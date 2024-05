O mercado brasileiro vive a expectativa da reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central para definir a nova taxa de juros do país. O Copom se reúne a partir de terça (7) e divulga a decisão na quarta (8). Na última reunião, realizada em 20 de março, o conselho reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual, mas deu indicativos de que poderia desacelerar a velocidade de queda da taxa de juros. A semana terá também divulgação do índice de inflação ao consumidor (IPCA). Também na terça (7), a CNT divulga pesquisa de opinião sobre a percepção do governo Lula e sobre as questões da 'saidinha' de presos e da responsabilidade do governo na epidemia de dengue. A semana terá ainda a ministra Cármem Lúcia assumindo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e a definição da final da Liga dos Campeões da Europa. **************** SEGUNDA, 6 O Tribunal de Justiça do Distrito Federal julga recurso da Agência Pública contra decisão que censurou uma entrevista publicada com a ex-mulher do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. PSOL realiza jantar para arrecadação de fundos em São Paulo, com a presença do deputado federal e pré-candidato à Prefeitura, Guilherme Boulos. Lula participa da cerimônia de assinatura de convênios entre Itaipu Binacional, Governo do Pará e Prefeitura de Belém, no contexto da COP 30, no valor de R$ 1,3 bilhão, no Palácio do Planalto. **************** TERÇA, 7 Votação da volta do DPVAT na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois no plenário da Casa. Subcomitê de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais, vinculado ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados nos EUA, realiza audiência articulada por ativistas de direita para discutir o estado da democracia no Brasil. CNT divulga em seu canal no YouTube os resultados de pesquisa de opinião com avaliação do governo Lula e perspectivas para as eleições municipais. A pesquisa aborda ainda a percepção sobre as "saidinhas" e sobre a responsabilidade do governo pelo aumento dos casos de dengue. Plenário da Câmara dos Deputados deve votar o projeto Mover. A proposta institui um programa para incentivar a eficiência energética no setor automotivo, com incentivos tributários. O Tribunal Superior Eleitoral elege a nova presidência. A ministra Cármen Lúcia, atual vice-presidente da Corte, irá suceder a Alexandre de Moraes no comando do órgão. Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para decidir taxa básica de juros. PSG e Borussia Dortmund fazem a partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa em Paris. No primeiro jogo, o time alemão venceu por um a zero. **************** QUARTA, 8 Data limite para transferência de domicílio eleitoral ou pedido de título de eleitor para as eleições municipais de outubro. IBGE divulga dados sobre as vendas no varejo do mês de março. Na passagem de janeiro para fevereiro, as vendas aumentaram 1,0% e atingiram o maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2000. Foi a segunda alta consecutiva, após o índice ter registrado crescimento de 2,8% em janeiro. O Banco Central divulga a decisão do Copom sobre taxa básica de juros. Pela semifinal da Champions League, o Real Madrid enfrenta o Bayern de Munique no jogo de volta. Na partida disputada na Alemanha, houve empate em dois a dois. **************** QUINTA, 9 Sessão no Congresso para votar os vetos do presidente Lula, entre eles os relacionados à Lei de Diretrizes Orçamentárias e os do projeto da saída temporária de presos. STF julga ação sobre questionamentos à vida pregressa de mulheres vítimas de violência doméstica IBGE divulga dados sobre a Inflação ao consumidor - IPCA do mês de abril. **************** SEXTA, 10 Prazo final para plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgar se uso de arma branca é crime. Presidente Lula faz entregas de unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Maceió, Alagoas. O Banco Central Europeu publica minutas de sua reunião de política monetária. O encontro analisa a evolução econômica e monetária e decide sobre a política monetária do bloco. **************** DOMINGO, 12 No Brasil é comemorado o Dia das Mães.