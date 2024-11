A semana começa com a expectativa sobre a divulgação do pacote de corte de gastos do governo federal. Depois de uma semana de reuniões com vários ministérios, o presidente Lula deve divulgar as medidas nesta semana.

O ministro Fernando Haddad chegou a sinalizar que o anúncio seria feito na semana passada, mas Lula não havia concordado com todos os pontos e passou mais de três horas reunido, na sexta-feira, com titulares de várias pastas. Haddad disse que as medidas só serão anunciadas após Lula se encontrar com os presidentes da Câmara e do Senado para informá-los sobre as ações.

Ainda em Brasília, ocorre na segunda e na terça-feira uma maratona de depoimentos no STF sobre as apostas online. O ministro Luiz Fux vai ouvir mais de 40 pessoas sobre o assunto, entre representantes do governo, de órgãos reguladores, das bets, além de médicos e estudiosos.

De quinta a sábado, ministros e políticos viajam para o Rio de Janeiro, onde participam da Cúpula Social do G20. Serão discutidos temas como combate à fome, pobreza e desigualdades, sustentabilidade e mudança do clima. O presidente Lula participa do encerramento, no sábado.

Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden deve receber Donald Trump na Casa Branca, segundo anunciou o porta-voz do governo. Segundo a rede CNN, a futura chefe de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, e o atual chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients, conversaram sobre a transição de governo e coordenaram a reunião entre os dois.

No esporte ocorre mais uma rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Na quinta, o Brasil enfrenta a Venezuela, e a Argentina joga com o Paraguai. Na sexta, jogam Uruguai e Colômbia.

Veja outros destaques:

SEGUNDA, 11

O STF dá início a uma série de depoimentos sobre o mercado das apostas online no país. Mais de 40 pessoas são esperadas para as discussões que serão comandadas pelo ministro Luiz Fux a partir desta segunda. Devem participar representantes de ministérios, do Banco Central e órgãos de controle, e também representantes de sites de apostas, médicos, clubes de futebol, especialistas e pesquisadores acadêmicos.

TERÇA, 12

O Banco Central divulga a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, com explicações e análise da decisão que elevou em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros na semana passada.

Nos Estados Unidos, o juiz Juan Merchan pronuncia-se sobre o pedido de anulação da condenação de Donald Trump por falsificação de documentos comerciais.

No Panamá, começa o julgamento de 36 pessoas, incluindo os ex-presidentes Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela, acusados de lavagem de dinheiro em negócios envolvendo a Odebrecht.

QUARTA, 13

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente eleito, Donald Trump, se encontram na Casa Branca a convite de Biden, segundo uma porta-voz da Casa Branca.

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados realiza audiência com o ministro Mauro Vieira para tratar de Venezuela.

QUINTA, 14

Começa no Rio de Janeiro a Cúpula Social do G20, com a presença de Mauro Vieira, Fernando Haddad, Janja, Margareth Menezes, Cláudio Castro, Eduardo Paes, entre outros.

O IBGE divulga dados da população divididos por sexo, idade, cor ou raça, alfabetização, entre outras, e de domicílios, como abastecimento de água, destino do lixo, tipo de esgotamento sanitário.

A Seleção Brasileira de futebol enfrenta a Venezuela em mais uma partida das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Também jogam Paraguai x Argentina.

SEXTA, 15

Segundo dia da Cúpula Social do G20. Na programação: Combate à fome, pobreza e desigualdades (com Wellington Dias); Sustentabilidade, mudança do clima e transição justa (com Paulo Teixeira); Reforma da governança global (com Celso Amorim).

A Comissão Europeia apresenta suas suas previsões econômicas para 2024 e 2025.

Uruguai x Colômbia se enfrentam pelas eliminatórias Sul-Americanas.

SÁBADO, 16

Encerramento da Cúpula Social do G20 com a presença do presidente Lula.

Termina o prazo para as prestações de contas tanto do 1º turno quanto do 2º turno das eleições municipais.