O presidente Lula viaja nesta semana para a Rússia para participar da cúpula do Brics, na primeira reunião com a participação dos cinco novos membros que ingressaram este ano: Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. O principal tema da reunião será a criação da categoria de membros parceiros, e cerca de 20 países concorrem para fazer parte da lista, que será limitada a dez. Lula defendia a entrada de Colômbia e Angola - que não formalizaram pedido de adesão- e está apostando agora na indicação de Bolívia e Cuba, mas a Venezuela ganhou o apoio de China, Rússia e Irã, países que reconheceram a vitória de Nicolás Maduro na eleição. Enquanto isso, no Brasil, os candidatos que disputam o segundo turno das eleições nos municípios com mais de 200 mil eleitores entram na reta final da campanha. A semana terá os últimos debates e a divulgação das últimas pesquisas de intenção de voto antes da eleição, que ocorre no domingo. Na quinta-feira, o IBGE divulga a prévia da inflação do mês de outubro. No mês de setembro, os preços no país subiram 0,44% puxados pelo grupo habitação, devido à alta da energia elétrica residencial por causa da mudança da bandeira tarifária. Também nesta semana serão realizadas as primeiras partidas das semifinais da Libertadores da América, entre Atlético-MG x River Plate, e Botafogo x Peñarol, e da Copa Sul-Americana, entre Cruzeiro x Lanús e Corinthians x Racing. Veja outros destaques: SEGUNDA, 21 UOL e Folha de S.Paulo sabatinam o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos. **************** TERÇA, 22 A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para explicar denúncias de irregularidades na execução do Programa Pé de Meia. Começa na Rússia a 16ª Cúpula do Brics. Vladimir Putin será anfitrião da cerimônia e de jantar de boas-vindas aos líderes. O presidente Lula participa da reunião. Pela semifinal da Copa Libertadores da América, o Atlético-MG enfrenta o River Plate. **************** QUARTA, 23 O Senador Eduardo Braga apresenta o plano de trabalho da reforma tributária. O Instituto Quaest divulga pesquisa de intenção de voto para as prefeituras de São Paulo, Fortaleza e Belo Horizonte. A semifinal da Libertadores da América é entre o Botafogo e o Peñarol. Pela Sul-Americana, jogam Cruzeiro e Lanús. **************** QUINTA, 24 O IBGE divulga o IPCA-15, que mede a prévia da inflação do mês de outubro. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Racing. **************** SEXTA, 25 TV Globo realiza o último debate do 2º turno entre candidatos às eleições municipais. Termina a propaganda eleitoral em rádio e televisão. IBGE divulga Censo Demográfico 2022: Composição domiciliar e óbitos informados. **************** SÁBADO, 26 A Seleção Brasileira de futebol feminino realiza amistoso contra a seleção da Colômbia. **************** DOMINGO, 27 Segundo turno das eleições em municípios com mais de 200 mil eleitores. Pelo mundial de Fórmula 1, os pilotos disputam o Grande Prêmio do México.