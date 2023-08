Diamantes não são para todos. Ficar com um presente que era para o acervo do Estado brasileiro já é ruim. Vender esses objetos de alto valor e transformá-los em malas de dinheiro vivo supera as piores expectativas sobre ocupantes de cargos públicos. Nesta quinta (31), a Polícia Federal vai ouvir uma lista de suspeitos no caso: Jair Bolsonaro, ex-presidente; Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama; Mauro Lourena Cid e Mauro Cid, militares, pai e filho; Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, também militares, ex-assessores de Bolsonaro; Frederick Wassef; advogado; Fábio Wajngarten, ex-secretário das Comunicações.

As autoridades querem saber por quem passaram as joias e outros objetos recebidos de presente. Todos os que serão ouvidos hoje foram citados na tentativa de sair com os objetos do país, vendê-los e depois recomprá-los. Veja o que diz a cronologia das leis sobre os bens recebidos por autoridades públicas.

Menos pobreza faz subir a popularidade de Lula. No programa Análise da Notícia, o colunista José Roberto de Toledo citou uma pesquisa Ipec para afirmar que a melhora na aprovação do governo Lula está diretamente ligada a um bom desempenho na economia. O percentual dos brasileiros fazendo bicos caiu 13 pontos percentuais em 12 meses, e a percepção da pobreza nas cidades diminuiu quase 20 pontos. Leia aqui.

Em Teresina, no Piauí, o presidente Lula vai lançar nestas quinta (31) o plano Brasil Sem Fome. A iniciativa tem no comando o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, escreve Carlos Madeiro, e reúne 23 pastas da administração federal. Com ajuda do SUS (Sistema Único de Saúde) e do IBGE, será produzido um mapa da insegurança alimentar abrangendo todos os municípios do país.

Transplantes de órgãos são frequentes e rápidos. Não bastasse a aflição de ver Fausto Silva doente, em apuros, a família do apresentador ainda teve que encarar o estranhamento de parte da população sobre a rapidez do transplante de coração. Segundo dados do Ministério da Saúde, dos 262 transplantes de coração realizados no país de 1º de janeiro a 27 de agosto, 72 (ou 27,5%, quase um terço) foram realizados em menos de 30 dias na fila.

O estado de São Paulo lidera o ranking da espera no país, com 207 pessoas aguardando pela cirurgia. Diagnosticada com hepatite autoimune, Michelle Luckesi, de 30 anos, foi internada em estado grave e conseguiu um novo fígado em 24 horas.

Meligeni enfrenta argentino, Luisa Stefani estreia nas duplas. Felipe Meligeni tem um páreo duro no US Open, vai enfrentar o argentino Sebastian Baez, de 22 anos e tenista número 32 no ranking mundial. A partida da segunda rodada nesta quinta (31) começa a partir das 17h. Veja a programação.

Bia Haddad deixou o torneio bem antes do que ela, os técnicos e sua torcida gostariam, após perder por 2 sets a 0 para a norte-americana Taylor Townsend. A tenista da casa esteve afiada com devoluções e subidas à rede. Pouco depois de derrotar a brasileira na chave de simples, na quarta (30), Towsend voltou à quadra nas duplas e venceu novamente por 2 sets a 0, junto da jovem canadense Leylah Fernandez. Também nas duplas, Ingrid Martins foi eliminada na primeira rodada, e Luisa Stefani joga nesta quinta (31) às 17h, nas femininas. Nas mistas, amanhã, a brasileira e Salisbury enfrentam Taylor Townsend (ela de novo) e Ben Shelton.

CBF demite a técnica da seleção feminina. Após a eliminação precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina, a técnica Pia Sundhage foi para a Suécia. Voltou ao Brasil e foi demitida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Na quarta (30), Pia teve reunião com o presidente Ednaldo Rodrigues e a CBF comunicou a saída. Também deixam os cargos os auxiliares Lilie Persson e Anders Johansson.

Pia foi a primeira estrangeira a comandar a seleção feminina do Brasil, a partir de julho de 2019. Nas Olimpíadas, a eliminação veio no primeiro mata-mata. A Copa América de 2022 deu a Pia o primeiro troféu, e o último. Na Copa da Austrália e Nova Zelândia, o Brasil não passou da fase de grupos e ficou em 18º lugar entre 32 seleções.

Pinochet é vampiro imortal em filme que concorre em Veneza. Termômetro do Oscar, o Festival de Cinema de Veneza chega à 80ª edição em dias complicados, com atores e roteiristas de Hollywood em greve. A colunista Flavia Guerra apresenta em Splash os concorrentes ao Leão de Ouro, entre eles El Conde, do chileno Pablo Larrain, sobre um ditador vampiro que ainda assombra o país latino-americano.

Sofia Coppola leva a Veneza o biográfico Priscilla, adaptação de Elvis e Eu, de Priscilla Presley. Em Ferrari, de Michael Mann, as estrelas são Adam Driver, Penelope Cruz e Shailene Woodley. Michael Fassbender e Tilda Swinton protagonizam O Assassino, thriller de David Fincher, e o ator Bradley Cooper, que já deu o que falar por conta de uma prótese de nariz, dirige e estrela Maestro, contando a história do compositor Leonard Bernstein. Desde 2013, Cooper já foi indicado ao Oscar quatro vezes, como melhor ator ou coadjuvante. Ainda não levou.