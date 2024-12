O presidente Lula vai nesta semana a Montevidéu para a reunião de cúpula do Mercosul com a perspectiva de conseguir finalizar o texto do acordo comercial com a União Europeia. Os presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, membros do bloco, além de representantes convidados de Bolívia e Panamá, se encontram nos dias 5 e 6 na capital do Uruguai.

A última cúpula, realizada no dia 8 de julho, aconteceu sem a presença de Javier Milei, da Argentina, mas ele confirmou presença em Montevidéu. A preocupação da diplomacia brasileira é uma eventual aliança do argentino com Donald Trump, que poderia trazer resultados negativos para o Mercosul. Por outro lado, a eleição de Yamandú Orsi no Uruguai, e os interesses econômicos em comum com o Brasil e Paraguai podem isolar Milei a partir do ano que vem.

Em Brasília, o plenário do Senado deve analisar e votar as medidas fiscais apresentadas pelo ministro Fernando Haddad na semana passada. E a Comissão de Constituição e Justiça marcou para quarta-feira a discussão da PEC que permite a venda de terrenos da União na beira da praia.

Na terça, o IBGE divulga dados do PIB do terceiro trimestre. A expectativa de analistas é de que a atividade econômica apresente crescimento maior, comparado ao período anterior. No segundo trimestre, o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro foi de 1,4%.

No Esporte, destaque para a última semana do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras travam duelos decisivos para a definição do título do campeonato. O Palmeiras vai encarar o Cruzeiro e o Fluminense, e o Botafogo pega o Internacional e o São Paulo nas duas últimas rodadas. A Fórmula 1 também encerra a temporada no Grande Prêmio de Abu Dhabi, no domingo.

Veja outros destaques:

SEGUNDA, 2

O governo do Estado de São Paulo entrega a nova balsa que fará a travessia entre Santos e Guarujá, no litoral sul.

****************

TERÇA, 3

A CPI das Bets deve votar as convocações de Felipe Prior, Virgínia Fonseca e Guilherme Derrite e a requisição de relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Deolane Bezerra.

Sessão no plenário do Senado deve votar projetos do pacote de ajuste fiscal apresentado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

IBGE divulga dados do PIB do Brasil no terceiro trimestre. A expectativa é de crescimento, no segundo trimestre, o Produto Interno Bruto brasileiro avançou 1,4%.

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC das Praias, que permite a comercialização de terrenos da União à beira-mar.

****************

QUARTA, 4

O IBGE divulga a Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira em 2024.

O plenário do STF retoma julgamento sobre duas ações que discutem a responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e a possibilidade de remoção de conteúdos ofensivos sem determinação judicial.

O plenário do Senado deve votar o projeto que libera o funcionamento de bingos e cassinos no Brasil e também deve discutir a regulamentação do uso de inteligência artificial.

Em São Paulo haverá uma audiência pública sobre a privatização dos cemitérios. Na semana passada, o ministro do STF Flávio Dino enviou para a Procuradoria-Geral da República uma ação que questiona a privatização dos cemitérios em São Paulo.

****************

QUINTA, 5

Começa em Montevidéu a 65ª Cúpula do Mercosul. Participam os presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, membros do bloco, além de representantes convidados de Bolívia e Panamá.

****************

SEXTA, 6

Segundo dia da 65ª Cúpula do Mercosul, no Uruguai.

****************

DOMINGO, 8

Última rodada do Campeonato Brasileiro.

Pelo Mundial de Fórmula 1, os pilotos correm o último Grande Prêmio do ano, em Abu Dhabi.