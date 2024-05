Geraldo Alckmin viaja nesta segunda ao Rio Grande do Sul para se reunir com representantes da indústria, do comércio, serviços, cooperativas e trabalhadores na cidade de Caxias do Sul e discutir medidas de auxílio diante da situação do estado com as enchentes.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul estima que as enchentes alagaram 91% das fábricas e afetaram toda a cadeia de produção.

A semana política será curta devido ao feriado de Corpus Christi, na quinta, mas, a sessão do Congresso na terça deve analisar o veto de Lula ao projeto das saídas temporárias de presos e ainda o veto que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e foi parcialmente vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa (disseminação de fake news).

Na quinta (29) o IBGE divulga a taxa de desemprego no país no mês de abril, e no sábado (1º de junho) Borussia Dortmund e Real Madrid jogam a final da Liga dos Campeões da Europa.

SEGUNDA, 27

O vice-presidente Geraldo Alckmin viaja para Caxias do Sul, onde se reúne com representantes da indústria, do comércio, de setores de serviços, cooperativas e trabalhadores para discutir medidas de auxílio diante da situação do estado com as enchentes. A agenda da viagem prevê reuniões na Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias, no Sindicato dos Empregados no Comércio de Caxias do Sul e visita à empresa Marcopolo.

A Câmara dos Deputados pode votar o projeto Mover, que prevê incentivo de até R$ 19,3 bilhões para o setor automotivo até 2028 para investimento em veículos mais limpos. No mesmo texto está a taxação de compras internacionais no valor de até US$ 50, que tem dividido os deputados e adiado a votação.

No plenário virtual no STF estarão abertas as discussões e votações sobre a legalidade de provas obtidas em revista íntima de visitantes de presídios, e o acordo sobre a reoneração da folha de pagamentos. No dia 25 de abril, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a validade da lei que estendia até 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia para que o Congresso Nacional e o Executivo busquem uma solução consensual sobre o tema.

TERÇA, 28

Congresso pode analisar o veto do presidente Lula ao projeto das saídas temporárias de presos e ainda o veto que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e foi parcialmente vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa (disseminação de fake news).

Divulgação da taxa de desemprego do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de abril.

O IBGE divulga dados do IPCA-15 de maio, que mede índices de preços ao consumidor e indica uma prévia da inflação do mês.

Noruega, Irlanda e Espanha iniciam formalização de reconhecimento do Estado palestino. Na semana passada, os três países anunciaram o reconhecimento do Estado palestino. Na justificativa do reconhecimento, as nações afirmaram que uma solução de dois Estados é o único caminho para a paz e segurança para Israel, a Palestina e os seus povos.

QUARTA, 29

O IBGE divulga a taxa de desemprego do mês de abril. No mês de março, o desemprego foi de 7,9%, o menor nível para o período desde 2014, quando foi de 7,2%.

Os institutos Datafolha e Paraná Pesquisas divulgam pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de São Paulo.

QUINTA, 30

Os Estados Unidos divulgam a prévia do PIB do primeiro trimestre. A primeira estimativa para o período, publicada no mês passado, foi de 3,9%

SEXTA, 31

Último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. Até quinta-feira, já haviam sido entregues 30 milhões de declarações, segundo a Receita Federal. A meta é 43 milhões de declarações até o final do prazo.

SÁBADO, 1

Borussia Dortmund e Real Madrid jogam a final da Champions League, no Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra.

DOMINGO, 2

O México realiza eleições presidenciais para sucessão do progressista Andrés Manuel López Obrador. Duas mulheres lideram as intenções de voto, a governista Claudia Sheinbaum, com 64% nas pesquisas, e a conservadora Xóchitl Galvez, com 28%. O país pode eleger pela primeira vez uma presidente mulher.