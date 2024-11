A semana, que será cortada na quarta pelo feriado do Dia da Consciência Negra, começa com os principais líderes do mundo reunidos no Rio de Janeiro para o encontro de cúpula dos países do G20. A reunião ocorre duas semanas após a eleição de Donald Trump, que já declarou oposição a algumas das iniciativas em discussão pelo grupo, como medidas de combate ao aquecimento global e taxação dos super-ricos. Em Brasília, a expectativa é pela discussão dos destaques do projeto que modifica as regras das emendas parlamentares. Câmara e Senado aprovaram o texto-base na semana passada porque têm pressa em apresentar o texto ao STF, que suspendeu os repasses em agosto até que o Legislativo editasse medidas que garantissem transparência a rastreabilidade das verbas. No esporte, a Seleção Brasileira de futebol volta a campo contra o Uruguai, na terça, para mais uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo, e o tenista Rafael Nadal se despede das quadras durante as partidas finais da Copa Davis, que ocorrem de quinta a domingo. O Uruguai vai às urnas no domingo no segundo turno das eleições presidenciais. Os candidatos Yamandú Orsi, da Frente Ampla, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, estão em empate técnico, de acordo com as últimas pesquisas. Veja outros destaques: SEGUNDA, 18 Cúpula do G20 no Rio de Janeiro. O presidente Lula e a primeira-dama Janja recebem os líderes e participam do lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Em Brasília, o plenário da Câmara dos Deputados deve terminar de votar a Proposta de Emenda Constitucional que amplia a imunidade tributária das igrejas. O Senado deve votar os destaques do projeto das emendas parlamentares. **************** TERÇA, 19 No segundo dia da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro ocorre a sessão sobre desenvolvimento sustentável e transição energética, encerramento dos trabalhos e a transmissão da presidência do Brasil para a África do Sul. A zona do euro divulga dados sobre inflação ao consumidor do mês de outubro. China divulga decisão sobre taxas de juros. Pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Uruguai. Também jogam Colômbia x Equador e Argentina x Peru. De hoje a domingo será disputada a Copa Davis, que marcará a despedida do tenista Rafael Nadal das quadras. **************** QUARTA, 20 Feriado do Dia da Consciência Negra. Lula recebe, em Brasília, em visita de Estado, o presidente da China, Xi Jinping. **************** DOMINGO, 24 Uruguai realiza o segundo turno das eleições presidenciais. Disputam o cargo Yamandú Orsi, da Frente Ampla, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional. As últimas pesquisas de intenção de voto mostram empate técnico entre os dois. Pelo Mundial de Fórmula 1, os pilotos disputam o Grande Prêmio de Las Vegas. PUBLICIDADE