2.out.2024 - Líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, fala à imprensa durante encontro em Teerã Divulgação/WANA via Reuters Mundo atento à reação do Irã a ataque israelense e à discussão sobre cessar-fogo na Faixa de Gaza A semana começa marcada pela expectativa sobre a reação do Irã aos ataques realizados por Israel na noite de sexta para sábado. Quatro soldados iranianos foram mortos. O governo iraniano afirmou que conseguiu interceptar a maioria dos ataques e que sua "determinação em se defender não tem limites". Israel declarou ter atingido 20 alvos militares. Na avaliação de analistas e líderes internacionais, porém, os ataques foram mais limitados do que se temia. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que nenhuma instalação nuclear do Irã foi atingida. A infraestrutura de petróleo também foi poupada. "Parece que eles não atacaram nada além de alvos militares", disse Biden. "Espero que este seja o fim". Ainda na arena internacional, negociadores de Israel, EUA, Catar e Egito estão se reunindo em Doha para discutir um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Neste domingo, o presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, propôs uma trégua de dois dias para a troca de quatro reféns israelenses por prisioneiros palestinos. E o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o país terá de fazer "concessões dolorosas" para obter a libertação dos reféns. Em Brasília, a semana em Brasília será marcada por depoimentos importantes na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado. Na quarta, os senadores ouvem o jogador Lucas Paquetá e o tio dele, Bruno Tolentino. O Senado também pode instalar nesta semana outra Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras. No esporte, a semana terá ainda a cerimônia da Bola de Ouro, que escolhe os melhores jogadores de futebol da temporada e tem Vino Jr. entre os favoritos, os jogos que definirão os finalistas da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, a primeira partida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, e o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Veja outros destaques: SEGUNDA, 28 Cerimônia da entrega Bola de Ouro. O brasileiro Vinícius Júnior tem chances de levar a premiação. **************** TERÇA, 29 A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vota o projeto de lei da anistia aos presos em 8 de janeiro. Congressistas bolsonaristas devem pressionar para que seja votado também um requerimento de urgência no plenário. A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado recebe a influenciadora digital Deolane e Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Lide, UOL e Folha realizam conferência em Londres com a participação de políticos brasileiros. Pela Copa Libertadores da América ocorre o jogo de volta entre River Plate x Atlético-MG. A seleção feminina de futebol joga amistoso contra a seleção da Colômbia. **************** QUARTA, 30 A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado recebe o jogador Lucas Paquetá e o tio dele, Bruno Tolentino. IBGE divulga Estatísticas do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas: recomendações e iniciativas Ministério do Trabalho divulga dados sobre emprego de setembro. EUA divulgam resultado do PIB do terceiro trimestre. Zona do Euro divulga PIB do bloco. Pela Copa Libertadores da América ocorre o jogo de volta entre Peñarol x Botafogo. Pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Lanús. **************** QUINTA, 31 IBGE divulga taxa de desemprego do terceiro trimestre. Ministério da Fazenda divulga balanço orçamentário de setembro. Zona do Euro divulga inflação ao consumidor para outubro e taxa de desemprego Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians faz o jogo de volta contra o Racing. **************** DOMINGO, 3 Primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o território nacional. A segunda prova será no dia 10 de novembro. Pelo mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. Primeiro jogo da final Copa do Brasil, entre Flamengo x Atlético-MG PUBLICIDADE