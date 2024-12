O Comitê de Política Monetária do Banco Central realiza nesta semana a última reunião sob a presidência de Roberto Campos Neto para definir a taxa de juros básica do país. A reunião ocorre depois de uma semana conturbada no mercado financeiro, com projeção de alta da inflação e disparada do dólar. A incerteza sobre a aprovação das medidas de contenção e gastos públicos do governo também contribuiu para as oscilações do mercado.

A projeção de analistas é de que o Banco Central adote medidas mais severas principalmente visando o controle da alta da inflação e eleve a taxa Selic em até um ponto percentual. O Copom se reúne na terça e na quarta, quando anuncia a decisão. Também na terça, o IBGE divulga os números da inflação do mês de novembro.

Na corrida para votar projetos antes do recesso parlamentar, a CCJ da Câmara deve votar a regulamentação da reforma tributária, e a previsão é que o plenário vote os primeiros projetos do pacote de corte de gastos do governo. No Senado, o plenário deve votar a regulamentação do uso da inteligência artificial.

No STF segue o julgamento sobre responsabilidade de plataformas de redes sociais pelos conteúdos publicados pelos usuários. Até o momento só votou o ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações e que considerou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet.

Veja outros destaques:

SEGUNDA, 9

No plenário virtual do STF segue até o dia 13 o julgamento do recurso movido pela defesa de Bolsonaro para que Alexandre de Moraes seja afastado do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. Na última sexta, os ministros já formaram maioria contra o pedido, mas até o último dia de julgamento ainda poderão ser apresentados votos e até mesmo um eventual pedido de destaque, o que levaria o caso para o plenário físico.

TERÇA, 10

O plenário da Câmara dos Deputados deve discutir o pacote de corte de gastos apresentado pelo governo.

O plenário do Senado vota a regulamentação do uso de IA no país.

O IBGE divulga inflação ao consumidor no mês de novembro.

QUARTA, 11

O Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia novo patamar da taxa de juros.

CCJ da Câmara deve votar reforma tributária.

STF segue com o julgamento sobre responsabilidade de plataformas de redes sociais pelos conteúdos publicados nelas. Até o momento só votou o ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações e que considerou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet.

QUINTA, 12

IBGE divulga mais um recorte do senso: Características dos Domicílios: Resultados preliminares da amostra