Promessa de campanha em curso. Sem a adesão da capital paulista, que responde por cerca de 46% do faturamento da Sabesp, a privatização da companhia de água e esgoto seria inviável. Não é mais. Em 16 de agosto, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou sem alarde um documento que afrouxa o controle do município de São Paulo sobre a empresa e facilita a privatização, meta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciada na campanha eleitoral.

No Palácio dos Bandeirantes, o prefeito assinou um termo de adesão à Urae 1. Acontece que o prazo para aderir às Uraes tinha vencido em 2022 sem a capital paulista. Tarcísio de Freitas editou outro decreto sem consulta pública. O novo documento —publicado um dia antes da visita de Nunes— dava mais seis meses para que as prefeituras aderissem às Uraes. A prorrogação do prazo fez dispararem as ações da companhia de saneamento e acendeu um alerta no Tribunal de Contas do Município (TCM). Leia aqui.

Os 5 pontos do discurso de Lula na ONU. Na ausência dos líderes da China, Índia e Rússia, o presidente Lula volta a discursar na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) nesta terça (19), em Nova York, como protagonista de países em desenvolvimento. "O discurso de Lula será o posicionamento mais completo da nova política externa brasileira", antecipa Jamil Chade, referindo-se aos próximos rumos da diplomacia.

No discurso, as cobranças aos países ricos para que ajudem os emergentes vão abranger cinco pontos: combate à fome, compromisso com a paz, metas ambiciosas na preservação do meio ambiente e transição energética, reforma na ONU abrindo espaços aos países emergentes e defesa da democracia. Depois de Lula, discursa o presidente do país anfitrião, Joe Biden. Há três teorias sobre a ordem que coloca o Brasil em primeiro lugar nos discursos. Leia aqui.

O planeta ferve, e o Brasil também. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para tempestades na região Sul e também para ondas de calor que podem atingir vários estados até sexta (22). Às vésperas da primavera, temperaturas extremas podem fazer sofrer as populações de cidades do Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, todo o estado de Mato Grosso do Sul, partes de Mato Grosso, incluindo Cuiabá, e regiões de Goiás, Tocantins e do Pará.

No Centro-Oeste, as temperaturas podem superar os 40ºC, sendo que na região do Pantanal a elevação pode chegar a 43ºC ou 45ºC. Em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, os picos podem beirar os 39ºC. Também preocupa a previsão de baixa umidade do ar na maior parte do país. O Inmet alerta para o risco à saúde devido à temperatura de 5ºC acima da média e orienta para ações como uso de protetor solar e de soro fisiológico nos olhos e narinas.

A caixa-preta bilionária da isenção fiscal. Um total de 26 empresas recebeu, cada uma, ao menos R$ 1 bilhão em benefícios fiscais do governo federal em 2021, totalizando um montante de quase R$ 100 bilhões em impostos que não foram arrecadados.

É a chamada "caixa-preta" das renúncias fiscais aberta neste ano pela Receita Federal. O ministro Fernando Haddad determinou a divulgação das informações a fim de dar mais transparência ao pagamento de impostos. Petrobras e Vale estão no topo dos benefícios. Os setores com as empresas mais beneficiadas são petróleo, mineração, aviação, montadoras, máquinas e insumos agrícolas e tecnologia. Veja a lista das empresas.

Acusado de racismo pode perder o mandato. A Câmara Municipal de São Paulo vota na tarde de terça (19) a cassação de vereador Camilo Cristófaro, do Avante, acusado de racismo. Em 2022, ele foi flagrado na Câmara associando "lavar a calçada" a "coisa de preto". Cristófaro pediu desculpas depois. A expectativa agora é que ele perca o mandato.

A cassação precisa de 37 votos entre os 55 parlamentares. Favorável à punição, o relatório da Corregedoria foi aprovado por 5 votos a 1. Em primeira instância, a Justiça absolveu o parlamentar da acusação de racismo em julho.

Começa a competição em A Fazenda e Masterchef. Confinados em Itapecerica da Serra (SP), os peões do reality show A Fazenda disputam um prêmio de R$ 1,5 milhão. O programa da TV Record estreia nesta terça (19), às 22h30, vai ao ar todos os dias e também pode ser assistido no serviço de streaming PlayPlus. Na segunda (18), o público conheceu os integrantes do Paiol que dependem de votação para participar. Ao todo, serão 23 concorrentes, entre eles Rachel Sheherazade, André Gonçalves e Marcia Fu. A apresentação é de Adriane Galisteu. Acompanhe a cobertura em Splash.

Na Band, a quinta temporada de Masterchef Profissionais começa hoje, às 22h30, com a volta de Henrique Fogaça ao trio de jurados que tem Helena Rizzo e Erick Jacquin. Os 14 cozinheiros vêm de vários estados e também da Síria: Taruk, de 28 anos, vive no Brasil há sete. A jornalista Ana Paula Padrão comanda a corrida contra o relógio em cenário repaginado.