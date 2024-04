A semana será cortada pelo feriado do Dia do Trabalhador em todo o mundo, na quarta (1). Na Argentina, sindicatos organizam manifestações por todo o país. No mesmo dia, a cidade de Ímola, na Itália, realiza ato para lembrar os 30 anos da morte do piloto Ayrton Senna, na curva do Tamburello. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve anuncia a decisão sobre a taxa de juros e o julgamento de Donald Trump sobre a suspeita de compra do silêncio de uma atriz pornô será retomado na terça, em Nova York. A semana ainda terá os jogos de ida das semifinais da Liga dos Campeões, o aguardado show de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e as provas do Concurso Nacional Unificado, o 'Enem dos concursos'. **************** SEGUNDA, 29 Senado pode votar o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), criado na pandemia para ajudar o setor. A proposta diminui de 44 para 12 as atividades que são isentas de pagar tributos federais e estabelece reoneração gradativa dos tributos até zerar os benefícios para todos os setores em 2027. O projeto já foi aprovado pela Câmara. Divulgação do Índice Geral de Preços de abril. No mês de março, o IGP-M registrou variação de -0,47%. No acumulado do ano, o índice acumula queda de -0,91%, e de -4,26% nos últimos 12 meses. **************** TERÇA, 30 Comissão de Infraestrutura recebe o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para falar sobre investimentos do PAC e transparência nos gastos ambientais de Itaipu. CCJ do Senado pode votar o projeto que reformula o DPVAT e antecipa a liberação de R$ 15,7 bilhões em crédito. Em Nova York será retomado o julgamento de Donald Trump. O ex-presidente dos EUA é acusado de ter falsificado documentos para esconder práticas ilegais, inclusive um pagamento à atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha eleitoral de 2016 para que ela não revelasse um caso extraconjugal entre os dois. IBGE divulga os dados sobre a taxa de desemprego no país no mês de março. Começa a semifinal da Liga dos Campeões da Europa com o jogo de ida entre Bayern de Munique e Real Madrid. **************** QUARTA, 1 No feriado do Dia do Trabalhador, sindicatos se mobilizam na Argentina. Nos EUA, o Federal Reserve anuncia a decisão sobre a taxa de juros tomada pela reunião do Comitê de Política Monetária, com entrevista do presidente da entidade, Jerome Powell A cidade de Ímola, na Itália, encerra as celebrações que marcam os 30 anos da morte de Ayrton Senna. Os eventos começaram no dia 21 de março, data do aniversário do piloto, e se encerram no dia em que ele morreu, com diversos momentos de recordação no autódromo de Ímola. Precisamente às 14h17 (horário do acidente) haverá uma cerimônia na curva Tamburello. A Liga dos Campeões realiza o segundo jogo de ida da semifinal entre Borussia Dortmund e PSG. **************** QUINTA, 2 Retomada do julgamento do policial Jorge Guaranho, que matou Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), em 9 de julho de 2022. STF conclui julgamento sobre o poder de investigação do MP. Corte já tem maioria para reconhecer o poder de investigação do órgão, desde que respeitando algumas regras, como submeter todos os procedimentos de investigação a um juiz responsável e ter justificativas para as prorrogações de prazo. O presidente Lula recebe visita oficial do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. **************** SEXTA, 3 O IBGE divulga recorte do Censo 2022, com dados sobre sexo e idade para quilombolas e indígenas. IBGE divulga também dados da Produção industrial do Brasil no mês de março. Em fevereiro a índice registrou queda de 0,3% nas atividades da indústria, mas no acumulado de 12 meses a indústria apresenta evolução de 1%. **************** SÁBADO, 4 Madonna encerra a sua turnê 'The Celebration Tour' com uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A prefeitura da cidade espera receber 1,5 milhão de pessoas e montou um esquema semelhante ao que adota na virada do ano . A secretaria de Turismo do Rio divulgou que 170 voos extras chegarão à cidade entre os dias 1º e 6 de maio e também é esperado um movimento 30% maior na rodoviária Novo Rio nos dias 3 e 4. **************** DOMINGO, 5 Realização das provas do Concurso Nacional Unificado, o 'Enem dos concursos'. O modelo foi criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da Administração Pública Federal. Foram definidos 3.665 locais de aplicação e 75.730 salas em 228 municípios de todos os estados do país. Pelo mundial de Fórmula 1, os pilotos disputam o Grande Prêmio do Estados Unidos. A corrida será realizada no autódromo de Miami.