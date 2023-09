Toneladas de drogas para exportação. A facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) alcançou faturamento de R$ 4,9 bilhões por ano, segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo. Os números se referem à arrecadação com o tráfico de drogas em São Paulo e o lucro, sobretudo, da cocaína comercializada para a Europa.

"A facção se tornou tema de preocupação em diversos países europeus. Na medida em que eles se consorciaram com as organizações mafiosas do Leste Europeu, passaram a lavar dinheiro e ganharam sofisticação", afirma Lincoln Gakiya, promotor de Justiça do MP-SP. Dois terços do faturamento vêm do tráfico internacional, segundo as investigações. Gakiya afirma que os integrantes de São Paulo mandam dinheiro para os traficantes de outros estados que têm interesse no negócio. Em 2021, a facção despachava, mensalmente, cerca de uma tonelada de cocaína dos portos do país. Em Portugal, o número de presos brasileiros chama a atenção. Segundo a desembargadora Ivana David, o Brasil envia drogas para a Europa e recebe armas.

Bolsonaristas pregam "fique em casa" para o dia 7. A proximidade do feriado nacional de 7 de setembro fez com que muitos bolsonaristas ficassem indignados novamente com o Exército, instituição que por muito tempo foi cobrada para dar um golpe militar e impedir a posse do presidente Lula em janeiro.

Carlos Madeiro escreve que postagens nas redes sociais do Exército, Marinha e Aeronáutica vem recebendo comentários que pregam o boicote aos tradicionais desfiles militares pelo país na data da Independência. "Fique em casa", pedem os bolsonaristas autodeclarados patriotas, numa provocação ao apelo de anos atrás para evitar a propagação do vírus (e as mortes) da covid-19.

Brasil dá a largada nas Eliminatórias da Copa-2026. A seleção brasileira de futebol disputa na sexta (8), em Belém, a primeira partida das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Será contra a Bolívia. As seleções que disputam vagas são 10, com três jogos na quinta (7): Paraguai x Peru, Colômbia x Venezuela e Argentina x Equador.

Fernando Diniz faz apostas para as laterais e chamou Dado Cavalcanti para técnico auxiliar nas Eliminatórias. O atacante Neymar deve se apresentar em Belém nesta segunda (4) para jogar contra a Bolívia e o Peru.

O problema era a mochila que trouxe as joias. Ao comentar um tuíte sobre o fato de as joias sauditas presenteadas ao então presidente Jair Bolsonaro terem entrado de modo clandestino no Brasil e, depois, acabarem apreendidas na Receita Federal, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que esse "foi o grande problema".

A colunista Juliana Dal Piva lembra que o colar de diamantes e o Kit Rose Gold foram presenteados pelo governo saudita à Presidência em outubro de 2021. Depois, a comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chegou com os itens no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O colar de diamantes ficou retido na Receita Federal. Já o Kit Rose Gold, com o relógio da marca Chopard, entrou clandestinamente em uma mochila de um assessor do ministro. Leia aqui.

Tenista brasileira tenta vaga nas semifinais. Luisa Stefani, medalhista olímpica de 26 anos, avançou para as quartas de final nas duplas femininas do US Open. Ela e a norte-americana Jennifer Brady conseguiram duas belas vitórias por 2 sets a 1. Quem também chega às quartas, em simples, é Karolina Muchova, vice-campeã em Roland Garros. Vinda do frio do Leste Europeu, a tcheca segue inabalável sob o calor recorde de Nova York. Todo mundo pragueja e se exalta com os erros nas quadras, ela não. Muchova resolve a pancadaria das bolas adversárias divando.

Nas duplas, Bia Haddad e Victoria Azarenka enfrentam hoje à tarde Miyu Kato, do Japão, e Aldila Studiaji, da Indonésia, valendo vaga nas quartas. Na noite de domingo, o sérvio Djokovic venceu o croata Bojo por 3 sets a 0, e Iga Swiatek, ainda a número 1 do mundo, foi derrotada pelo jogo agressivo da letã Jelena Ostapenko. Acompanhe a cobertura em Saque e Voleio e Tenis Brasil.

Menino cai em poço para resgatar o cão. Em Castanhal, no Pará, o menino Felipe Veiga, de 7 anos, caiu num poço tentando resgatar o cachorro, Pulguento, e ficou por lá a noite inteira, por 18 horas, chamando por socorro, até que a família e os vizinhos o localizaram. Do poço foi retirado também um segundo cachorro, que ajudava o menino nas buscas.

"Foi um milagre nada de pior ter acontecido", disse o pai, Jonathan Veiga. Veja como foi o resgate da criança, na manhã de domingo (3).