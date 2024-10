A semana começa com os primeiros debates entre os candidatos que avançaram para o segundo turno das eleições municipais. Na segunda, ocorre o primeiro encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, com transmissão pela Band. Na quinta, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos apresentam suas propostas mais uma vez no debate realizado pelo UOL/Folha/Rede TV. Também na segunda, o Banco Central divulga a prévia do PIB do país. A projeção do mercado financeiro para o crescimento da economia neste ano é de 3%, segundo estimativas de setembro. Na quarta-feira o Senado deve compor a CPI que irá investigar as plataformas de apostas online. Na semana passada, a Casa aprovou a criação da comissão para investigar a crescente influência dos jogos online no orçamento das famílias brasileiras. A senadora Soraya Thronicke deve assumir a relatoria da comissão. Ainda nesta semana, a Seleção Brasileira de futebol entra em campo, na terça, contra o Peru, em mais uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo. No mesmo dia, a Colômbia enfrenta o Chile, e a Argentina joga com a Bolívia. E a Copa do Brasil realiza as partidas da semifinal, no sábado jogam Vasco e Atlético-MG e, no domingo, o Corinthians enfrenta o Flamengo. Veja outros destaques: SEGUNDA, 14 Primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, na Band. Academia sueca anuncia o Prêmio Nobel de Economia. Banco Central divulga o IBC-Br de agosto. O índice é uma prévia da medição do PIB do país. **************** TERÇA, 15 A Seleção Brasileira de futebol enfrenta o Peru em mais uma partida das Eliminatórias Sul-Americanas. Também jogam Colômbia x Chile e Argentina x Bolívia Paul McCartney inicia nova turnê no Brasil com show em São Paulo, no Allianz Parque. **************** QUARTA, 16 Senado deve compor a CPI das Bets. Na semana passada, a Casa aprovou a criação da comissão para investigar a crescente influência dos jogos online no orçamento das famílias brasileiras. A senadora Soraya Thronicke deve assumir a relatoria da comissão. Também no Senado deve ser apresentado o plano de trabalho da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. **************** QUINTA, 17 UOL, Folha e Rede TV realizam mais um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. O Instituto Datafolha divulga pesquisa de intenção de voto para as cidades de São Paulo e Fortaleza. O Banco Central Europeu define a taxa de juros da zona do euro. China divulga desempenho do PIB, produção industrial, vendas no varejo e taxa de desemprego do mês de setembro. **************** SEXTA, 18 IBGE divulga relatório sobre trabalho de crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos. **************** SÁBADO, 19 Copa do Brasil realiza a primeira semifinal entre Vasco e Atlético-MG. **************** DOMINGO, 20 Copa do Brasil realiza a segunda semifinal entre Corinthians e Flamengo. Pelo Mundial de Fórmula 1, os pilotos disputam o Grande Prêmio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas em Austin, estado do Texas. PUBLICIDADE