ministros votam ações relacionadas à demarcação de terras indígenas. STF dá continuidade ao julgamento dos réus do processo que apura a tentativa de golpe de estado no dia 8 de janeiro de 2023. **************** DOMINGO, 21 Jair Bolsonaro convoca ato para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O ex-presidente diz que o chamado é para dar continuidade ao ato realizado em São Paulo no dia 25 de fevereiro para alertar seus seguidores sobre a "minuta de golpe" que ele chama de fake news. Os Estados Unidos realizam eleições primárias republicanas em Porto Rico. Grande Prêmio da China de Fórmula 1. A prova é no circuito de Shanghai, conhecido por ter curvas rápidas e muitos desafios técnicos.