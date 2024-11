A semana será agitada em Brasília tanto no cenário político como no econômico. Na segunda-feira, o ministro do STF Alexandre de Moraes deve encaminhar à Procuradoria Geral da República o relatório da Polícia Federal sobre o inquérito da tentativa de golpe de Estado. A PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 35 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Cabe agora à PGR analisar o relatório final do inquérito e decidir se faz a denúncia. No cenário econômico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última sexta-feira que o anúncio formal da revisão de gastos públicos deve ser realizado finalmente até esta terça-feira. Amanhã ele deve ter uma última reunião com Lula para fechar detalhes da redação do pacote de medidas. No Senado, a CPI das Bets ouve, também na terça, executivos das empresas de apostas online e autoridades. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar a proposta que pode acabar com as possibilidades de aborto legal no Brasil. A PEC garante a inviolabilidade do direito à vida "desde a concepção". No esporte, destaque para a final da Copa Libertadores da América no sábado. Atlético-MG e Botafogo se enfrentam no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. E a seleção feminina de futebol realiza dois amistosos contra a seleção da Austrália. Veja outros destaques: SEGUNDA, 25 Alexandre de Moraes deve encaminhar para a PGR o relatório da Polícia Federal sobre inquérito da tentativa de golpe. A PF indiciou Jair Bolsonaro e mais 35 pessoas por três crimes. **************** TERÇA, 26 A CPI das Bets no Senado ouve executivos de empresas de apostas online e autoridades. Sessão da Comissão Mista de Orçamento para apresentação do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias e indicação de emendas. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve votar projeto que proíbe o aborto em qualquer circunstância. IBGE divulga o IPCA-15, índice que mede a prévia da inflação do mês de novembro. **************** QUARTA, 27 STF julga três ações sobre regulação de conteúdo nas plataformas de internet. Estados Unidos divulgam prévia do PIB do terceiro trimestre. Ministério do Trabalho divulga dados sobre vagas de emprego no mês de outubro. **************** QUINTA, 28 IBGE divulga pesquisa com dados sobre saneamento, limpeza urbana e manejo de resíduos dos municípios. Governo do estado de São Paulo realiza leilão da rodovia Nova Raposo Tavares. Seleção feminina de futebol faz jogo amistoso contra a seleção da Austrália. **************** SEXTA, 29 IBGE divulga dados sobre mortalidade para o Brasil no ano de 2024. IBGE divulga taxa de desemprego para o mês de outubro. **************** SÁBADO, 30 Atlético-MG e Botafogo disputam a final da Copa Libertadores da América, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. **************** DOMINGO, 1º Pelo mundial de Fórmula 1, os pilotos disputam o Grande Prêmio do Qatar. A Seleção feminina de futebol faz novo amistoso contra a Austrália. PUBLICIDADE