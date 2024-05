O julgamento que pode cassar o mandato de Sergio Moro no Senado será retomado nesta terça-feira, no Tribunal Superior Eleitoral, mesmo dia em que a Câmara faz audiência pública sobre os 10 anos da Lava Jato com a presença de Deltan Dallagnol. Ainda na terça, o STF retoma o julgamento do habeas corpus em que o ex-ministro José Dirceu pede a extinção da pena por corrupção passiva na Lava Jato. No cenário econômico, expectativa para a divulgação, na quarta, da ata da última reunião do comitê de política monetária do Fed, o banco central dos Estados Unidos. Analistas econômicos esperam que o relatório dê pistas sobre o rumo dos juros americanos nos próximos meses. **************** SEGUNDA, 20 O governador do Rio Grande do Sul será entrevistado no programa 'Roda Viva', da TV Cultura. Eduardo Leite encara o desafio de reconstruir o estado, devastado por enchentes, e disputa com o governo federal os créditos pelo enfrentamento da crise. O ex-assessor internacional da presidência, Filipe Martins, deve ser interrogado na Justiça Federal de Brasília na ação em que ele é acusado de ter feito um gesto supremacista em 2021. Martins foi absolvido em 1ª instância, mas o MP recorreu. A cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, realiza a Marcha do Silêncio por verdade e justiça sobre os desaparecidos na ditadura militar. Desde a retomada da democracia no país, em 1985, mães e familiares denunciam o silêncio dos comandantes militares diante do tema. Em Londres, na Inglaterra, o caso do pedido de extradição de Julian Assange deve ser analisado pela Suprema Corte. Os EUA pedem a liberação do fundador do WikiLeaks para que ele enfrente 18 acusações de espionagem por ter divulgado dados confidenciais militares do país, registros e telegramas diplomáticos. **************** TERÇA, 21 O STF deve retomar p julgamento de habeas corpus em que José Dirceu pede a extinção da pena por corrupção passiva na Lava Jato. A Câmara dos Deputados realiza audiência pública sobre os 10 anos da Lava Jato com a presença confirmada de Deltan Dallagnol. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode votar projeto que autoriza proprietários de terras a chamar a polícia para retirada de invasores sem ordem judicial. Também está na pauta o projeto de lei que suspende o decreto das armas. O Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento de Sergio Moro. O senador é acusado por PL e PT de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Ele foi absolvido pelo TRE do Paraná. **************** QUARTA, 22 Comissão de Minas e Energia da Câmara realiza audiência com o ministro Alexandre Silveira, que esteve no centro das discussões que levaram à queda do presidente da Petrobras Jean Paul Prates na semana passada. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ações contra assédio judicial a jornalistas. Nos Estados Unidos, o comitê de política monetária do Banco Central, o Fed, divulga a ata da última reunião. O relatório pode trazer indicações sobre o ritmo da queda de suas taxas de juros. **************** QUINTA, 23 Lula recebe visita oficial do presidente do Benin, Patrice Talon. Conselho Monetário Nacional se reúne para discutir e deliberar sobre a política econômica do país. **************** SEXTA, 24 O IBGE divulga dados sobre a covid-19 da Pnad Contínua. Entre os dados, a ocorrência da doença, vacinação da população e persistência de sintomas após a enfermidade. **************** SÁBADO, 25 Na França, o diretor George Lucas recebe a Palma de Ouro honorária no festival de Cinema de Cannes. **************** DOMINGO, 26 Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1.