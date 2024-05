A semana será marcada pelo esforço nacional para ajudar o Rio Grande do Sul. Na segunda (13), Fernando Haddad se reúne com o governador Eduardo Leite para discutir a dívida com a União. Na terça, Lula deve anunciar novas medidas do governo federal para ajudar o estado. Em São Paulo, professores da rede estadual iniciam greve de uma semana em protesto ao uso de aplicativos de inteligência artificial na preparação de aulas, substituindo o trabalho dos docentes. O TSE pode começar a julgar na quinta (16) o caso que pede a cassação de Sérgio Moro por abuso de poder econômico nas eleições de 2022 e Lula viaja para o Chile na sexta (17). **************** SEGUNDA, 13 Fernando Haddad e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fazem reunião virtual para tratar da renegociação da dívida do estado com a União. Leite quer a suspensão da dívida porque diz que o estado precisa ter fôlego financeiro para se reerguer após as inundações, Haddad não se opõe à ideia, mas quer discutir o formato da renegociação para evitar problemas burocráticos. Plenário virtual do STF julga pedido da defesa de Bolsonaro para trancar o inquérito que o investiga por golpe de Estado. Professores e estudantes do estado de São Paulo iniciam uma greve de uma semana em protesto contra a utilização de plataformas digitais no ensino público estadual. Chamada de 'greve dos aplicativos', o movimento pede que as aulas continuem a ser preparadas por professores e não por aplicativos de inteligência artificial, como determinaram o governador Tarcísio de Freitas e seu secretário de Educação, Renato Feder. A paralisação vai até o dia 19 de maio. **************** TERÇA, 14 Lula anuncia novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul após a tragédia climática que afetou cerca de 2 milhões de pessoas. Entre os anúncios, pode estar a decisão sobre a renegociação da dívida do estado CCJ da Câmara pode votar convocação de Ricardo Lewandowski e Paulo Pimenta sobre o pedido de investigação das fake news sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar projeto para que o dinheiro do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima seja utilizado também em ações de prevenção, monitoramento e combate do desmatamento, das queimadas, dos incêndios florestais e dos desastres naturais. Nos Estados Unidos, realizam-se as eleições primárias em Maryland, Nebraska e West Virginia O Banco Central do Brasil divulga a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que reduziu os juros na semana passada em 0,25 ponto percentual. Começa na França o Festival Internacional de Cinema de Cannes. O Brasil participa com seis produções e também está prevista a exibição de um documentário sobre Lula, dirigido por um cineasta americano. **************** QUARTA, 15 STF retoma julgamento sobre ação que questiona mudanças na Lei de Improbidade Administrativa. STF retoma julgamento de ação da Associação Brasileira de Imprensa contra assédio judicial a jornalistas. **************** QUINTA, 16 Comissão de Previdência, Assistência Social e Família da Câmara pode votar moções de repúdio ao pastor Lúcio Barreto que disse ter beijado a boca de sua filha. Também está na pauta uma moção de repúdio a Eduardo Paes e Grupo Itaú pelo show da Madonna. STF julga ação da PGR sobre constrangimento de autoridades a vítimas de violência sexual. Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar o caso de Sérgio Moro. O senador é acusado por PL e PT de abuso de poder econômico, arrecadação ilícita e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Ele foi absolvido pelo Tribunal Eleitoral de Curitiba e agora o TSE analisa os recursos da acusação. **************** SEXTA, 17 Lula viaja para Santiago do Chile para visita oficial de dois dias. O IBGE divulga recorte sobre alfabetização do Censo Demográfico 2022. Prazo final para plenário virtual do STF julgar pedido da defesa de Bolsonaro para trancar o inquérito que o investiga por golpe de Estado. **************** SÁBADO, 18 A cidade de São Paulo promove a Virada Cultural. Serão 22 palcos espalhados por bairros de todas as regiões da capital com atrações gratuitas a partir das 13h e até o fim do domingo. Entre as apresentações confirmadas estão Léo Santana, Joelma, Maria Rita, Mc Davi, Xamã, Mc Hariel, Geraldo Azevedo, entre muitas outras. O presidente argentino, Javier Milei, participa em Madri, na Espanha, de conferência de partido da extrema direita Vox. **************** DOMINGO, 19 Pelo mundial de Fórmula 1 ocorre o Grande Prêmio da Itália, realizado no Circuito de Monza, a partir das 10h (horário de Brasília).