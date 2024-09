A semana será marcada pelos últimos lances das campanhas dos candidatos nas eleições municipais. Amanhã, o UOL e a Folha promovem debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Na quinta, último dia da propaganda gratuita em rádio e TV, será realizado mais um encontro entre candidatos das principais capitais, na TV Globo. O presidente Lula ainda cumpre agenda internacional. Depois de passar a semana nos Estados Unidos, ele viajou para o México, onde participa do Fórum México-Brasil, de encontro com o atual presidente López Obrador e da posse da presidenta eleita, Cláudia Sheinbaum. Ele volta ao país a tempo de participar de eventos de campanha de aliados antes do pleito de domingo. Em Brasília, o Ministério do Planejamento divulga na segunda detalhes dos órgãos afetados por bloqueio de R$ 2,1 bilhões do Orçamento. E está marcado para terça o depoimento de Carla Zambelli no STF, no processo em que é ré por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A data foi remarcada porque a deputada não compareceu para depor na última quinta sob alegações médicas. No Esporte, serão disputados os jogos de ida da Copa do Brasil na quarta-feira. Atlético-MG e Vasco se enfrentam às 19h15, e Flamengo e Corinthians entram em campo às 21h45. E no domingo ocorre a final da Copa do Mundo de Futsal. O Brasil venceu o Marrocos hoje e disputa uma semifinal na quarta-feira. Veja outros destaques: SEGUNDA, 30 UOL e Folha promovem debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Instituto Quaest divulga pesquisa de intenção de voto nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro. Ministério do Planejamento divulga detalhes dos órgãos afetados por bloqueio de R$ 2,1 bilhões do Orçamento. Receita Federal paga o 5º e último lote da restituição do Imposto de Renda de 2024 Presidente Lula cumpre agenda internacional no México. Participa do Fórum México-Brasil e de encontros bilaterais com o atual presidente López Obrador e com a presidenta eleita Cláudia Sheinbaum. **************** TERÇA, 1º Depoimento de Carla Zambelli no STF, em processo em que é ré por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A data foi remarcada depois que a deputada não compareceu para depor na última quinta-feira sob alegações médicas. Nos Estados Unidos, a rede CBS promove debate entre os candidatos à vice-presidência, o democrata Tim Walz e o republicano JD Vance. Presidente Lula participa da posse da presidente eleita do México Claudia Sheinbaum. Por causa das eleições que serão realizadas no próximo domingo, eleitores não poderão ser presos a partir desta terça, a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto. **************** QUARTA, 2 Estudantes e professores da Argentina realizam marcha contra medidas econômicas do presidente Javier Milei que afetam a área da educação. Jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. Atlético-MG e Vasco se enfrentam às 19h15, e Flamengo e Corinthians entram em campo às 21h45. Brasil disputa uma vaga na final da Copa do Mundo de Futsal. **************** QUINTA, 3 Último debate entre os candidatos das principais capitais dos estados brasileiros será realizado pela TV Globo. Último dia do horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. O Instituto Datafolha divulga a última pesquisa de intenção de voto nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro. **************** SEXTA, 4 IBGE divulga recorte do Censo Demográfico 2022 com dados sobre indígenas, como alfabetização, registros de nascimentos e características dos seus domicílios. **************** SÁBADO, 5 A partir desse dia e até o dia 7 está proibido o transporte de armas e munições por colecionadores por conta das eleições municipais. **************** DOMINGO, 6 Eleições municipais: 1º turno do pleito ocorre das 8h às 17h. Só não haverá eleição no Distrito Federal e no arquipélago de Fernando de Noronha. Final da Copa do Mundo de Futsal. PUBLICIDADE